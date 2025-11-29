楊千嬅紅館演唱會｜萬人默哀1分鐘場面感人 舞台造型連夜改動超有心

楊千嬅今晚於紅館展開《MY LIVE 2025演唱會》，原本應是歌迷期待已久的音樂盛宴，卻因大埔宏福苑火災事故而轉化為溫暖莊重的祝福空間。演唱會主辦單位宣布已代表千嬅與團隊捐出200萬港元予東華三院支援受災家庭，全場觀眾更與千嬅一同為火災受難者默哀一分鐘，場面感人至深。