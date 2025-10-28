《新紮師妹》成經典 「方麗娟」楊千嬅悼許紹雄 年初教寫「楊千FA」成最後合體

資深演員許紹雄今日凌晨因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲，消息震撼娛樂圈。與他在《新紮師妹》系列中有經典父女檔演出的楊千嬅，下午在社交網站發文悼念，以戲中角色「方麗娟」身份署名「娟」，字裡行間流露深深不捨。楊千嬅更透露年初曾與許紹雄聚會，沒想到竟成最後一面。