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楊千嬅傳舉家移居上海 9歲Torres入讀當地名校 一年學費逾34萬

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撰文：東方新地

近年愈來愈多藝人北上搵食，其中楊千嬅就孖住老公丁子高密密拍攝內地真人騷，經常要中港兩邊走，因此有傳兩夫妻已於今年4月帶同9歲囝囝Torres舉家搬到上海居住，Torres更已入讀當地一間國際知名的學校，光是一年學費就要高達約28萬人民幣（約34.28萬港幣）。

文：東方新地｜圖：微博@楊千嬅、微博@丁子高、小紅書@楊千嬅、微博@電影梅艷芳、微博@劉嘉玲

楊千嬅 傳一家三口已移居上海

全力進軍內地的楊千嬅，不但密密接拍內地廣告及代言，又孖著老公丁子高拍攝了《妻子的浪漫旅行3》、《新生日記2》、《做家務的男人3》等多個內地真人騷，實行兩公婆有錢齊齊搵。有指為方便在內地工作，楊千嬅、丁子高和兒子Torres已自今年4月開始，舉家搬到上海居住。

（圖片來源：楊千嬅微博）
楊千嬅與丁子高夫妻檔搵人仔。（圖片來源：微博@楊千嬅）
丁子高又經常陪老婆楊千嬅出席活動。（圖片來源：微博@楊千嬅）
丁子高又經常陪老婆楊千嬅出席活動。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅近日參演了多個內地真人騷節目，包括《誰是寶藏歌手》、《我們的歌3》和《導演請指教》等，又為電影《梅艷芳》在上海及廣州等地現身謝票。（圖片來源：微博@電影梅艷芳）
楊千嬅近日參演了多個內地真人騷節目，包括《誰是寶藏歌手》、《我們的歌3》和《導演請指教》等，又為電影《梅艷芳》在上海及廣州等地現身謝票。（圖片來源：微博@電影梅艷芳）

分享與Torres隔離日記

今年4月，楊千嬅曾在小紅書中拍片，透露這次跟孩子一起在酒店隔離了14日，每天24小時互相觀察，令兩母子更加了解對方。有指楊千嬅又為現年9歲的Torres報讀了好友陳小春兒子Jasper和Yumiko（鄭希怡）女兒梁浸浸所讀的當地名校，根據這間學校的收費表，小學一至四年級的一年學費為人民幣284,400人民幣（約34.28萬港幣）。

今年4月楊千嬅入駐小紅書的同時，又分享同囝囝的隔離生活。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）
今年4月楊千嬅進駐小紅書的同時，又分享同囝囝的隔離生活。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）
提到在隔離中首次食到囝囝Torres做的早餐。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）
提到在隔離中首次食到囝囝Torres做的早餐。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）
拍片分享室內做運動時，曾影到背後叠住山咁高的行李，可見這次隔離不止是為去上海短期生活。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）
拍片分享室內做運動時，曾影到背後叠住山咁高的行李，可見這次隔離不止是為去上海短期生活。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）

全家福用上海地標做背景

今年5月丁子高為慶祝同千嬅拍拖就快14年，曾在社交網上載一家三口全家福，背景就是上海地標「東方明珠塔」。去到7月丁子高42歲生日，他又上載全家福，並寫道：「有地方可去就是家，有愛的人就是家庭，兩者兼得是一種幸福，我愛你們兩個。」

楊千嬅忙裡偷閒同老公丁子高去Cafe打卡兼Shopping 網友：啲魚尾紋多過汪阿姐！
丁子高為慶祝同千嬅拍拖就快14年，今年5月曾在社交網上載一家三口全家福，背景就是上海地標「東方明珠塔」。（圖片來源：微博@丁子高）
現年47歲的楊千嬅與42歲的老公丁子高於2009年時在美國結婚，不經不覺囝囝Torres在今年6月已滿9歲大。（圖片來源：微博@丁子高）
現年47歲的楊千嬅與42歲的老公丁子高於2009年時在美國結婚，不經不覺囝囝Torres在今年6月已滿9歲大。（圖片來源：微博@丁子高）
楊千嬅
楊千嬅早前又曾拍片分享與老公丁子高同遊上海，到特色Cafe打卡兼shopping。（圖片來源：小紅書@楊千嬅）

孖劉嘉玲上海街頭練跑

移居上海後，丁子高除了陪老婆出席活動和上節目外，原來也經常會陪劉嘉玲在街頭跑步，劉嘉玲日前在社交網分享兩人的合照，其中兩張相更是以上海地標「東方明珠塔」做背景，丁子高表示：「來了上海這麼久，終於發現原來黃埔江有一條這麼棒的跑步徑。謝謝+0姐！」

丁子高在話語中透露自己已到了上海很久時間。（圖片來源：微博@丁子高）
丁子高在話語中透露自己已到了上海很久時間。（圖片來源：微博@丁子高）
相隔約一個星期，劉嘉玲又再貼出同丁子高的合照，笑指有帥哥陪跑，令她心曠神怡。（圖片來源：微博@丁子高）
相隔約一個星期，劉嘉玲又再貼出同丁子高的合照，笑指有帥哥陪跑，令她心曠神怡。（圖片來源：微博@丁子高）

同場加映：羅子溢擬舉家移居內地大城市

現年37歲的羅子溢（前名羅仲謙）與42歲的楊茜堯（前名楊怡）在2016年結婚，婚後育有一女「小珍珠」羅翊心（Hera），早前羅子溢接受傳媒訪問時，透露因自己長期在內地工作，所以有計劃在日後全家搬到上海、北京等大城市居住，囡囡亦會在當地讀書。

羅子溢和楊茜堯囡囡小珍珠4月滿一歲啦，視囡囡如掌上明珠，為她開生日party。（圖片來源：羅子溢IG）
羅子溢表示希望能帶囡囡去行長城，或者去哈爾濱睇雪。（圖片來源：[email protected]
羅仲謙早前晒餅印父女合照，對住前世情人特別冧。
羅子溢同囡囡小珍珠十足餅印，對住前世情人羅子溢個樣特別冧。（圖片來源：[email protected]

夫妻檔演內地網劇

羅子溢指內地娛樂圈始終有較多工作機會，亦希望賺多些錢，讓小珍珠不用像他小時候一樣辛苦。他指這個想法已跟太太有了共識，只待工作穩定後，便會安排太太和女兒到內地定居。去年底，羅子溢與楊茜堯就曾夫妻檔合拍內地網劇《家族榮耀》。

楊怡謙謙夫妻檔正在內地拍攝網劇《家族榮耀》，同劇演員還有張智霖、李彩華、黃浩然等。
羅子溢與楊茜堯去年底曾返內地拍攝網劇《家族榮耀》，不過並非演情侶。（圖片來源：微博@網劇家族榮耀）

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