楊千嬅

49歲楊千嬅遭粉絲重手P圖 突變「九頭身巨人」震驚網友！

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49歲楊千嬅「MY TREE OF LIVE世界巡回演唱會」廣州站日前順利完成，完騷後楊千嬅開慶功宴，親切地與在場人士合照。不過有粉絲「厚待」楊千嬅，為偶像執靚個樣，點知P圖P到過晒火！

楊千嬅 p圖 楊千嬅
（圖片來源：IG＠yeungchinwah）

楊千嬅驚變「九頭身巨人」

楊千嬅P圖出事已經唔係第一次，就連佢本人都經常中招，不但試過親自P圖唔小心令到背景扭曲，拍奶粉廣告疑被P到表情僵硬、雙眼太大且空洞無神。慶功宴當天，有粉絲和楊千嬅合照時，用了美顏相機的「小頭特效」與千嬅合照。結果千嬅被P到完全不見下巴，臉龐比粉絲細一半，頭細身大，頸部位置似被拉長，驚變九頭身巨人，非常不自然。 不知道這名粉絲有心定無意，令千嬅比例變得非常古怪！

楊千嬅 p圖 不知道這名粉絲有心定無意，令千嬅比例變得非常古怪！
不知道這名粉絲有心定無意，令千嬅比例變得非常古怪！（圖片來源：小紅書圖片）
楊千嬅 p圖
（圖片來源：小紅書圖片）
楊千嬅 p圖 楊千嬅 無P圖終於正常返⋯
無P圖終於正常返⋯（圖片來源：小紅書圖片）

重手P圖導致背景全彎曲

49歲的楊千嬅似乎非常介意自己的容貌被批評，早前上載照片到社交網前竟P圖搞到背景彎曲，被網民圍笑封佢做「真大彎區歌手」。楊千嬅其中一張外遊照是她坐在草地上笑住望向左，而她身後的背景及𨋢全部都變成彎彎曲曲，同一地點躺在草地上的照片卻沒有彎曲，可見出事那張是經過重手P圖造成。

楊千嬅 p圖 楊千嬅 呢張後面部𨋢冇事。
呢張後面部𨋢冇事。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 p圖 楊千嬅 呢張P到後面背景全部彎曲。
呢張P到後面背景全部彎曲。（圖片來源：微博@楊千嬅）

網民瘋狂討論

網友咁眼利當然一望就知啲相係P圖，不少人都在討論區狂嘲︰「危險！快走！危樓！」、「阿婆唔好搞多嘢」、「真係大彎區歌手」等等，更有網民指她醜人多八怪，天后級的Sammi與Kelly都不會發生這種事，不過最諷刺是楊千嬅在微博大大個HASHTAG寫上「#自拍原圖」，今次真係老千燒鬚。

楊千嬅 p圖 楊千嬅
（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）

靠P圖自欺欺人

其實楊千嬅近年上載的照片不少都是經過濾鏡及P圖，有指她因為介意素顏照經常被批評現老態，所以上載前都會稍作修飾，不過今次P得咁明顯，真係好難唔發覺。日前楊千嬅宣布將舉行世界巡迴，而首站將於下月27日廣州海心站，第二站是廈門，看來深得內地歌迷愛戴的她，繼續在內地發展的方向非常正確。

楊千嬅 p圖 楊千嬅 網民幫楊千嬅P一張可愛圖。
網民幫楊千嬅P一張可愛圖。（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 p圖 楊千嬅 楊千嬅都po好多食嘢照。
楊千嬅都po好多食嘢照。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 p圖 楊千嬅 幾廿歲扮可愛...唔好啦！
幾廿歲扮可愛…唔好啦！（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 p圖 楊千嬅 遊日心情特別靚，唔使問所有照片都係由老公丁子高操刀。
遊日心情特別靚，唔使問所有照片都係由老公丁子高操刀。（圖片來源：微博@楊千嬅）
楊千嬅 p圖 楊千嬅 楊千嬅宣布世界巡迴演唱會首站在廣州，並發長文為巡唱宣傳。
楊千嬅宣布世界巡迴演唱會首站在廣州，並發長文為巡唱宣傳。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠yeungchinwah、小紅書圖片

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