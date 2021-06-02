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楊千嬅唱譚詠麟金曲〈一生中最愛〉獲內地網友激讚「行走中的CD」 港網友：我睇到佢咪嘴喎！

東方新地 - 娛聞

楊千嬅近年轉戰內地市場，並為與內地網友有更多互動，不時拍片放上小紅書及微博等社交媒體，更同老公丁子高一齊登上《妻子的浪漫旅行3》、《做家務的男人3》等綜藝節目，實行兩公婆拍住上賺人仔。日前楊千嬅出席浙江衛視音樂節目《為歌而讚》，還與內地歌手余佳運合唱譚詠麟的經典金曲〈一生中最愛〉，獲不少內地網友激讚好聽，更形容她是「行走中的CD」！

編輯：東方新地｜圖片：《為歌而讚》截圖、楊千嬅微博、討論區截圖｜原文：新Monday

楊千嬅
楊千嬅日前出席浙江衛視音樂節目《為歌而讚》，與內地90後歌手余佳運合唱譚詠麟的經典金曲〈一生中最愛〉，獲不少內地網友激讚好聽，更形容她是「行走中的CD」。
楊千嬅
錄影前楊千嬅曾與余佳運認真進行練習和綵排，事後她在社交平台留言：「很喜歡挑戰自己，認識新朋友，認識新事物，終身學習才活得有勁，謝謝節目組邀請。」

楊千嬅出席內地節目與余佳運合唱〈一生中最愛〉

楊千嬅早前曾在微博上透露，指自己正「為後面新的綜藝做準備」，日前她就率先出席由浙江衛視推出的電視跨屏互動音樂綜藝節目《為歌而讚》，並與新一代內地歌手余佳運一同合唱「校長」譚詠麟的經典金曲〈一生中最愛〉，在演唱期間，余佳運邊唱邊彈鋼琴，而千嬅則唱到七情上面，非常深情同投入。

楊千嬅
楊千嬅獻唱譚校長的〈一生中最愛〉唱到七情上面。
楊千嬅
新一代內地歌手余佳運出場時先係負責自彈自唱。
楊千嬅
唱到合唱部分時，楊千嬅閉眼皺眉，表情肉緊，睇真啲，可以見到千嬅所著的Deep V長裙展露出她心口大痣。
楊千嬅
更唱到眼泛淚光！
楊千嬅
雖然係合唱，但楊千嬅好專注於自己的演唱部分，只在最後幾秒才和余佳運有對視。
楊千嬅
各自都唱得好投入。
楊千嬅
有網友大讚楊千嬅在感情高潮部分的真假音轉換唱得好好聽。
楊千嬅
更有網友讚楊千嬅為「行走中的CD」！

獲內地網民激讚更譽為「行走中的CD」

不少內地網友看到節目後，都紛紛大讚楊千嬅的唱功了得，仲留言激讚：「很難唱到楊千樺的水準」、「千嬅唱得真的超好聽，3分20秒那裡推到感情高潮真假音轉換好好聽，後面那句『分離』咬字特別特別好聽」、「我楊真的太棒了，耳朵已懷孕」、「楊千嬅的合音不錯，雖然她不像容祖兒那麼會唱，不過她唱歌勝在有感情像說故事」，更有網友讚楊千嬅為「行走中的CD」。

楊千嬅
有網友稱「耳朵已懷孕」。
楊千嬅
亦有網友激讚「很難唱到楊千樺的水準」。
楊千嬅
又讚楊千嬅「分離」那句咬字特別好聽。

香港網友反指：我睇到佢咪嘴喎⋯⋯

之不過香港的網友卻指楊千嬅沒有唱功，甚至有網友指她疑似是「咪嘴」演唱，表示：「楊千嬅塊面好腫，老咗好多」、「個和音完全唔啱音，仲好意思攞出嚟highline」、「唱成咁仲好意思講有感情…第二段verse開左義氣腔」、「佢對耳環想點？我睇到佢咪嘴喎⋯⋯」

楊千嬅
有香港網友好認同內地網友「很難唱到楊千樺的水準」這句評語。
楊千嬅
楊千嬅在節目中唱到眼泛淚光，但網友直指她係「唱唔到扮喊」。
楊千嬅
有網友指她「個和音完全唔啱音」。
楊千嬅
對於內地網友激讚楊千嬅是「行走中的CD」，香港網友笑爆解讀指其CD自己有腳走晒去垃圾桶。
楊千嬅
更指她是「行屍（C）走肉 D 歌手」。
楊千嬅
亦有網友笑千嬅係塊面圓到成隻CD咁！

楊千嬅以天后身份到內地發展 密密拍片影相上載微博、小紅書

楊千嬅近年來以天后身份由香港轉戰到內地市場，就連原本用的IG、Facebook等社交網體，都一同轉成為微博、小紅書等；早前她就在微博上拍片，同老公丁子高遊上海到特色Cafe打卡兼shopping，期間仲同不少內地網友互動，分享自己最愛購買的日常用品。

楊千嬅
楊千嬅早前在微博上拍片，同老公丁子高遊上海到特色Cafe打卡兼shopping。
楊千嬅
期間千嬅叫了一杯威士忌咖啡，仲即時化身飲食KOL大讚威士忌咖啡有層次，就連在旁邊的丁子高都忍唔住偷飲。
楊千嬅
楊千嬅shopping期間同內地網友分享自己最愛購買的日常用品。

楊千嬅、丁子高夫妻檔拍著上

去年楊千嬅為自己出道25周年準備在紅館展開5場「 MYGRATITUDE 25 楊千嬅演唱會2020」，惜銷情慘淡，再加上疫情再度爆發，因而取消演唱會，原本紅館有意讓千嬅延期一年，但早前楊千嬅就已放棄紅館檔期，全力進軍內地，不但密密接拍內地廣告及代言，仲孖著老公丁子高參與節目《做家務的男人3》拍攝真人騷，實行兩公婆有錢齊齊搵。

楊千嬅
楊千嬅近日孖老公丁子高參與真人騷節目《做家務的男人3》。

想欣賞楊千嬅唱功？即睇浙江衛視YouTube影片：

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