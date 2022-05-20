楊千嬅紀錄片自認好勝唱得衰 陳奕迅重提當年被吸引的原因

楊千嬅日前在網上推出紀錄片《I · II · III MY STORY》﹐片中邀請到陳奕迅、Paco黃柏高、吳彥祖、丁子高等人現身訴說他們與千嬅相識至今的點滴。陳奕迅重提與她嗌交多過食飯，他說：「同我拗？我冠軍喎！」