楊千嬅相隔7年最佳狀態重返紅館 首場觀眾撰文激讚演出細節「真心愛香港」
楊千嬅重返紅館7年首度哽咽
昨晚頭場演唱會，千嬅一口氣唱了25首歌， 坐上空中飛船，唱完演唱會主題曲《Live MY LIVE 》才降落跟觀眾打招呼。踏上熟悉久違長達7年的舞台，千嬅未語先哽咽。「我番黎啦，我好掛住你地，嘩，好耐冇講啦，山頂嘅朋友！大家好！好多謝今晚每一位特別觀眾，嘩，我要冷靜d先……」在歌迷觀眾歡呼聲中，她深呼吸繼續說道：「開騷前諗左好多嘢，心情好複雜但又好期待，諗緊我好多嘢想講，但當我走上舞台，我先發現….咩都唔駛講，要講、要表達嘅全部喺晒我音樂歌詞裡面。」
楊千嬅開腔剖白30年音樂路領悟「陪伴」真諦
在台上，千嬅與歌迷分享了她對人生的新理解，強忍淚水表示：「感謝大家喺我呢30年音樂人生一路陪伴我…我今日好叻㗎啦，好想講只有兩個字『感恩』！好感謝你地，好感謝我過去嘅日子，感謝每一位愛我的人，我家人…」她坦言活到半百，用歌手身份、音樂這個方法去認識自己、領悟人生，30年後的今日終於領悟到要回饋所領悟的給所有支持和愛她的人。千嬅特別提到「陪伴」的重大意義，認為這正是在座每一位都好需要的，當人生遇到黑暗及創傷時，最需要的就是陪伴。
互相守護修復心靈創傷
千嬅語帶哽咽：「我地依家經歷一個黑暗時期，我相信『陪伴』，可以互相守護大家的心。心靈創傷，要支持及時間修復。『陪伴』可以比你好多愛，希望每一位朋友，可以一齊團結，用無私嘅愛，無分你我、不分高低、冇分愛恨。我相信『陪伴』，香港可以互相渡過最艱難時侯。」
六首Encore 金曲答謝樂迷
發言過後，千嬅一連串安歌，唱了六首經典歌《狼來了》、《少女的祈禱》、《勇》、《可惜我是水平座》等，現場觀眾全部與她一起大合唱，場面溫馨感人，最後她以《楊千嬅》一曲作結，含淚道出最深切的感謝：「最後我要多謝各位，多謝你地咁多年比咗陪伴我。等我見到光，我可以行番番來。流過眼淚，可以載起一條船，帶我返來。每次唱演唱會，我都當係最後一次。總之，我想做好所有嘢，回饋番比支持我嘅人。好感恩。」引來全場觀眾高呼「我地多謝你，愛你」。
首場觀眾大讚千嬅真心愛香港獲認同
首場演唱會結束後，觀眾紛紛在網上發表感想大讚千嬅的真誠。有觀眾表示：「多謝楊小姐帶俾我哋治愈心靈嘅一晚…喺呢個氛圍，佢決定捐第一場歌酬及周邊產品收益而繼續舉行演唱會，呢個係一個負責任嘅表現，值得respect！」另有歌迷認為千嬅真心看得出她是真心好愛香港，「呢幾年佢俾人曲解，誤會，抹黑，佢從來冇反擊，反而一直身體力行」。觀眾特別讚賞她由捐演唱會首場加六日週邊收益，到特意修改演唱會內容，再額外捐多200萬元給東華三院，一直實事求是以行動說話，讓人感受到一個充滿愛的夜晚：
講返演唱會， 我一路睇一路同家姐講， 好鍾意今次嘅歌單， 而且佢真係唱足三個鐘頭，每一首都演繹得好穩定！再者， 飄落嚟嘅紫色紙樹葉, 每一張都印有歌詞， 完全係誠意嘅表現！
千嬅捐200萬元週邊收益全數助災民
演唱會開始前，楊千嬅及團隊已率先捐出200萬元幫助受大埔火災影響的災民。她更宣布連日來的週邊產品全數收益也會捐贈，引來歌迷會排隊搶購同步做善事。昨日下午不到3小時，全部產品幾近清倉，團隊需要急急補貨應付未來5日想參與善舉的歌迷朋友。大會提醒今日來紅館的觀眾，如果想購買週邊產品需要早到場耐心等候排隊，並感謝大家的愛心支持。
楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會頭場歌單
1.舊地
2.最好的債
3.笑中有淚
4.小城大事
5.一葉舟
6.白天鵝
7.我在天橋看風景
8.寒舍
9.不認不認還需認
10.E-714342
11.熱血青年
12.處處吻
13.飲酒思源
14.冰點
15.水月鏡花
16.毅行
17.魂斷威尼斯
18.自由行
19.野孩子
20.我係我
21.我等我在
22.再見二丁目
23.擁抱回憶
24.我的生存之道
25.無去無來
encore
26.Live My life
27.狼來了
28.少女的祈禱
29.勇
30.稀客
31.愛人
32.可惜我是水平座
33.好不容易遇見愛
34.楊千嬅