楊千嬅為10歲仔Torres跪低試鞋 網民插爆扮慈母做假動作 重提昔日大牌行為

楊千嬅21年宣布舉家移居上海，方便她與老公丁子高瞓身搵人仔，擺到明放棄香港市場，結果人氣持續下滑，去年在港開個唱更被指滯銷，有見及此楊千嬅早前聲言要重新開始，欲把發展基地移回香港。日前有內地網民公開楊千嬅在上海帶仔去買鞋的照片，跪地為10歲仔Torres綁鞋帶這一幕更被內地網民歌頌是絕世好媽媽，不過香港網民就唔係咁睇，大部份留言插爆楊千嬅扮慈母，搞到個仔零自理能力，真係做多咗！