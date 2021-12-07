楊千嬅傳舉家移居上海 9歲Torres入讀當地名校 一年學費逾34萬
文：東方新地｜圖：微博@楊千嬅、微博@丁子高、小紅書@楊千嬅、微博@電影梅艷芳、微博@劉嘉玲
楊千嬅 傳一家三口已移居上海
全力進軍內地的楊千嬅，不但密密接拍內地廣告及代言，又孖著老公丁子高拍攝了《妻子的浪漫旅行3》、《新生日記2》、《做家務的男人3》等多個內地真人騷，實行兩公婆有錢齊齊搵。有指為方便在內地工作，楊千嬅、丁子高和兒子Torres已自今年4月開始，舉家搬到上海居住。
分享與Torres隔離日記
今年4月，楊千嬅曾在小紅書中拍片，透露這次跟孩子一起在酒店隔離了14日，每天24小時互相觀察，令兩母子更加了解對方。有指楊千嬅又為現年9歲的Torres報讀了好友陳小春兒子Jasper和Yumiko（鄭希怡）女兒梁浸浸所讀的當地名校，根據這間學校的收費表，小學一至四年級的一年學費為人民幣284,400人民幣（約34.28萬港幣）。
全家福用上海地標做背景
今年5月丁子高為慶祝同千嬅拍拖就快14年，曾在社交網上載一家三口全家福，背景就是上海地標「東方明珠塔」。去到7月丁子高42歲生日，他又上載全家福，並寫道：「有地方可去就是家，有愛的人就是家庭，兩者兼得是一種幸福，我愛你們兩個。」
孖劉嘉玲上海街頭練跑
移居上海後，丁子高除了陪老婆出席活動和上節目外，原來也經常會陪劉嘉玲在街頭跑步，劉嘉玲日前在社交網分享兩人的合照，其中兩張相更是以上海地標「東方明珠塔」做背景，丁子高表示：「來了上海這麼久，終於發現原來黃埔江有一條這麼棒的跑步徑。謝謝+0姐！」
同場加映：羅子溢擬舉家移居內地大城市
現年37歲的羅子溢（前名羅仲謙）與42歲的楊茜堯（前名楊怡）在2016年結婚，婚後育有一女「小珍珠」羅翊心（Hera），早前羅子溢接受傳媒訪問時，透露因自己長期在內地工作，所以有計劃在日後全家搬到上海、北京等大城市居住，囡囡亦會在當地讀書。
夫妻檔演內地網劇
羅子溢指內地娛樂圈始終有較多工作機會，亦希望賺多些錢，讓小珍珠不用像他小時候一樣辛苦。他指這個想法已跟太太有了共識，只待工作穩定後，便會安排太太和女兒到內地定居。去年底，羅子溢與楊茜堯就曾夫妻檔合拍內地網劇《家族榮耀》。