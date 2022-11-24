網民跪求以楊千嬅換Blackpink演唱會飛 諗法想當大膽！

近日，韓國天團Blackpink在香港開演的演唱會開票一搶而空，其票價更是炒到上萬，十分誇張。另一邊，楊千嬅一連兩場演唱會《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》同樣在近日開賣，兩人的演唱會票，當然會被拿來比較。