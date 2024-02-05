楊千嬅50歲生日會感動萬分 音樂旅程感悟與歌迷共度半百慶典
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楊千嬅於2月3日迎來了她人生的半百里程碑，與近千名歌迷一起舉辦了《MEET YOU AT THE HALFWAY MINI CONCERT 生日限定》盛大派對，共同慶祝這個特別的日子。在這個充滿歡笑與淚水的夜晚，千嬅不僅帶來了一系列經典歌曲的演繹，更深情分享了自己這幾年的心路歷程，用真摯的話語鼓勵每一位在場的朋友，面對人生的困難時刻，永遠不要放棄自己。
楊千嬅慨歎人生路程從沒遺憾
楊千嬅感慨地回顧了自己的音樂旅程，並對在場的每一位家人和朋友表達了深深的感謝：「我喺香港出生長大，我一早決定50歲一定要喺呢度同家人及朋友過，好多謝你哋陪我過呢個生日，我真係冇諗過，自己唱歌會唱到半百，哈哈….除咗感恩、感激，呢段咁長人生路程，回頭望係非常精彩，亦從沒遺憾。」楊千嬅的心路歷程：經歷低潮與重生
楊千嬅分享低潮時刻靠「熄機」
楊千嬅在生日會中坦白分享了自己這幾年的心路歷程，包括面對網暴的挑戰和情緒低潮：「呢幾年你哋過得好嘛？我知大家走過唔同經歷，都一定係非常之唔容易，我自己都經歷咗好大考驗，相信大家都目測到我嘅過程，感謝曾經好擔心我嘅朋友，你哋唔駛擔心我，我過得好好！」楊千嬅在派對上透露，面對負面情緒時學會了容許自己不開心，又分享了自己「熄機」的經歷，選擇不看不理不聽，給自己時間來消化情緒：「見到自己嘅CD碎到一地都係，心好痛，連朋友都唔敢再關注。」她又向歌迷們寄語，希望大家在面對困難時，記得「有心跳就有希望」，不要放棄自己。
楊千嬅與歌迷共度難忘一刻
千嬅在生日會上選唱了多首平日較少演繹的歌曲，包括《火鳥》、《直覺》、《孔雀》等，讓歌迷們驚喜連連。她表示希望用這些特別的歌曲作為禮物，回饋給一直支持她的歌迷。在生日會的尾聲，千嬅與歌迷們共同唱起《還有事情可慶祝》，場面感人至深。她再次感謝歌迷的支持，並表示會繼續創作新的音樂作品，希望能夠繼續鼓勵大家。
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圖片來源：大會提供