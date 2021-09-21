楊千嬅唱陳百強經典歌《偏偏喜歡你》 中港兩地網友評價兩極 內地網友讚：歌聲有意境令人想起陳百強

出道以來一直有個「勇」字光環的楊千嬅，近年長駐內地，亮相各式各樣的綜藝節目掘金搵人仔，不但孖老公丁子高做肉麻恩愛騷，又不時分享自己的私密，「烈女」如此豁出去，難怪深得內地觀眾愛戴。日前她現身真人騷和內地歌手胡夏合唱陳百強的經典歌《偏偏喜歡你》，意外地登上微博熱搜，引來中港兩地網友兩極評價！

編輯：東方新地｜圖片來源：楊千嬅微博、[email protected]上海电视台官方频道畫面截圖｜原文：新Monday