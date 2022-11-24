楊千嬅演唱會又滯銷？細數入選「十大後悔迷過的偶像」六大原因
楊千嬅演唱會《B minor, be minor》
門票於11月17日（星期四）上午10時起於Cityline售票網公開發售
日期：2022年12月17-18 日
地點：AsiaWorld-Arena 亞洲國際博覽館
票價：HK$980/ $680/ $380
楊千嬅演唱會2022 售票網站暢通無阻
楊千嬅為慶祝歌迷會成立25週年，將於今年12月17日至18日假亞洲博覽館舉行兩場演唱會，演繹多首經典代表作。日前門票已作公開發售，有網友說買飛暢通無阻，仍然買到八連位！亦有人表示一向楊千嬅演唱會門票都不是「秒清」，到底是否證明昔日樂壇天后已嚴重被脫粉？
楊千嬅當年爆紅原因
1. 歌曲易上口 唱出感情
看著楊千嬅出道（暴露年齡系列），筆者也是聽她的歌成長，於90年代尾至2000年頭爆紅，絕對明白她紅的原因，儘管多年來，千嬅的唱功備受外界評擊，但無可否認，她一出道即遇上多首易上口的好歌，《狼來了》、《再見二丁目》、《少女的祈禱》、《小城大事》、《 可惜我是水瓶座》等，加上聲音辨認度高，唱出感情，總像身邊的一個好姊妹在訴說她的失戀經歷，多了幾分共嗚與同情，所以甫出道，她的歌已深受少男少女喜愛，也橫掃了不少樂壇流行榜及獎項，累計曾8次奪得叱咤樂壇我最喜愛女歌手獎，打破了紀錄。
2. 深受林夕喜愛 「當千嬅是身體一塊肉」
夕爺林夕地位崇高，是香港樂壇的神級人物，曾替無數歌手填詞，如張國榮、陳奕迅、王菲等等，但他當年最偏心的，唯獨是楊千嬅一人，將自己寫得最好的詞，都給了她。兩人更是彼此的閨密，會半夜三更傾電話的那種，當時林夕曾於楊千嬅出道10周年歌迷聯歡晚會上這樣說：「好多人都知王菲係我大女，千嬅係我細女，但我唔係當佢係女，係當佢係我身體一塊肉，我錫佢程度係連王菲都呷醋。」
在夕爺的加持下，楊千嬅的歌差不多每首都令人印象深刻，易明也暗藏道理，可說是一手捧紅了千嬅，大熱作品《再見二丁目》、《愛人》、《假如讓我說下去》、《少女的祈禱》、《飛女正傳》、《小城大事》等都出於林夕手筆。 其實林夕由楊千嬅第一張專輯已為她寫詞，但當時只是一般合作，沒有甚麼交情，直至林夕聽完楊千嬅唱《再目二丁目》後，發現很喜歡她的演繹，於是決定要對她偏心，成就了她的音樂。
直至近年，楊千嬅也慢慢減產，將生活重心放在家庭，以往的光環褪下，有網民曾說道：「沒有林夕，沒有黃偉文，沒有香港人，你什麼也不是。」
3. 大笑姑婆形象正面
楊千嬅當年sell的是「真性情」，大笑姑婆形象入屋，親和力與觀眾緣都比同期的偶像歌手突出，這種形象正面、開開心心的藝人，大眾也相當受落。特別好的觀眾緣將她帶到電影圈發展，一出道不久，即成為賣座喜劇女主角，《玉女添丁》、《新紮師妹》、《干柴烈火》、《行運超人》等，綜觀以上多套作品，楊千嬅仿如運用本色演出，做自己的「真性情」演技冧到觀眾，當年靚女諧星極為少見，令她在大銀幕突圍而出。
4. 獲幕後伯樂助力
天時地利人和造就時機，當年楊千嬅飾演《新紮師妹》的方麗娟，夥拍男神吳彥祖、搞笑能手方鍾Sir，同時得到幕後伯樂助力，導演是馬偉豪，編劇是陳詠燊，即《飯戲攻心》導演加編劇，讓她輕易坐擁千萬票房同時人氣急升。
5.《志明與春嬌》三部曲演活港女特色
再將楊千嬅人氣推上一把的，不得不提彭浩翔執導的《志明與春嬌》（2010年），那個紫色頭髮，很港女的sales余春嬌，演活了一眾女人的心聲，於愛情路上跌跌撞撞，內心掙扎矛盾，想被愛又怕去愛的心態，都表露無遺。更被提名第三十屆香港電影金像獎最佳女主角。2012年的第二部曲《春嬌與志明》，及2016年《 春嬌救志明》延續了影壇一時無兩的熱話，最後更獲得第三十二屆香港電影金像獎最佳女主角，晉身影后行列。不過，其後網民也認為她是「史上最不值金像獎」的得獎者，演技未到班，譭譽參半。
