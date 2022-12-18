楊千嬅演唱會 | 數度感動痛哭：我一定會返嚟開演唱會 網民反應依然冷淡

楊千嬅一連兩場的《B minor Music Live 2022》在今天終於隆重舉行，開騷之前已經屢次傳出滯銷的演唱會，今晚的演唱會場內外氣氛意外高昂，但原來不少空位以黑布遮着。楊千嬅不少圈內好友炎明熹、Bob林盛斌夫婦等人都有到場出席支持。