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楊千嬅被歌唱老師狠批音準唔啱兼走音 整體唔合格

東方新地 - 娛聞

楊千嬅自去年出席無綫《萬千星輝賀台慶》後，就秘密練兵原定準備2020-2021的跨年演唱會，誰料受到疫情影響令演唱會取消，雖然紅館答應讓她延後一年，但早前就已傳出楊千嬅將放棄今年底的跨年演唱會，由MIRROR接手頂上，而日前歌唱老師Calvin就在網上頻道「Calvin歌唱小教室」中，用楊千嬅在《萬千星輝賀台慶》的演唱來點評及教網友如何學習正確的歌唱技巧及發聲方法，最後Calvin老師更直指楊千嬅的演出不合格，不少網友看到後，都紛紛留言表示…

編輯：東方新地｜部分原文：New Monday｜圖：TVB截圖、fb page截圖、楊千嬅社交網、Calvin歌唱小教室

楊千嬅去年台慶壓軸獻唱三首悲情曲

去年台慶接近尾聲，由憑《多功能老婆》和李施嬅平分「最受歡迎女角色」獎的楊千嬅擔任壓軸表演嘉賓，當時一身黑衣露膊現身的千嬅，企棟棟獻唱了〈少女的祈禱〉、〈飛女正傳〉及〈假如讓我說下去〉三首首本悲情歌曲。

被網民狠批唱功飄忽

楊千嬅在當日台慶演出後，就已有不少網友狠批她的唱功，甚至有網友表示：「唱得好好呀！都係第一粒音就走，Keep倒呀！唔係人人做到」！

【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
千嬅被指由第一粒音開始已經走音。
【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
仲話佢唱咗幾百次都係咁。

被指走音

【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
封佢做走音天后。
【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
話唔明點解佢仲要走出嚟畀人笑！
【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
首本名曲都走音！

黑衫x悲情歌唔吉利

【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
又指佢喺TVB生日時唱埋D慘情歌，認真大吉利是。
【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
話佢係公關典範！
【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
件衫好似災難片。

又肥又腫？

【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
又肥又腫。
【TVB台慶2020】楊千嬅犯三大禁忌 網民勁插「公關典範」
肥到認唔出！

歌唱老師Calvin點評楊千嬅唱功：音準唔啱兼走音

近日，歌唱老師Calvin就在網上頻道「Calvin歌唱小教室」中，用楊千嬅在《萬千星輝賀台慶》的演唱來點評及教網友如何學習正確的歌唱技巧和發聲方法，片中Calvin老師播楊千嬅演唱片段不足20秒即停，並指出當中有很多走音的情況。Calvin老師也有指：「楊千嬅有多年嘅演出經驗，可能係太耐無唱以及準備得唔夠好，曾經有網友指楊千嬅喺演唱會時唱得好，所以唔評論，但充足嘅準備，係尊重人同尊重自已嘅表現。」

楊千嬅被歌唱老師點評唱功 音準唔啱 /走音整體唔合格 網友：從來無好過，唱live堅唔掂！
Calvin老師點評楊千嬅唱功。
直指千嬅音準出現問題。
直指千嬅音準出現問題。
話令人聽到有啲唔舒服！
話令人聽到有啲唔舒服！

網友：從來無好過，唱live堅唔掂！

之後，Calvin老師同大家轉聽〈飛女正傳〉，並表示千嬅唱歌時有很多位置都是音準出現問題，以及有走音問題，甚至是發錯音。最後，Calvin老師更直指楊千嬅是個資深的歌手，而就台慶當天的表演來說整體的演出是不合格的。不少網友看到後，都紛紛留言指千嬅：從來無好過，唱live堅唔掂！

去到副歌部份，老師就指千嬅就走音。
去到副歌部分，老師就指千嬅明顯走音。
老師更反問點解千嬅要壓聲。
老師更反問點解千嬅要壓聲。
最後Calvin老師更直指楊千嬅演出不合格！
最後Calvin老師更直指楊千嬅演出不合格！

去片：歌唱老師Calvin點評楊千嬅唱功

去片：萬千星輝賀台慶｜楊千嬅〈少女的祈禱〉〈飛女正傳〉〈假如讓我說下去〉

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