6. 婚後專注家庭
一直走來，楊千嬅的事業也是順風順水，影壇發展，亦見證了楊千嬅在演藝路上的蛻變，由恐佈的《餃子》、《三更》到《香港仔》、《五個小孩的校長》等的正劇路線，也是她的里程碑，特別是溫情感人的《五個小孩的校長》，為她贏了不少分數，得到本地甚少海外的電影獎項。直至2009年，千嬅與丁子高結婚，專注家庭，更少參與電影，其後開始北上發展。
楊千嬅入選「後悔迷過的偶像」第一名
早前網上討論區，票選「十大後悔迷過的偶像」，楊千嬅成為了第一名，到底為何昔日爆紅的偶像，後來令人如此失望，甚至是嫌棄？是否當年互聯網未興起，我們觀眾都無得揀，局住看電視、報紙雜誌、聽收音機？又撞正唱K熱潮，所以才照單全收？還是藝人露出了真面目？網民的留言也見尖銳，「樣又唔靚、歌又係特別她好聽，舞又唔識跳，冇夕爺唔會有人識佢」，引起了網上的熱烈討論。
楊千嬅曾自嘲「樂壇人瑞」？
多年來被瓊姐娛樂台追擊的楊千嬅，更被封為「樂壇人瑞」，於2015年舉行的「Let’s Begin世界巡迴演唱會2015」，第四場請來鄭秀文為做嘉賓，Sammi自嘲二人可以合組「人瑞版Twins」挑戰樂壇，不過已超齡，即時全場爆笑，千嬅亦接著回應：「依家興呀，我成日見到網民寫『樂壇人瑞』！做到人瑞係好大成就，我都不知幾想，咁可以對個仔耐啲！」
怎料，瓊姐當晚亦在台下看騷，她當晚即在Facebook對此事回應：「其實我改這個名的時候是中性的，純粹形容楊千嬅唱極都未被市場淘汰，褒中帶貶，貶中帶褒。」瓊姐又補充說自己很滿意這個演唱會，明明可以hea唱但都偏想要進步，跳了20分鐘medley，最後更寫道：「『活到老，學到老』，這正是長輩精神。樂壇人瑞這個名，是褒的。」
大眾對楊千嬅愛之深恨之切
相信大眾對楊千嬅的失望是累積而來的，不是一夜之間發生，所謂「愛之深恨之切」，如果我們從來沒有喜歡過她，也不會換來今天的反差。多年來，演唱會live的水準也未見明顯進步，不時處於走音邊緣，歌路也沒有太大的突破，難於吸納年輕一輩新粉絲，只靠忠粉的支撐。
至2019年，楊千嬅於自己的IG上載了「R.I.P黑圖」，當晚即刪除，大批千嬅的忠粉都紛紛留言，指她「心口那個勇字也不見了」，更爆發了一股「unfollow」潮。然後千嬅再發表了「熱愛祖國熱愛香港」聲明後，個人名聲更跌至新低，有些歌迷甚至揚言這不是他們認識的千嬅，更說會棄掉她的所有唱片，不再視她為偶像。
楊千嬅為何令香港歌迷咁傷心？
2020年楊千嬅在其Facebook上載了一張出道25年的造型照，更感謝以往陪伴她走過25年的工作伙伴，有網民留言祝福，同時也引來網民圍剿，還引用林夕為她寫的歌詞「如果可磊落做人你會更吸引」留言，以表達不滿，有網民隨後發現了楊千嬅刪除了部分網民的留言，追問為何令香港歌迷咁傷心？為何要自我censor？事件亦引起報道。
藝人的言行有其自由選擇，但選擇的同時，也需要接受後果，她take了side，也許早已預料到昔日歌迷的反應吧，還是終歸作出了選擇。
網民：依家諗起都嘔心﹗冇夕爺邊有楊千嬅﹗
楊千嬅內地發展 形象出晒事
楊千嬅近年主力在內地發展，早前她在央視節目《古韻新聲清明》以一身仙女look亮相，獲央視官方發文高度讚揚「有詩意」。但在《聲生不息》的造型卻明顯跌watt，網民們對楊千嬅的造型意見多多！
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常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情
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