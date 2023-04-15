49歲楊千嬅遊日P圖搞彎身後𨋢 網民圍笑封「真大彎區歌手」

聲稱想把事業由內地轉移返香港的楊千嬅，去年在港開完個唱後一直處於養精蓄銳狀態，早前更同老公丁子高帶埋囝囝Torres去日本玩，周圍玩盡情食當然開心，不過49歲的楊千嬅似乎非常介意自己的容貌被批評，上載照片到社交網前竟P圖搞到背景彎曲，被網民圍笑封佢做「最大彎區歌手」。