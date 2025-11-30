楊千嬅相隔7年最佳狀態重返紅館 首場觀眾撰文激讚演出細節「真心愛香港」

在香港經歷大埔火災創痛之際，楊千嬅《Live MY LIVE 2025》》演唱會在肅穆而溫馨的氛圍中展開一連六場的序幕，這場原定歡慶出道三十周年的盛會，因應香港傷痛，轉化為一場療癒心靈的集體陪伴。30年的經典歌曲，音樂與生命感悟，千嬅為正在療傷的香港送上最誠摯的陪伴。