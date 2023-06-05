49歲楊千嬅遭粉絲重手P圖 突變「九頭身巨人」震驚網友！
楊千嬅驚變「九頭身巨人」
楊千嬅P圖出事已經唔係第一次，就連佢本人都經常中招，不但試過親自P圖唔小心令到背景扭曲，拍奶粉廣告疑被P到表情僵硬、雙眼太大且空洞無神。慶功宴當天，有粉絲和楊千嬅合照時，用了美顏相機的「小頭特效」與千嬅合照。結果千嬅被P到完全不見下巴，臉龐比粉絲細一半，頭細身大，頸部位置似被拉長，驚變九頭身巨人，非常不自然。 不知道這名粉絲有心定無意，令千嬅比例變得非常古怪！
重手P圖導致背景全彎曲
49歲的楊千嬅似乎非常介意自己的容貌被批評，早前上載照片到社交網前竟P圖搞到背景彎曲，被網民圍笑封佢做「真大彎區歌手」。楊千嬅其中一張外遊照是她坐在草地上笑住望向左，而她身後的背景及𨋢全部都變成彎彎曲曲，同一地點躺在草地上的照片卻沒有彎曲，可見出事那張是經過重手P圖造成。
網民瘋狂討論
網友咁眼利當然一望就知啲相係P圖，不少人都在討論區狂嘲︰「危險！快走！危樓！」、「阿婆唔好搞多嘢」、「真係大彎區歌手」等等，更有網民指她醜人多八怪，天后級的Sammi與Kelly都不會發生這種事，不過最諷刺是楊千嬅在微博大大個HASHTAG寫上「#自拍原圖」，今次真係老千燒鬚。
靠P圖自欺欺人
其實楊千嬅近年上載的照片不少都是經過濾鏡及P圖，有指她因為介意素顏照經常被批評現老態，所以上載前都會稍作修飾，不過今次P得咁明顯，真係好難唔發覺。日前楊千嬅宣布將舉行世界巡迴，而首站將於下月27日廣州海心站，第二站是廈門，看來深得內地歌迷愛戴的她，繼續在內地發展的方向非常正確。
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