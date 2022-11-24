楊千嬅演唱會又滯銷？細數入選「十大後悔迷過的偶像」六大原因

楊千嬅將於今年12月17-18日在亞洲博覽館舉行《B minor》兩場演唱會，即引來公眾熱議，有人說期待，有人說不了，派飛也不看。回顧楊千嬅樂壇出道廿多年，累計曾8次奪得叱咤樂壇我最喜愛女歌手獎，到底當年她爆紅原因是什麼？近日於網上討論區，千嬅當選「十大後悔迷過的偶像」第一名，網民表示對她失望，昔日粉絲們又何以離棄她？