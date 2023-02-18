楊千嬅自爆陪仔面試被考官被「Google起底」 自信憑星座睇穿人性格
藝人身份被針對 一句回應成功爭取入學
接住千嬅又講到幫囝囝報學校的逸事，面試當日被外籍面試考官用google搜尋自己，她笑住話︰「我見到佢喺我面前google我，因為佢副眼鏡反光睇到。跟住即刻針對我問『你可以畀到幾多時間，陪小朋友學習』，我就答係可以隨時隨地，因為佢（囝囝）係我first priority（首選）。」最後兒子成功入讀。
雙子座兒子識氹人 匿房間聽林夕舊作
水瓶座的千嬅鍾意用星座來相人，她說︰「可以大概知一個人性格，當然人人都會有唔同。我個仔雙子座，會有自己邏輯，唔會講阿媽唔啱聽、有機會畀媽咪問反嘅嘢。而家小朋友個個都係咁，佢算低壇數，（囝囝）都係搵食啫。」
千嬅又爆囝囝最叻在自己同老公面前「 扮細路」，她笑說︰「點樣識穿？因為見到佢同其他小朋友玩嘅時候，啲樣唔係平時嗰啲樣。當你發現小朋友喺爸爸媽媽面前質低自己扮細路，就知道佢已經唔係細路。」千嬅同時又發現兒子另一秘密，就是聽自己的舊歌︰
聽到佢喺房聽我首舊歌《河童》（2001年作品），佢話學中文喎。唔知點解佢識聽。
拒絕與丁子高同枱玩啤牌
話題講到千嬅老公丁子高身上，他在圈中素有「遊戲大王」之稱，楊千嬅被問到會不會同老公同枱玩poker，千嬅斬釘截鐵話不會︰「係就真係大鑊，會變成「倫理」問題，真係大件事個啲，佢（丁子高）一係話『做咩呀，你仲去』或者『你唔係呀，你大我呀』。」絕對是一個兩難局面，身旁的師兄似乎感同身受，語重心長回了句︰「我完全諗到個畫面。」
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