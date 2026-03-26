楊千嬅黑髮造型驚艷全場 網民大讚減齡20年 堅持紫髮多年竟然因為陳百強
廣告
52歲樂壇天后楊千嬅日前現身Dior高級珠寶及腕錶系列晚宴時，竟然罕有地以黑髮造型亮相，瞬間掀起網民熱烈討論！一直以標誌性紫髮示人的楊千嬅，突然轉換髮色令人眼前一亮！原來楊千嬅多年來堅持留紫髮，背後竟然藏著對已故偶像陳百強的深情致敬，
楊千嬅黑髮造型驚艷全場網民狂讚回春
楊千嬅在時尚活動中以一襲V領黑色晚裝示人，頸上戴著巨型鑽石及紅寶石頸鏈，整體造型大方高貴又時尚。不過最令網民關注的，就是她罕有地將標誌性紫髮染成黑色，這個髮色改變瞬間令楊千嬅大回春。網民紛紛留言大讚：「很高貴，黑色顯年輕了」、「文靜的時候還是挺文靜的」、「方麗娟！」、「皮膚好緊緻！」、「妝容太美了」，更有人直言「減齡20年！」，可見黑髮造型的驚人效果。
楊千嬅紫髮情結源於陳百強專輯封面
原來楊千嬅多年來都留著標誌性紫色頭髮，背後竟然有著一個溫馨的故事，而且跟已故偶像陳百強有著密切關係。楊千嬅曾經親自解釋，在少女時期她非常迷戀陳百強，而陳百強其中一張經典唱片《凝望》是以紫色作背景，這個設計令當時年輕的楊千嬅覺得紫色很漂亮，也漸漸愛上了紫色這個顏色。正因為這份對偶像的崇拜和對那張專輯的深刻印象，紫色從此成為了楊千嬅心中的特別顏色。
楊千嬅內地發展勢頭強勁人氣高企
現年52歲的楊千嬅近年主力在內地發展，舉行巡迴演唱會狂吸金賺到盆滿缽滿，證明她在內地市場的人氣依然高企。楊千嬅經常獲邀出席各種公開活動和時尚盛事，每次亮相都能引起廣泛關注和討論。這次罕有的黑髮造型更是成為網民熱話，不少人都期待看到她更多不同的造型嘗試，同時也對她的紫髮背後故事有了更深的了解和感動。
圖片來源：IG@yeungchinwah、小紅書圖片、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期