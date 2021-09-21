楊千嬅唱陳百強經典歌《偏偏喜歡你》 中港兩地網友評價兩極 內地網友讚：歌聲有意境令人想起陳百強
出道以來一直有個「勇」字光環的楊千嬅，近年長駐內地，亮相各式各樣的綜藝節目掘金搵人仔，不但孖老公丁子高做肉麻恩愛騷，又不時分享自己的私密，「烈女」如此豁出去，難怪深得內地觀眾愛戴。日前她現身真人騷和內地歌手胡夏合唱陳百強的經典歌《偏偏喜歡你》，意外地登上微博熱搜，引來中港兩地網友兩極評價！
編輯：東方新地｜圖片來源：楊千嬅微博、[email protected]上海电视台官方频道畫面截圖｜原文：新Monday
楊千嬅 被批多年冇進步
楊千嬅早前上綜藝節目和內地歌手合唱《一生中最愛》，就被內地網民大讚歌聲溫柔深情，仿如行走中的CD，而這位「行走中的CD」，日前又上另一個真人騷節目《我們的歌3》，和內地歌手胡夏合唱陳百強的經典歌《偏偏喜歡你》，意外地登上微博熱搜，有內地歌迷讚她歌聲有意境，令人不期然懷念起陳百強，不過亦有網民指她唱歌走音兼不夠氣，多年來無甚進步，甚至連外形也被批評至體無完膚。
港網友：楊千嬅歌唱實力依舊
香港網友亦有在討論區開帖文，有不少網友看到後都紛紛指千嬅的實力依舊：「X楊千嬅都比人吹奏」、「楊嬸同好聽永遠掛鈎唔到ok？」、「論聲底胡夏好過人瑞多多聲」等等。
孖小齊慶中秋
除了狂上內地真人騷，日前千嬅孖老拍檔任賢齊出席中秋晚會時，又齊齊獻唱《花好月圓夜》，二人於2004年合作電影《花好月圓》而結緣，至今相隔17年再合作。楊千嬅於社交網轉發並留言：「回憶又回來了。」