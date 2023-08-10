楊千嬅演唱會「躺平式」唱歌令觀眾大表驚喜：我平時練歌是躺在地上唱
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楊千嬅正在內地舉行《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，雖然接二連三收到唔少劣評，但唔經唔覺已來到肇慶市開唱，依然大把粉絲撐場。而在個唱其中一個亮點，楊千嬅仲大玩「躺平式」唱歌，令觀眾大表驚喜，沒想到她如此「貼地」！
楊千嬅「躺平式」唱歌
從網上曝光的影片可見，身穿露肩長裙的楊千嬅，「躺平式」唱歌，楊千嬅唱出歌曲《假如讓我說下去》，一邊看着上空一邊唱歌，大概「躺平」了10多秒，呈現出放鬆的狀態。而在唱到副歌的時候，楊千嬅起來一刻仍保持專業加笑容，仲keep到沒有甩詞。
楊千嬅：我平時練歌我是躺在地上唱
楊千嬅透露：「我平時練歌是躺在地上唱的，因為我，你知唔知唱歌最高境界是，你有最放鬆的聲帶就可以唱到所有音」，於是她便即場示範躺在地上唱歌。不少網友紛紛留言：「瞓低唱歌瞬間回到當年的《冰點》⋯感受好深」﹑「唱歌好穩」等，亦有網友笑指：「對應佢果個主題講光合作用」。
楊千嬅：我們一起光合作用中
楊千嬅完成肇慶站演唱會後亦有感而發：「感謝肇慶站所有充滿愛的小星星，感謝整個團隊給我的養分和力量。我們一起光合作用中，最重要的還是每位入場觀眾的支持，我們一起用音樂繼續灌溉。」
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撰文：東方新地圖片來源：微博圖片