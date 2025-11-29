楊千嬅紅館演唱會｜萬人默哀1分鐘場面感人 舞台造型連夜改動超有心
楊千嬅捐200萬支援災民 圈中好友響應善舉
演唱會主辦單位「正向文化娛樂有限公司」今日宣布，已代表楊千嬅與團隊捐出200萬港元予東華三院，全力支援受災家庭。昨晚到場支持的圈中好友包括關芝琳、林德信、Aga、Yumiko、上山安娜等，一眾好友更應千嬅呼籲，將原本準備送給千嬅的祝賀花籃改為救災善款，因此今晚紅館並無祝福花海湧現。演唱會首場收益及六日週邊產品收益亦全數捐出作救災善款，展現演藝界的團結力量。
全體工作人員穿黑衣拜神 舞台造型連夜改動
下午的拜神儀式上，全體工作人員自發穿上黑色服裝，以最樸素的方式呼應全港連日來的沉痛心情。這份尊重延續至夜晚的舞台，樂手們一致換上黑色演出服，楊千嬅的演出造型也連夜調整，將鮮艷轉為沉靜。其中一件原為紅色的戰袍，經團隊通宵趕工化作黑白金三色，在燈光下低調閃耀。因應火災事故應變，首段演出中一段視覺效果已大部份刪除及連夜通宵重新改動。
歌迷會場外派發捐款QR Code 海外粉絲踴躍響應
楊千嬅歌迷紛紛響應善舉，下午三點週邊產品已排滿等候購買的人群，黃昏時所有今日週邊產品近乎全部售罄。大量海外歌迷不停詢問除了購買週邊外想再獨立捐款，但鑑於大會不夠時間向有關單位申請設立善款收集箱，千嬅歌迷會「千嬅群英會」馬上行動，於紅館場外派發捐款QR Code傳單，讓海外歌迷可掃描東華三院捐款的QR Code，讓愛心不分大小善意不論遠近。
紅館萬人默哀一分鐘 《笑中有淚》別具深意
演唱會於8時15分開始，千嬅帶領紅館上萬顆心與受影響的家庭同在。千嬅及所有台前幕後工作人員連同場館觀眾一同靜默一分鐘，為火災事故所有受難者致哀。現場大屏幕寫下「大埔日前的嚴重火災，帶走了許多寶貴生命，令不少家庭陷入悲痛。讓我們一起哀悼災難中的亡者，和英勇殉職的消防員，並對他們的家屬和一眾傷者，致以最深摯的慰問。」開場選唱《舊地》、《最好的債》、《笑中有淚》、《大城小事》等作品，歌詞中「過去某日某天親切的臉沒法重遇見」、「誰好或誰壞，一萬年以後已不需要分解，我只盼今生可釋懷」等句今晚聽來都別具深意，呼應著一座城市在變故中的共同心境。
楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會頭場歌單
1.舊地
2.最好的債
3.笑中有淚
4.小城大事
5.一葉舟
6.白天鵝
7.我在天橋看風景
8.寒舍
9.不認不認還需認
10.E-714342
11.熱血青年
12.處處吻
13.飲酒思源
14.冰點
15.水月鏡花
16.毅行
17.魂斷威尼斯
18.自由行
19.野孩子
20.我係我
21.我等我在
22.再見二丁目
23.擁抱回憶
24.我的生存之道
25.無去無來
encore
26.Live My life
27.狼來了
28.少女的祈禱
29.勇
30.稀客
31.愛人
32.可惜我是水平座
33.好不容易遇見愛
34.楊千嬅