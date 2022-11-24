網民跪求以楊千嬅換Blackpink演唱會飛 諗法想當大膽！
網民跪求以楊千嬅換Blackpink演唱會飛 諗法想當大膽！
最近，有網民在Facebook群組「演唱會門票買賣專區 買飛 賣飛」中出post，希望能用1張楊千嬅12月18日尾場演唱會門票換1張同價位的Blackpink演唱會門票，當中更提及自己可以補差價。其貼文一出立即引起了網民熱議。
事主想法好大膽
唔少人對於該名事主擁有咁大膽的諗法都感到十分有趣，直言「楊千嬅換back pain咋」、「諗睇得blackpink嘅，都唔會想睇楊千嬅啦」、「只要你唔尷尬，尷尬就係其他人。加油」、「你拎佢黎同BP 比…你係咪諗太多？1000張楊千嬅￼都唔會換到」、「妳串楊大嬸老咋，揾4個後生女去換一個大嬸，就算佢後生20年，相信也未必有人換，人家係國際巨星，她只是中港明星」、「恐怕楊千嬅拎埋自己員工後台出入證出來都換唔到一張799喎⋯⋯叫佢問e神比飛佢換或者有啲機」。
Blackpink演唱會飛炒到過萬
Blackpink的演唱會飛目前水漲船高，原價雖然已經過千，但炒價更是高到上萬，不過目前都有回落跡象，大約5-6千就有交易。可見其團體在香港都擁有十分龐大的Fans數量。對比Blackpink，「仙女」楊千嬅的演唱會飛就相對冇咁賣得，甚至有唔少人原價放售。
售票網得楊千嬅、黎明、譚嘉儀等演唱會門票賣？！
當日買Blackpink演唱會票時因為其系統出現問題，都引來唔少網民怒轟，售票網首頁更是一度只有楊千嬅、黎明、譚嘉儀等演唱會門票賣，無法搜尋Blackpink演唱會。有網民更是嬲爆去Live Nation的Facebook留言：「點解㩒咗成個鐘入到去cityline頁面，冇blackpink俾我買🤬得譚嘉怡、楊千嬅、黎明俾我 DXXX」、「根本就係假既（嘅），retry其實係比人買曬」、「咁算點即係 重試重試重試 入到去 變主頁」。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情