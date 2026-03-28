J Music｜楊千嬅自爆新碟拖足5年！驚吐「我有嚴重拖延症」預告巡唱大反轉
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天后楊千嬅近日為巡迴演唱會密鑼緊鼓，更驚喜現身《J Music》訪談環節，除了帶來全新作品，更無預警自爆一個驚人習慣，導致新專輯延期足足5年！她更預告巡迴演唱會將有破格安排，究竟這位樂壇天后會為樂迷帶來甚麼樣的驚喜？
楊千嬅新碟等足5年 幽默自嘲：我係錯誤榜樣
楊千嬅在節目中率先帶來兩首全新音樂作品《回歸一塊小石頭》及《不知從何說起》，讓樂迷先聽為快。談及這張讓歌迷望穿秋水的新專輯，她竟笑著自爆早於2021年已計劃籌備，但因一個壞習慣而延誤至今。她更幽默地向鏡頭直認：「我有嚴重的拖延症，重申一次，我係錯誤的榜樣。」率直的自嘲讓主持哭笑不得，也讓觀眾見識到天后私下真實的一面。
楊千嬅預告巡唱破格大反轉 承諾全新視聽享受
雖然自認有拖延症，但楊千嬅強調自己目前狀態已全面回歸，並已為巡迴演唱會做好準備。她更在節目中大派定心丸，並神秘預告今次巡迴演唱會的流程編排將會迎來「破格大反轉」，務求為入場的每一位樂迷帶來耳目一新的頂級視聽享受。這個重磅預告，瞬間引爆了歌迷的無限期待。
歌迷洗版期待：「等到頸都長！」
節目播出後，歌迷反應極為踴躍，紛紛留言表示期待。「千嬅終於出新歌！《回歸一塊小石頭》個名好有意思！」「拖延症我明！最緊要出到好作品！」「笑死，竟然自己認係錯誤榜樣，好真實！」「巡迴演唱會大反轉？究竟係咩玩法？好想知！」「狀態全面回歸！期待天后舞台！」「無論等幾耐，只要係楊千嬅就值得！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期