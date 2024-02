楊千嬅50歲生日會感動萬分 音樂旅程感悟與歌迷共度半百慶典

楊千嬅於2月3日迎來了她人生的半百里程碑,與近千名歌迷一起舉辦了《MEET YOU AT THE HALFWAY MINI CONCERT 生日限定》盛大派對,共同慶祝這個特別的日子。在這個充滿歡笑與淚水的夜晚,千嬅不僅帶來了一系列經典歌曲的演繹,更深情分享了自己這幾年的心路歷程,用真摯的話語鼓勵每一位在場的朋友,面對人生的困難時刻,永遠不要放棄自己。