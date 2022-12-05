楊千嬅演唱會｜瘋傳取消！丁子高出面澄清、網友建議教促銷良方

楊千嬅兩場《B minor》演唱會瘋傳取消！丁子高為此親自回應傳媒： 「唔係事實！」將於本月中在亞洲博覽館舉行的兩場演唱會，門票早在11月17日開始公開發售，同期搞演唱會的陳奕迅、張敬軒、許廷鏗、ERROR等都一票難求，不過楊千嬅的門票就賣極都仲有，多到早前有網民話想「用嚟換BlackPink演唱會」！