49歲楊千嬅上海素顏食飯遭偷影殘樣 踢爆後即戴黑超引粉絲自責
楊千嬅素顏食飯遭偷影 即帶黑超遮殘樣
過了49歲生日的楊千嬅近日去了上海，仲大方素顏出街食飯，期間俾忠實粉絲捕捉到！粉絲難得在餐廳偶遇素顏的楊千嬅，即刻拿出手機偷拍上載到社交平台。隨後楊千嬅疑眼利發覺被認出，立刻戴上黑超，疑不想再被打擾！相片中可見，楊千嬅紫髮依舊搶眼，素顏老態盡現，眼袋下垂問題嚴重，眼神亦神不守舍，臉蛋位置聚滿贅肉，與全盛時期相差甚遠！
粉絲自責打擾天后生活 撰文分享感受
粉絲在餐廳捕捉自己偶像，料知天后楊千嬅被發現素顏外出後，即刻戴上黑超示人，搞到粉絲好自責…
粉絲隨後上載偷拍照，在社交平台分享感受：「看到她的時候太激動了，忍不住偷拍了一張發給朋友看，結果好像被她發現，後來她戴起了墨鏡，心裏非常抱歉，感覺打擾到她的吃飯時間了，所以也沒有鼓起勇氣找她合照，畢竟明星出門也是辛苦的，他們的休息時間就不打擾人家啦。第一次偶遇明星，真的真的好激動！」隨後有網民認為楊千嬅應該不介意被拍，只是因為沒有化妝，雙眼有點疲累才不想出鏡。
楊千嬅為谷愛子入名校虛脫激殘 選讀IB課程激發創意
楊千嬅回想初為人母時，曾爲谷仔入名校，犧牲自己不少休息時間，千嬅當年受訪，曾訴說希望兒子將來有成就，本刊發現千嬅並非得個講字，而且已積極實行。原來千嬅爲替愛子揀選學校及playgroup，在愛子剛滿一歲時已親身到心儀的幼稚園及playgroup視察，然後通宵上網搜集資料，因而捱病，其後被迫將心水名單交予老公丁子高代勞。
常見問題
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