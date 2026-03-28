J Music｜楊千嬅自爆新碟拖足5年！驚吐「我有嚴重拖延症」預告巡唱大反轉

天后楊千嬅近日為巡迴演唱會密鑼緊鼓，更驚喜現身《J Music》訪談環節，除了帶來全新作品，更無預警自爆一個驚人習慣，導致新專輯延期足足5年！她更預告巡迴演唱會將有破格安排，究竟這位樂壇天后會為樂迷帶來甚麼樣的驚喜？