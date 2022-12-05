楊千嬅演唱會｜瘋傳取消！丁子高出面澄清、網友建議教促銷良方
楊千嬅演唱會誤傳「取消」 網友隔兩年再留言
12月4日（星期日）瘋傳「楊千嬅演唱會宣佈取消」的新聞圖片，但原來是2020年紅館演唱會取消的消息！當年楊千嬅原本計劃在紅館搞跨年個唱，合共6場，但最後因為疫情問題，於2020年12月4日宣布取消，由於Facebook 有「當年今日」的功能，令不少網民以為係新消息瘋傳。而千嬅的老公丁子高身為她的經理人受到傳媒詢問，即時回應及澄清，千嬅演唱會將繼續舉行，取消之說並非事實。
楊千嬅以「親～」打招呼惹反感
楊千嬅在社交網發長文，以內地人慣用「親～」來跟大家打招呼，講到自己對家的味道的睇法，很掛念家裡的味道，又話掛念媽媽煮的雲吞，然後再談及為囝囝Torres努力學煮他喜歡的味道，希望囝囝大個都記起這個媽媽的味道，出動阿媽同阿仔大玩溫情。
「親～家的味道，對你們來說，等於甚麼？
味道是每一個人獨一無二的印記，特別是孩子與母親之間的味道，一輩子也永不失聯。也許是一種香味，是一種氣息，更是一道媽媽親手做的菜。
最近經常會掛念家裡的味道，媽媽親手包的雲吞。
小時候會靜靜坐在旁邊，細心看着她，更試過好奇地拆開已包好的雲吞來看，聞到那股韭菜豬肉的香味，正想一口咬下去時，媽媽及時一手抓着我的衣領說：「生的不能吃…」這個雲吞刺身的回憶一世難忘。
這兩年由於疫情關係，多了在家，心裡一直想著，到底可以留給孩子一種什麼菜式的味道，結果學起做菜。每天在網上尋求食譜，嘗試做給他吃，直至有一道菜式，他肯定會常常 encore，等了很久，終於等到了…
Carbonara – 每次看見他吃到餐碟反光的狀態，心裡就很感動。雖然不知道將來他會否拿這個「味道」跟朋友「炫耀」，但我至少找到了跟他的一個密碼，那你們還記得，最深刻的味道是甚麼嗎？」
楊千嬅移居上海談「家的味道」令人反感！
楊千嬅在長文中提到因疫情多留在家，有傳她一家三口移居上海，即被網民指她賣溫情卻原來家是指在上海，對她更為反感，留言「楊小姐，你家都喺上海，就咪落嚟香港開騷，喺番你屋企大陸開騷賺你鄰居啲錢」、「呢條阿婆果然忘本，明明搬咗去上海」。又有不少網民揶揄她十二月亞博騷門票滯銷，「用呢招去sell飛？」、「搬埋阿媽阿仔出嚟」、「好開心買咗一張飛，成行吉嘅，可以打橫瞓住睇騷」、「你係亞博搞，方便你啲同胞去睇？」。
網民提供促銷招數：
網民指楊千嬅花盡心思時間去寫長文去促銷門票，反建議大量方案，「安排旅遊巴叫啲蛇齋餅糭嚟塞爆個場。」、「學TVB畀錢買啲fans嚟坐下囉」、「去TVB派飛」、「叫玻璃朱幫手啦」、「請楊明、曹永廉嗰班去睇」、「請啲老臨去做觀眾拎埋燈牌」等等。
楊千嬅用「人瑞」自嘲一樣無人理
楊千嬅之前以歌曲《少女的祈禱》寫長文，指少女時代，奮不顧身地追求結果，焦頭爛額地渴望得到被愛與肯定，「但願願到了人瑞之齡，仍然能活出一顆少女心，銀髮紫得更紫，那就無憾了。」用網民對她的封號「人瑞」自嘲，以為顯示高情商便能把嬲嬲變like，不過網民依然唔buy，留言叫佢唔好再消費夕爺，更加適得其反。
常見問題
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聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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