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楊千嬅唱陳百強經典歌《偏偏喜歡你》 中港兩地網友評價兩極 內地網友讚：歌聲有意境令人想起陳百強

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撰文：東方新地

出道以來一直有個「勇」字光環的楊千嬅，近年長駐內地，亮相各式各樣的綜藝節目掘金搵人仔，不但孖老公丁子高做肉麻恩愛騷，又不時分享自己的私密，「烈女」如此豁出去，難怪深得內地觀眾愛戴。日前她現身真人騷和內地歌手胡夏合唱陳百強的經典歌《偏偏喜歡你》，意外地登上微博熱搜，引來中港兩地網友兩極評價！

編輯：東方新地｜圖片來源：楊千嬅微博、[email protected]上海电视台官方频道畫面截圖｜原文：新Monday

楊千嬅 被批多年冇進步

楊千嬅早前上綜藝節目和內地歌手合唱《一生中最愛》，就被內地網民大讚歌聲溫柔深情，仿如行走中的CD，而這位「行走中的CD」，日前又上另一個真人騷節目《我們的歌3》，和內地歌手胡夏合唱陳百強的經典歌《偏偏喜歡你》，意外地登上微博熱搜，有內地歌迷讚她歌聲有意境，令人不期然懷念起陳百強，不過亦有網民指她唱歌走音兼不夠氣，多年來無甚進步，甚至連外形也被批評至體無完膚。

楊千嬅唱陳百強經典歌 短片YouTube僅播一日離奇下架
楊千嬅日前在內地真人騷唱陳百強舊歌《偏偏喜歡你》，獲部分內地fans大讚。（圖片來源：YouTube畫面截圖）
楊千嬅唱陳百強經典歌 短片YouTube僅播一日離奇下架
在節目中，千嬅表情多多。（圖片來源：YouTube畫面截圖）
楊千嬅唱陳百強經典歌 短片YouTube僅播一日離奇下架
擔任榜樣歌手的她，在節目選擇拍檔環節時表現頭痕。（圖片來源：YouTube畫面截圖）
楊千嬅唱陳百強經典歌 短片YouTube僅播一日離奇下架
（圖片來源：YouTube畫面截圖）
（圖片來源：SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）
（圖片來源：YouTube畫面截圖）
（圖片來源：SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）
（圖片來源：YouTube畫面截圖）
（圖片來源：SMG上海电视台官方频道 SMG Shanghai TV Official Channel）
（圖片來源：YouTube畫面截圖）

港網友：楊千嬅歌唱實力依舊

香港網友亦有在討論區開帖文，有不少網友看到後都紛紛指千嬅的實力依舊：「X楊千嬅都比人吹奏」、「楊嬸同好聽永遠掛鈎唔到ok？」、「論聲底胡夏好過人瑞多多聲」等等。

（圖片來源：連登）
（圖片來源：連登）
（圖片來源：連登）
（圖片來源：連登）
（圖片來源：連登）
（圖片來源：連登）
（圖片來源：連登）
（圖片來源：連登）

孖小齊慶中秋

除了狂上內地真人騷，日前千嬅孖老拍檔任賢齊出席中秋晚會時，又齊齊獻唱《花好月圓夜》，二人於2004年合作電影《花好月圓》而結緣，至今相隔17年再合作。楊千嬅於社交網轉發並留言：「回憶又回來了。」

千嬅近年和老公丁子高長駐內地拍真人騷搵人仔。（圖片來源：微博）
千嬅近年和老公丁子高長駐內地拍真人騷搵人仔。（圖片來源：微博）
（圖片來源：楊千嬅微博）
（圖片來源：楊千嬅微博）
日前和小齊做節目慶祝中秋節。（圖片來源：YouTube截圖）
日前和小齊做節目慶祝中秋節。（圖片來源：YouTube截圖）

即睇楊千嬅孖胡夏合唱《偏偏喜歡你》：

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