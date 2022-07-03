聲生不息｜48歲楊千嬅「仙女」後勁不繼 造型跌晒Watt 變時裝車禍？

現年48歲的楊千嬅近年主力在內地發展，早前她在央視節目《古韻新聲清明》以一身仙女look亮相，獲央視官方發文高度讚揚「有詩意」。但在《聲生不息》的造型卻明顯跌watt，網民們對楊千嬅的造型意見多多，不如而家一齊回顧她的造型啦，又唔係全部都咁差嘅！