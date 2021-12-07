楊千嬅傳舉家移居上海 9歲Torres入讀當地名校 一年學費逾34萬

近年愈來愈多藝人北上搵食，其中楊千嬅就孖住老公丁子高密密拍攝內地真人騷，經常要中港兩邊走，因此有傳兩夫妻已於今年4月帶同9歲囝囝Torres舉家搬到上海居住，Torres更已入讀當地一間國際知名的學校，光是一年學費就要高達約28萬人民幣（約34.28萬港幣）。