楊千嬅唱譚詠麟金曲〈一生中最愛〉獲內地網友激讚「行走中的CD」 港網友：我睇到佢咪嘴喎！

楊千嬅近年轉戰內地市場，並為與內地網友有更多互動，不時拍片放上小紅書及微博等社交媒體，更同老公丁子高一齊登上《妻子的浪漫旅行3》、《做家務的男人3》等綜藝節目，實行兩公婆拍住上賺人仔。日前楊千嬅出席浙江衛視音樂節目《為歌而讚》，還與內地歌手余佳運合唱譚詠麟的經典金曲〈一生中最愛〉，獲不少內地網友激讚好聽，更形容她是「行走中的CD」！

編輯：東方新地｜圖片：《為歌而讚》截圖、楊千嬅微博、討論區截圖｜原文：新Monday