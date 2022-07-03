聲生不息｜48歲楊千嬅「仙女」後勁不繼 造型跌晒Watt 變時裝車禍？
第1集 蛋糕裙黑袖顯胖
一貫紫髮的楊千嬅身穿C+plus SERIES湖水藍長裙，內加一件貼身長袖黑衫，有網民大讚「裙子好看」，亦有網民戥楊千嬅不值：「嘥咗件衫，無啦啦走去着件”打底衫”變咗大媽，如果個designer見到你咁着實爆血管！」、「佢這身打扮，又腫又矮，看得令人十分尷尬！」，亦有人問：「黑色手袖咩事？」
第2集 忽然露少少攞分
這集楊千嬅身穿Givenchy黑色修身露背長褸襯長褲，密實與性感兼備，與一身白裙的炎明熹合唱《勇》，挽回不少分數，有網民力讚：「一黑一白，唯美視覺，千熹組合越戰越勇！」、「兩人歌服造型好美！」
第4集 顏色配搭顯面青
今集楊千嬅一身蝦肉色GUCCI中性造型，與周筆暢、單依純合唱《高山低谷》remix《歡樂今宵》，完全埋沒楊千嬅的線條，有網民留言：「好似大咗一個碼咁！」、「歌衫顏色搞到佢面青青咁。」
第5集 簡樸赤腳成亮點
楊千嬅一身Alexander McQueen白色束腰長裙，無戴頭飾，造型簡樸，網民驚覺：「找到亮點今期冇着鞋表演！」、「不穿鞋是否想找回當年Minor Classics Live陀住Torres赤腳唱歌的感覺？」、「最愛你的紫色髮型，靚絕！」
第6集 貴族帽九唔搭八
上集玩白色赤腳look，今集楊千嬅衣着卻出事了，有網民指造型師大整蠱:「今次的英式貴族帽，配深藍色西裝褸加黑色西褲，9唔搭8，都唔知呢位stylist玩咩？咁大整蠱！」，但亦有人力撐楊千嬅：「呢個係最靚的型像（衣着、髮型）顯得女人味。性感自然，也不需要賣弄身材。」
第7集 露膊A字裙性感
楊千嬅今集又全以黑造型唱《如何掉眼淚》，正正常常，露膊A字裙，輕露香肩，網民讚：「條裙又好靚！」亦有網民指楊千嬅是時候轉髮色：「紫色頭髮十年都有了！」
第8集 黑長裙顯瘦遮醜
這集楊千嬅唱《最後的玫瑰》，戰衣繼續黑調，黑色荷葉邊上衣搭配包臀長裙，有網民發覺她連續幾集都穿黑衣：「點解你啲衫成日都出事」、「好似着來着去都係嗰3套衫咁」、「成日都着黑色⋯可能冇keep fit！」也有網民讚：「Classy lady！」，
第9集 綠閃闊褲似大媽
楊千嬅與劉惜君合唱《葡萄成熟時》，今次楊千嬅頭戴黑紗，襯黑色西裝褸配綠色闊身閃片褲，被嘲old school：「個頭飾好老土」、「佢啲衫真係大媽到不得了，佢條綠色閃褲殺死人，再加埋個紫色頭髮，真係九唔搭八」、「最反感佢成日頭戴黑寡婦網紗」、「原來個紫頭係扮葡萄！」
第10集 誇張歌衫大成個碼
今集與周筆暢合唱《當我想起你》，楊千嬅唔玩純黑，她以一身長袖白色恤衫top，下身是漸變黑色蛋糕長紗裙，相比起周筆暢一身slim鮮黃打扮，楊千嬅起碼大咗成個碼，網民忍不住留言問：「楊千嬅着嘅衫件件都咁誇張！」、「楊千嬅今次無戴頭飾，無扮大家姐壓軸……」
第11集 黑白配簡單俐落
楊千嬅最新一集與毛不易合唱《可惜我是水瓶座》，玩黑白配，上身透視白色襯衣，配修腰A字裙，網民大讚「簡單俐落」。
重溫楊千嬅比賽曲目：
（點擊次數截至1/7）
第1集 《無條件》 點擊次數：324,743次
第2集 與炎明熹合唱《勇》 點擊次數：1,503,376次
第4集 與周筆暢、單依純合唱《高山低谷》remix《歡樂今宵》 點擊次數：868,052次
第5集 《Baby Song》 點擊次數：50,086次
第6集 與李健合唱《風起似水流年》 點擊次數：200,118次
第7集 《如何掉眼淚》 點擊次數：90,221次
第8集 《最後的玫瑰》 點擊次數：65,175次
第9集 與劉惜君合唱《葡萄成熟時》 點擊次數：103,118次
第10集 與周筆暢合唱《當我想起你》 點擊次數：24,320次
https://www.youtube.com/watch?v=Xd0OmqE07Rg
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