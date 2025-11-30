楊千嬅相隔7年最佳狀態重返紅館 首場觀眾撰文激讚演出細節「真心愛香港」

在香港經歷大埔火災創痛之際，楊千嬅《Live MY LIVE 2025》》演唱會在肅穆而溫馨的氛圍中展開一連六場的序幕，這場原定歡慶出道三十周年的盛會，因應香港傷痛，轉化為一場療癒心靈的集體陪伴。30年的經典歌曲，音樂與生命感悟，千嬅為正在療傷的香港送上最誠摯的陪伴。

楊千嬅重返紅館7年首度哽咽

昨晚頭場演唱會，千嬅一口氣唱了25首歌， 坐上空中飛船，唱完演唱會主題曲《Live MY LIVE 》才降落跟觀眾打招呼。踏上熟悉久違長達7年的舞台，千嬅未語先哽咽。「我番黎啦，我好掛住你地，嘩，好耐冇講啦，山頂嘅朋友！大家好！好多謝今晚每一位特別觀眾，嘩，我要冷靜d先……」在歌迷觀眾歡呼聲中，她深呼吸繼續說道：「開騷前諗左好多嘢，心情好複雜但又好期待，諗緊我好多嘢想講，但當我走上舞台，我先發現….咩都唔駛講，要講、要表達嘅全部喺晒我音樂歌詞裡面。」

楊千嬅 演唱會 （圖片來源：大會提供）
楊千嬅開腔剖白30年音樂路領悟「陪伴」真諦

在台上，千嬅與歌迷分享了她對人生的新理解，強忍淚水表示：「感謝大家喺我呢30年音樂人生一路陪伴我…我今日好叻㗎啦，好想講只有兩個字『感恩』！好感謝你地，好感謝我過去嘅日子，感謝每一位愛我的人，我家人…」她坦言活到半百，用歌手身份、音樂這個方法去認識自己、領悟人生，30年後的今日終於領悟到要回饋所領悟的給所有支持和愛她的人。千嬅特別提到「陪伴」的重大意義，認為這正是在座每一位都好需要的，當人生遇到黑暗及創傷時，最需要的就是陪伴。

楊千嬅 演唱會 楊千嬅時隔7年重返紅館舞台情緒激動（圖片來源：大會提供）
互相守護修復心靈創傷

千嬅語帶哽咽：「我地依家經歷一個黑暗時期，我相信『陪伴』，可以互相守護大家的心。心靈創傷，要支持及時間修復。『陪伴』可以比你好多愛，希望每一位朋友，可以一齊團結，用無私嘅愛，無分你我、不分高低、冇分愛恨。我相信『陪伴』，香港可以互相渡過最艱難時侯。」

六首Encore 金曲答謝樂迷

發言過後，千嬅一連串安歌，唱了六首經典歌《狼來了》、《少女的祈禱》、《勇》、《可惜我是水平座》等，現場觀眾全部與她一起大合唱，場面溫馨感人，最後她以《楊千嬅》一曲作結，含淚道出最深切的感謝：「最後我要多謝各位，多謝你地咁多年比咗陪伴我。等我見到光，我可以行番番來。流過眼淚，可以載起一條船，帶我返來。每次唱演唱會，我都當係最後一次。總之，我想做好所有嘢，回饋番比支持我嘅人。好感恩。」引來全場觀眾高呼「我地多謝你，愛你」。

楊千嬅 演唱會 演唱會現場觀眾與千嬅大合唱溫馨感人（圖片來源：大會提供）
首場觀眾大讚千嬅真心愛香港獲認同

首場演唱會結束後，觀眾紛紛在網上發表感想大讚千嬅的真誠。有觀眾表示：「多謝楊小姐帶俾我哋治愈心靈嘅一晚…喺呢個氛圍，佢決定捐第一場歌酬及周邊產品收益而繼續舉行演唱會，呢個係一個負責任嘅表現，值得respect！」另有歌迷認為千嬅真心看得出她是真心好愛香港，「呢幾年佢俾人曲解，誤會，抹黑，佢從來冇反擊，反而一直身體力行」。觀眾特別讚賞她由捐演唱會首場加六日週邊收益，到特意修改演唱會內容，再額外捐多200萬元給東華三院，一直實事求是以行動說話，讓人感受到一個充滿愛的夜晚：

講返演唱會， 我一路睇一路同家姐講， 好鍾意今次嘅歌單， 而且佢真係唱足三個鐘頭，每一首都演繹得好穩定！再者， 飄落嚟嘅紫色紙樹葉, 每一張都印有歌詞， 完全係誠意嘅表現！

楊千嬅 演唱會 場內飄落紫色紙樹葉， 每一張都印有歌詞，獲讚「 完全係誠意嘅表現！」（圖片來源：anthonylee903@Threads）
場內飄落紫色紙樹葉， 每一張都印有歌詞，獲讚「 完全係誠意嘅表現！」（圖片來源：anthonylee903@Threads）

千嬅捐200萬元週邊收益全數助災民

演唱會開始前，楊千嬅及團隊已率先捐出200萬元幫助受大埔火災影響的災民。她更宣布連日來的週邊產品全數收益也會捐贈，引來歌迷會排隊搶購同步做善事。昨日下午不到3小時，全部產品幾近清倉，團隊需要急急補貨應付未來5日想參與善舉的歌迷朋友。大會提醒今日來紅館的觀眾，如果想購買週邊產品需要早到場耐心等候排隊，並感謝大家的愛心支持。

楊千嬅 演唱會 千嬅宣布捐出200萬元及週邊收益助災民（圖片來源：大會提供）
楊千嬅 演唱會 千嬅含淚感謝歌迷30年來的陪伴（圖片來源：大會提供）
楊千嬅 演唱會 （圖片來源：大會提供）
楊千嬅 演唱會 （圖片來源：大會提供）
楊千嬅 演唱會 （圖片來源：大會提供）
楊千嬅 演唱會 千嬅坐空中飛船演唱主題曲場面震撼（圖片來源：大會提供）
千嬅坐空中飛船演唱主題曲場面震撼（圖片來源：大會提供）
楊千嬅 演唱會 （圖片來源：大會提供）
楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會頭場歌單

1.舊地
2.最好的債
3.笑中有淚
4.小城大事
5.一葉舟
6.白天鵝
7.我在天橋看風景
8.寒舍
9.不認不認還需認
10.E-714342
11.熱血青年
12.處處吻
13.飲酒思源
14.冰點
15.水月鏡花
16.毅行
17.魂斷威尼斯
18.自由行
19.野孩子
20.我係我
21.我等我在
22.再見二丁目
23.擁抱回憶
24.我的生存之道
25.無去無來
encore
26.Live My life
27.狼來了
28.少女的祈禱
29.勇
30.稀客
31.愛人
32.可惜我是水平座
33.好不容易遇見愛
34.楊千嬅

