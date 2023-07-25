楊千嬅開騷受激光筆射臉影響 觀眾狠批主辦方安檢不周
楊千嬅演唱會｜歌迷「貼錢買難受」3大中伏事件
中伏事件1｜激光筆射臉主辦方安檢不周
網民力數主辦方安檢不周，在楊千嬅演出期間，有人用激光筆射向楊千嬅臉部，有在場觀眾提供證據，的確有疑是激光筆的小光點一直在她的身上及臉部掃來掃去，全程沒有停過。楊千嬅昨日受訪時表示，當時在舞台上專注演出，未知發生什麼事，亦沒有受到任何傷害。對此，網民齊聲鬧爆主辦單位把關不力，要求檢查要做足，希望他們能保護演出者。
主辦方成都藝高旗艦文化娛樂有限公司亦留意事件，並在官方社交網發聲明：「近日藝人楊千嬅於2023年7月22日MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會深圳站演出期間，被不明人士使用激光筆掃臉照射。演出結束後，經與經紀公司確認，所幸並未造成人身傷害。對於楊千嬅女士的此次遭遇我們表示誠摯的歉意。在此公司強力的譴責此種危險行為並嚴厲警告做出此類行為之人，保留進一步追究法律責任的權利。」
主辦方再補充，會督促相關責任方做好現場安全檢查工作，嚴格杜絕事情再發生，並呼籲歌迷要文明觀看演出及尊重藝人，不要採取危害他人的行為。
中伏事件2｜座位對正水泥墩
事緣上周末楊千嬅去到深圳灣體育中心「春繭」體育場演出，但有歌迷去到場內先發現「中伏」！有觀眾於網上留言，指花了過千元人民幣購得門票，但位置相當奇怪！座位卻對正水泥墩，全場只能看到面前的石柱，而不是看楊千嬅，該觀眾嬲到希望主辦單位能退票。
該網友上載三張於深圳春繭體育場的照片，照片可見兩個座位十分狹窄，絕對唔係「靚位」，觀眾對著前排的欄杆，目測所見坐下來雙腿都要屈起，難以伸直少許，只能從隙縫中去尋找楊千嬅。
涉事網友抱怨留言：「關於我花了1406元在楊千嬅深圳看水泥墩，找到自己座位的時候，周圍人都在笑我們，深圳春繭體育場，A1區，20排，128/129號避雷。正在找大麥維權退費，希望能成功。（對了，我老公186cm，根本坐不下）」事後，她再留言稱，已找過工作人員和售後服務，但未能成功退票。
中伏事件3｜座位沒有熒光棒
歌迷貼錢買難受不只是高價門票的專利，就算你是山頂位嘅朋友都可以感受到！有網友發文，題為《 買平價花498在深圳楊千嬅收獲沈浸式保安體驗》 ，她表示：「498元檔位的大怨種
正前方就是一個大框，106-107座位直沖樓梯，所有人進出看台都會完全遮住視野，一晚下來大概能知道這個區域哪些人幾點進來幾點離開，想不通這個位置為什麽要以498的價格出售而不是直接留給保安。」
她再抱怨另一個安排不善的地方：「座位沒有熒光棒，7點到的，連著五個座位都沒有熒光棒。找保安保安讓我們找橙色衣服小姐姐，橙色衣服小姐姐說這是主辦方安排的，與他們無關，而且明確說了不會補。」她總結整個過程不享受：「結果就是一晚下來透過鐵窗看帶著框的舞台，每隔幾分鐘就有一些人在你面前走過，沒有熒光棒可以互動，完全進不去現場氣氛。」
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