楊千嬅被歌唱老師狠批音準唔啱兼走音 整體唔合格
楊千嬅自去年出席無綫《萬千星輝賀台慶》後，就秘密練兵原定準備2020-2021的跨年演唱會，誰料受到疫情影響令演唱會取消，雖然紅館答應讓她延後一年，但早前就已傳出楊千嬅將放棄今年底的跨年演唱會，由MIRROR接手頂上，而日前歌唱老師Calvin就在網上頻道「Calvin歌唱小教室」中，用楊千嬅在《萬千星輝賀台慶》的演唱來點評及教網友如何學習正確的歌唱技巧及發聲方法，最後Calvin老師更直指楊千嬅的演出不合格，不少網友看到後，都紛紛留言表示…
編輯：東方新地｜部分原文：New Monday｜圖：TVB截圖、fb page截圖、楊千嬅社交網、Calvin歌唱小教室
楊千嬅去年台慶壓軸獻唱三首悲情曲
去年台慶接近尾聲，由憑《多功能老婆》和李施嬅平分「最受歡迎女角色」獎的楊千嬅擔任壓軸表演嘉賓，當時一身黑衣露膊現身的千嬅，企棟棟獻唱了〈少女的祈禱〉、〈飛女正傳〉及〈假如讓我說下去〉三首首本悲情歌曲。
被網民狠批唱功飄忽
楊千嬅在當日台慶演出後，就已有不少網友狠批她的唱功，甚至有網友表示：「唱得好好呀！都係第一粒音就走，Keep倒呀！唔係人人做到」！
被指走音
黑衫x悲情歌唔吉利
又肥又腫？
歌唱老師Calvin點評楊千嬅唱功：音準唔啱兼走音
近日，歌唱老師Calvin就在網上頻道「Calvin歌唱小教室」中，用楊千嬅在《萬千星輝賀台慶》的演唱來點評及教網友如何學習正確的歌唱技巧和發聲方法，片中Calvin老師播楊千嬅演唱片段不足20秒即停，並指出當中有很多走音的情況。Calvin老師也有指：「楊千嬅有多年嘅演出經驗，可能係太耐無唱以及準備得唔夠好，曾經有網友指楊千嬅喺演唱會時唱得好，所以唔評論，但充足嘅準備，係尊重人同尊重自已嘅表現。」
網友：從來無好過，唱live堅唔掂！
之後，Calvin老師同大家轉聽〈飛女正傳〉，並表示千嬅唱歌時有很多位置都是音準出現問題，以及有走音問題，甚至是發錯音。最後，Calvin老師更直指楊千嬅是個資深的歌手，而就台慶當天的表演來說整體的演出是不合格的。不少網友看到後，都紛紛留言指千嬅：從來無好過，唱live堅唔掂！