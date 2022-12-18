楊千嬅演唱會 | 數度感動痛哭：我一定會返嚟開演唱會 網民反應依然冷淡
遲半小時開場 黑布遮空位
楊千嬅演唱會在開場之前，一直被外界瘋傳門票滯銷，仲慘到要派200張門票給學生等。不過就演唱會現場來看，情況似乎比想象中好。除了$980位置有「吉位」之外，山頂位都幾乎爆滿，可是有眼尖的網民發現，不少空位都有黑布遮住，究竟真實賣票情況，看來就只有楊千嬅和主辦單位知道了！
入場情況方面，據知演唱會現場因為只有一部出票機，所以一班到場取票觀眾們都需要排長龍，令到原定8時15分開始的演唱會，延遲到8時40分左右才正式開始。
感性表白：「消化人哋嘅說話，慢慢就會迷失自己」
時隔11年在香港開演唱會的楊千嬅，一開場就一口氣唱出《最好的債》、《你最愛的人》、《直覺》及《麥芽糖》等歌曲，在演唱會中段才開始與觀眾聊天：「決定開今次演唱會後，花了好多時間諗講咩，但亦花咗好多時間有咩唔講得。B minor意思是Sound track意思，同時要be humble，縮細自己再將自己退後啲，有時可能會將故事成為自己的主角，但你退後啲再發現，我只係你哋故事中的一個小角色。消化人哋嘅說話，慢慢就會迷失自己，係飄浮飄浮嘅時候係過去嘅音樂搵番自己，今日好特別嘅演唱會，你哋嘅掌聲唔單止係鼓勵，仲好有份量！」
楊千嬅數度感動淚灑舞台
出名大喊包的楊千嬅在唱到《一二三，三二一》的時候，終於忍不住數度流下眼淚，隨後更表示：「多謝，我好開心今日做到呢個演唱會，我係好開心而喊，真係好感動。可以行到呢一步真係好不容易，要感謝呢度每一人。大家都會好奇點解咁嘅時勢會開演唱會，其實係為擔心自己嘅人、栽培自己嘅前輩、對我有期望嘅人，所以我一定會返嚟開演唱會。」
網民反應冷淡 惡搞圖片嘲諷
雖然楊千嬅喺演唱會爆喊演出，但都未能挽回民心，不少網民在討論區留言表示楊千嬅歌技依然毫無進步，甚至比以前更加差；又有網民嘲笑楊千嬅全身紫色的長裙服裝似矮瓜添！
炎明熹Gigi送上花牌支持「阿媽」陳小春、應采兒送綠雕？
一連兩埸《楊千嬅 B minor 音樂會2022》終於在今晚開鑼，楊千嬅不少親朋好友都紛紛送上花牌支持之外，林盛斌Bob夫婦、蘇韻芝、關嘉敏、炎明熹、黃柏高等人均有出席撐場！
花牌分別有林建岳博士、張學友、劉德華、郭富城、小美、張智霖、袁詠儀、張敬軒、方力申、草蜢、蘇永康、成龍、陳曉東、林盛斌等。其中與楊千嬅一起出演過《聲生不息》的炎明熹Gigi，亦有送上花籃，仲Sweet爆寫上：「祝演出成功，越唱越勇，炎明熹Gigi（阿囡）」。陳小春、應采兒更送上綠雕造型祝賀！
重溫演唱會歌單
1.最好的債（我會愛的人）
2.自覺 （無條件）
3.麥芽糖
4.芬梨道上
5.冬天的故事
6.知更
7.沒關係不是愛情
8.塔羅迷
9.罐頭湯
10.夏天的故事
11.E 714342
12.私奔
13.三分鐘戀愛熱度
14.亂唱的歌
15.再見二丁目
16.一葉舟
17.陳百強 當我想起你
18.稀客
19.愛人
20.三二一 一二三
21.木偶奇遇記
22.新歌（于）
23.好不容易遇到愛
24.狼來了
encore
25.小星星
26.擁抱回憶
27.再見二丁目
楊千嬅演唱會瘋傳送飛 保良局屬校每間有10張
近日有一張「有關保良局荷蒙李何芷韻副主席轉贈『楊千嬅演唱會2022』門票事宜」的截圖在網上瘋傳，內容講述保良局副主席李何芷韻將本月18日場次的楊千嬅演唱會門票轉贈予保良局屬校的學生，每間屬校均可獲贈10張門票，有興趣的學生可以向學校索取，如人數眾多更需要進行抽籤，中選的學生就可以獲得兩張楊千嬅演唱會門票。
網民評價：應該係懲罰嚟
網民紛紛留言指「邊個早會吾唱歌，就醒兩張飛比佢」、「中學生既老豆老母都未必想睇，何況d中學生」、「應該係懲罰嚟喎，邊個仆街記缺點夠五個即派飛」、「唔係化，叫啲中學生去睇阿婆唱走音歌？同叫我去睇蔡楓華差不多咋wor，不過二揀一一定要睇， 我揀蔡楓華」、「咁夜又咁凍，仲要出大嶼山，係屋企訓唔好，第朝又要番學」等等。
共散910張飛係計錯數
有網民更指由保良局開辦的中、小學及幼稚園共計有91間，即一下子就為楊千嬅「散票」共910張！不過跟據保良局官網的記載，現時保良局屬下其實只設有16間中學、25間小學和24間幼稚園，即共計有65間學校，最多只能「散票」650張。
丁子高認與李太係朋友
對於今次傳聞，丁子高回應傳媒時指未曾聽過這個消息，但坦承李太是他的朋友，又大讚對方熱心推動教育和社會慈善活動，不過由於今次對方並未有透過他們公司買演唱會飛，所以他不清楚詳情，亦無辦法代對方回應。
楊千嬅演唱會曾誤傳「取消」 丁子高亦有出面澄清
楊千嬅兩場《B minor》演唱會早前亦曾瘋傳取消，但原來只是2020年紅館演唱會取消的消息！當年楊千嬅原本計劃在紅館搞跨年個唱，合共6場，但最後因為疫情問題，於2020年12月4日宣布取消，由於Facebook有「當年今日」的功能，令不少網民以為係新消息瘋傳。而千嬅的老公丁子高身為她的經理人受到傳媒詢問，亦有即時回應及澄清，指千嬅演唱會將繼續舉行，取消之說並非事實。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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