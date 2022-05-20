楊千嬅紀錄片自認好勝唱得衰 陳奕迅重提當年被吸引的原因
楊千嬅日前在網上推出紀錄片《I · II · III MY STORY》﹐片中邀請到陳奕迅、Paco黃柏高、吳彥祖、丁子高等人現身訴說他們與千嬅相識至今的點滴。陳奕迅重提與她嗌交多過食飯，他說：「同我拗？我冠軍喎！」
陳奕迅重提被楊千嬅吸引
楊千嬅與陳奕迅認識多年私交甚篤又傳過緋聞，紀錄片中他分享二人相識經過﹐因95年第十四屆新秀歌唱大賽結緣。他形容千嬅性格倔強，有「大笑姑婆」之稱卻不太愛笑，他說；「呢個就係當時吸引到我嘅地方。」他又形容千嬅夠「男人」：「咁多年佢都冇變過，都係『喂！陳奕迅！』，其實我覺得有少少粗魯㗎！」Eason又提到與千嬅經常意見不合：「我講東佢講西，我就真係有嬲！你會識得多過我？我假假地都皇家音樂學院，有文憑，我係八級聲樂喎，同我拗？我係冠軍喎！」
自認好勝唱得衰 叱咤冇獎即刻捉同事開會
楊千嬅曾8次奪得「叱咤我最喜愛女歌手」，是樂壇上的紀錄保持者。她在紀錄片中自認好勝：「做artist唔好勝，做嚟做乜？1月1日（叱咤頒獎禮）冇獎嘅話我第二日即刻捉（唱片公司）同事開會㗎！」她又自認唱得衰，但要知道自己點解輸：「有段時間我係唱得衰嘅，我必須承認。我要知道自己點解輸，我先可以繼續進步。」
網民反應兩極 直言：過主啦！
楊千嬅紀錄片一出，網民持不同意見，fans們留言：「我也期待已久」、「開心！終於可以睇到！！！」、「終於有啦! 等到頸都長」、「無懼閒言閒語，永遠都會支持你」。但亦有不少網民反感，直言：「過主啦」、「無興趣！」、「香港歌迷真的不重要嗎？點解芒果TV比YouTube早播？真的令香港樂迷失望」。