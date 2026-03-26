楊千嬅黑髮造型驚艷全場 網民大讚減齡20年 堅持紫髮多年竟然因為陳百強

52歲樂壇天后楊千嬅日前現身Dior高級珠寶及腕錶系列晚宴時，竟然罕有地以黑髮造型亮相，瞬間掀起網民熱烈討論！一直以標誌性紫髮示人的楊千嬅，突然轉換髮色令人眼前一亮！原來楊千嬅多年來堅持留紫髮，背後竟然藏著對已故偶像陳百強的深情致敬，