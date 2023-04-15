49歲楊千嬅遊日P圖搞彎身後𨋢 網民圍笑封「真大彎區歌手」
楊千嬅分享外遊照順便講經
日前楊千嬅在社交網分享大量早前遊日的照片，見她滑雪滑得好開心，又食得好開懷，睇得出佢心情勁靚，她更寫一大段文抒發自己的心情：「這段時間一直讓自己歸於生活，做自己喜歡的事，感受細緻的過程，陪伴孩子成長，在這個過程之中，彷彿回到當歌手前的最初的我，回憶那種懵懂，重拾初心。無論作為歌手還是演員，除了不斷增值自己，一切的基礎都來自於生活，才能在每一次舞台用最深的情感演繹最深層次的歌曲定義，音樂對於每個人來說都有一份深藏著的感動，即使同一首歌已唱千萬次，相信每一次都能帶來新的感動。現在是時候重新啟航，為每位一同成長的你們，帶來新的驚喜！」
重手P圖導致背景全彎曲
楊千嬅果然為大家帶來新的驚喜，因為其中一張外遊照是她坐在草地上笑住望向左，而她身後的背景及𨋢全部都變成彎彎曲曲，同一地點躺在草地上的照片卻沒有彎曲，可見出事那張是經過重手P圖造成。
網民瘋狂討論
網友咁眼利當然一望就知啲相係P圖，不少人都在討論區狂嘲︰「危險！快走！危樓！」、「阿婆唔好搞多嘢」、「真係大彎區歌手」等等，更有網民指她醜人多八怪，天后級的Sammi與Kelly都不會發生這種事，不過最諷刺是楊千嬅在微博大大個HASHTAG寫上「#自拍原圖」，今次真係老千燒鬚。
靠P圖自欺欺人
其實楊千嬅近年上載的照片不少都是經過濾鏡及P圖，有指她因為介意素顏照經常被批評現老態，所以上載前都會稍作修飾，不過今次P得咁明顯，真係好難唔發覺。日前楊千嬅宣布將舉行世界巡迴，而首站將於下月27日廣州海心站，第二站是廈門，看來深得內地歌迷愛戴的她，繼續在內地發展的方向非常正確。
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