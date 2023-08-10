楊千嬅演唱會「躺平式」唱歌令觀眾大表驚喜：我平時練歌是躺在地上唱

楊千嬅正在內地舉行《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，雖然接二連三收到唔少劣評，但唔經唔覺已來到肇慶市開唱，依然大把粉絲撐場。而在個唱其中一個亮點，楊千嬅仲大玩「躺平式」唱歌，令觀眾大表驚喜，沒想到她如此「貼地」！