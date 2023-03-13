楊千嬅為10歲仔Torres跪低試鞋 網民插爆扮慈母做假動作 重提昔日大牌行為
楊千嬅上海鞋店做真人騷
早前先講完欲把工作基地移返香港的楊千嬅，其實一家仍在上海生活，日前有內地網民在小紅書公開多張楊千嬅帶兒子Torres（丁進諾）去買鞋的連環圖，相中的楊千嬅戴了口罩，打扮純樸與一般師奶無異，不過一頭紫色頭髮令人一睇就認出係佢，據知拍攝者是該鞋店的女店員，除了放相她更會回覆網民留言。照片中的楊千嬅全程服待Torres試鞋，又跪低幫忙綁鞋帶，又幫手執鞋盒，做埋店員嗰份好忙。
店員高度歌頌楊千嬅
楊千嬅為10歲囝囝Torres跪低試鞋的照片在小紅書公開後，引起內地網民熱議，9成9都認為楊千嬅的舉動非常窩心，是個絕世好媽媽，留言包括：「怎麼看著有點感動，褪去舞台的光環是個平凡而偉大的母親」、「好媽媽，一直覺得千嬅好溫柔」、「所有媽媽都會蹲下來給孩子試鞋」等。而公開照片的女店員亦有回覆網民留言，激讚楊千嬅非常溫柔貼地，私下為人說話語氣待人很好，完全沒有明星架子，又大讚她保養得宜。
本地網民持相反意見
不過，本地的網民似乎有另一種睇法，不少人都覺得已經10歲的Torres應該有一定有自理能力，懂得自己著鞋及綁鞋帶，根本不用楊千嬅服待周到，所以對這位多功能阿媽的過份溺愛並不認用，網民大部份留言都鬧爆楊千嬅扮慈母：「十歲都要阿媽跪低…真叻仔」、「假人假動作」、「以為可以洗白」、「自導自演真人騷」，還有不少網民質疑楊千嬅別有用心，當騷咁做，亦有人話楊千嬅一定係轉性，重提她出名臭寸的往事。
曾遭空姐爆惡行
早年有自稱莎姐的空姐，被裁後索性轉行做youtuber，開live暢談空中服務員在機艙上遇到的奇人奇事，又揞名爆明星客的種種惡行，當中直指以「大笑姑婆」形象見稱的女星，其實人前人後兩個樣。事緣該空姐是楊千嬅的小粉絲，但每次上機個女星都瞓咗覺，直到落機終於可以影番張合照，點知個女星就好晦氣話：「影喇影喇咁想影！」空姐小粉絲當堂嚇一嚇，自此割席不再喜歡個女星。
繼續敗走內地
近年楊千嬅一家長期在上海生活，早已適應當地生活節奏，過農曆年一家曾返港過年，據知2月底已返回上海，雖然楊千嬅口講想回歸香港，但放風試水溫後，香港樂迷的反應都麻麻，明知大勢已去，楊千嬅只好繼續專注在內地搵工作機會，早前她被現身上海機場，也是飛去北京工作，估計短期內都不會返港。
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