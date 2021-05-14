楊千嬅被歌唱老師狠批音準唔啱兼走音 整體唔合格

楊千嬅自去年出席無綫《萬千星輝賀台慶》後，就秘密練兵原定準備2020-2021的跨年演唱會，誰料受到疫情影響令演唱會取消，雖然紅館答應讓她延後一年，但早前就已傳出楊千嬅將放棄今年底的跨年演唱會，由MIRROR接手頂上，而日前歌唱老師Calvin就在網上頻道「Calvin歌唱小教室」中，用楊千嬅在《萬千星輝賀台慶》的演唱來點評及教網友如何學習正確的歌唱技巧及發聲方法，最後Calvin老師更直指楊千嬅的演出不合格，不少網友看到後，都紛紛留言表示…

編輯：東方新地｜部分原文：New Monday｜圖：TVB截圖、fb page截圖、楊千嬅社交網、Calvin歌唱小教室