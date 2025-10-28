《新紮師妹》成經典 「方麗娟」楊千嬅悼許紹雄 年初教寫「楊千FA」成最後合體
楊千嬅深情悼文署名「娟」憶恩師情
楊千嬅在社交網站發表長文悼念許紹雄，文中寫道「很不捨很難過，沒想到年頭一聚便是最後，很感恩和幸運在演藝路上的起點遇上你」。她特別提到許紹雄對後輩的無私照顧，「每當工作上遇上疲累時，會幽默風趣地送上鼓勵和支持，甚至在我成為母親時，你和太太也會分享作為父母的經驗」。楊千嬅最後以「永遠懷念方鐘Sir，願你在另一邊廂，再沒有病苦，繼續瀟灑自在，娟」作結，以《新紮師妹》中「方麗娟」身份送別這位戲中父親。
許紹雄年初教寫「楊千FA」成最後合體
今年2月，楊千嬅與許紹雄曾一起拍攝短片，片中許紹雄更親自教楊千嬅如何寫「楊千FA」，展現兩人深厚友誼。當時楊千嬅笑言「真係活到老學到老，真係勁，我直頭覺得自己個名寫錯咗，原來50年都寫錯咗！」這次溫馨互動，如今回看更顯珍貴，成為兩人最後一次公開合體的美好回憶。許紹雄一貫的幽默風趣，即使在生命最後階段仍然為後輩帶來歡樂。
《新紮師妹》父女檔成經典熒幕回憶
許紹雄在《新紮師妹》系列中飾演鍾樂海，其「方中Sir」形象深入民心，與楊千嬅飾演的「方麗娟」組成爆笑父女檔，成為港產片經典。兩人在戲中的互動自然生動，許紹雄以其豐富演技將嚴肅警官與慈父形象完美結合，而楊千嬅則以其獨特喜劇天份與許紹雄擦出火花。這套電影不僅奠定了楊千嬅在影壇的地位，也成為許紹雄演藝生涯中最為人津津樂道的作品之一，兩人的師徒情誼更延續到現實生活中。
網民緬懷經典組合盼天堂再聚
消息傳出後，網民紛紛在楊千嬅的悼文下留言表達哀悼，「方麗娟同方中Sir永遠係經典」、「睇到都想喊，真係好不捨」、「許Sir一路好走，天堂再無病痛」。不少影迷回憶起《新紮師妹》的經典片段，「記得佢教方麗娟點做警察嗰啲場面，真係好搞笑又溫馨」、「許Sir對後輩真係好好，楊千嬅咁講真係好感動」。有網民更表示「希望佢哋喺天堂可以再做父女，繼續帶畀大家歡樂」，字裡行間盡顯對這對經典熒幕父女檔的不捨與懷念。