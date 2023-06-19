49歲楊千嬅廈門演唱會現「時裝車禍」 化身八爪魚被網民嘲向《小魚仙》致敬

49歲楊千嬅近年專攻內地市場，早前在廣州開騷更是一票難求，人氣爆燈。不過網民對千嬅揀歌衫的品味存疑，其中一套被指是「行走的魷魚」。而日前她在廈門舉行演唱會又再釀成時裝車禍，今次是「遊走的八爪魚」，更被網民無情恥笑是向《小魚仙》中的奸角烏蘇拉致敬。