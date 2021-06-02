楊千嬅唱譚詠麟金曲〈一生中最愛〉獲內地網友激讚「行走中的CD」 港網友：我睇到佢咪嘴喎！
編輯：東方新地｜圖片：《為歌而讚》截圖、楊千嬅微博、討論區截圖｜原文：新Monday
楊千嬅出席內地節目與余佳運合唱〈一生中最愛〉
楊千嬅早前曾在微博上透露，指自己正「為後面新的綜藝做準備」，日前她就率先出席由浙江衛視推出的電視跨屏互動音樂綜藝節目《為歌而讚》，並與新一代內地歌手余佳運一同合唱「校長」譚詠麟的經典金曲〈一生中最愛〉，在演唱期間，余佳運邊唱邊彈鋼琴，而千嬅則唱到七情上面，非常深情同投入。
獲內地網民激讚更譽為「行走中的CD」
不少內地網友看到節目後，都紛紛大讚楊千嬅的唱功了得，仲留言激讚：「很難唱到楊千樺的水準」、「千嬅唱得真的超好聽，3分20秒那裡推到感情高潮真假音轉換好好聽，後面那句『分離』咬字特別特別好聽」、「我楊真的太棒了，耳朵已懷孕」、「楊千嬅的合音不錯，雖然她不像容祖兒那麼會唱，不過她唱歌勝在有感情像說故事」，更有網友讚楊千嬅為「行走中的CD」。
香港網友反指：我睇到佢咪嘴喎⋯⋯
之不過香港的網友卻指楊千嬅沒有唱功，甚至有網友指她疑似是「咪嘴」演唱，表示：「楊千嬅塊面好腫，老咗好多」、「個和音完全唔啱音，仲好意思攞出嚟highline」、「唱成咁仲好意思講有感情…第二段verse開左義氣腔」、「佢對耳環想點？我睇到佢咪嘴喎⋯⋯」
楊千嬅以天后身份到內地發展 密密拍片影相上載微博、小紅書
楊千嬅近年來以天后身份由香港轉戰到內地市場，就連原本用的IG、Facebook等社交網體，都一同轉成為微博、小紅書等；早前她就在微博上拍片，同老公丁子高遊上海到特色Cafe打卡兼shopping，期間仲同不少內地網友互動，分享自己最愛購買的日常用品。
楊千嬅、丁子高夫妻檔拍著上
去年楊千嬅為自己出道25周年準備在紅館展開5場「 MYGRATITUDE 25 楊千嬅演唱會2020」，惜銷情慘淡，再加上疫情再度爆發，因而取消演唱會，原本紅館有意讓千嬅延期一年，但早前楊千嬅就已放棄紅館檔期，全力進軍內地，不但密密接拍內地廣告及代言，仲孖著老公丁子高參與節目《做家務的男人3》拍攝真人騷，實行兩公婆有錢齊齊搵。