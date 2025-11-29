楊千嬅紅館演唱會｜萬人默哀1分鐘場面感人 舞台造型連夜改動超有心

最新娛聞
東方新地

廣告

楊千嬅今晚於紅館展開《MY LIVE 2025演唱會》，原本應是歌迷期待已久的音樂盛宴，卻因大埔宏福苑火災事故而轉化為溫暖莊重的祝福空間。演唱會主辦單位宣布已代表千嬅與團隊捐出200萬港元予東華三院支援受災家庭，全場觀眾更與千嬅一同為火災受難者默哀一分鐘，場面感人至深。

楊千嬅捐200萬支援災民 圈中好友響應善舉

演唱會主辦單位「正向文化娛樂有限公司」今日宣布，已代表楊千嬅與團隊捐出200萬港元予東華三院，全力支援受災家庭。昨晚到場支持的圈中好友包括關芝琳、林德信、Aga、Yumiko、上山安娜等，一眾好友更應千嬅呼籲，將原本準備送給千嬅的祝賀花籃改為救災善款，因此今晚紅館並無祝福花海湧現。演唱會首場收益及六日週邊產品收益亦全數捐出作救災善款，展現演藝界的團結力量。

全體工作人員穿黑衣拜神 舞台造型連夜改動

下午的拜神儀式上，全體工作人員自發穿上黑色服裝，以最樸素的方式呼應全港連日來的沉痛心情。這份尊重延續至夜晚的舞台，樂手們一致換上黑色演出服，楊千嬅的演出造型也連夜調整，將鮮艷轉為沉靜。其中一件原為紅色的戰袍，經團隊通宵趕工化作黑白金三色，在燈光下低調閃耀。因應火災事故應變，首段演出中一段視覺效果已大部份刪除及連夜通宵重新改動。

歌迷會場外派發捐款QR Code 海外粉絲踴躍響應

楊千嬅歌迷紛紛響應善舉，下午三點週邊產品已排滿等候購買的人群，黃昏時所有今日週邊產品近乎全部售罄。大量海外歌迷不停詢問除了購買週邊外想再獨立捐款，但鑑於大會不夠時間向有關單位申請設立善款收集箱，千嬅歌迷會「千嬅群英會」馬上行動，於紅館場外派發捐款QR Code傳單，讓海外歌迷可掃描東華三院捐款的QR Code，讓愛心不分大小善意不論遠近。

紅館萬人默哀一分鐘 《笑中有淚》別具深意

演唱會於8時15分開始，千嬅帶領紅館上萬顆心與受影響的家庭同在。千嬅及所有台前幕後工作人員連同場館觀眾一同靜默一分鐘，為火災事故所有受難者致哀。現場大屏幕寫下「大埔日前的嚴重火災，帶走了許多寶貴生命，令不少家庭陷入悲痛。讓我們一起哀悼災難中的亡者，和英勇殉職的消防員，並對他們的家屬和一眾傷者，致以最深摯的慰問。」開場選唱《舊地》、《最好的債》、《笑中有淚》、《大城小事》等作品，歌詞中「過去某日某天親切的臉沒法重遇見」、「誰好或誰壞，一萬年以後已不需要分解，我只盼今生可釋懷」等句今晚聽來都別具深意，呼應著一座城市在變故中的共同心境。

楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會頭場歌單

1.舊地
2.最好的債
3.笑中有淚
4.小城大事
5.一葉舟
6.白天鵝
7.我在天橋看風景
8.寒舍
9.不認不認還需認
10.E-714342
11.熱血青年
12.處處吻
13.飲酒思源
14.冰點
15.水月鏡花
16.毅行
17.魂斷威尼斯
18.自由行
19.野孩子
20.我係我
21.我等我在
22.再見二丁目
23.擁抱回憶
24.我的生存之道
25.無去無來
encore
26.Live My life
27.狼來了
28.少女的祈禱
29.勇
30.稀客
31.愛人
32.可惜我是水平座
33.好不容易遇見愛
34.楊千嬅

楊千嬅 演唱會 楊千嬅今晚於紅館展開演唱會（圖片來源：官方提供）
楊千嬅今晚於紅館展開演唱會（圖片來源：官方提供）
楊千嬅 演唱會 （圖片來源：官方提供）
（圖片來源：官方提供）
楊千嬅 演唱會 大屏幕顯示哀悼訊息感人至深（圖片來源：官方提供）
大屏幕顯示哀悼訊息感人至深（圖片來源：官方提供）
楊千嬅 演唱會 全場觀眾與千嬅一同默哀一分鐘（圖片來源：官方提供）
全場觀眾與千嬅一同默哀一分鐘（圖片來源：官方提供）
楊千嬅 演唱會 （圖片來源：官方提供）
（圖片來源：官方提供）
楊千嬅 演唱會 （圖片來源：官方提供）
（圖片來源：官方提供）
楊千嬅 演唱會 （圖片來源：官方提供）
（圖片來源：官方提供）
楊千嬅 演唱會 （圖片來源：官方提供）
（圖片來源：官方提供）

圖片來源：官方提供資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 