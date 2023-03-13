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楊千嬅為10歲仔Torres跪低試鞋 網民插爆扮慈母做假動作 重提昔日大牌行為

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楊千嬅21年宣布舉家移居上海，方便她與老公丁子高瞓身搵人仔，擺到明放棄香港市場，結果人氣持續下滑，去年在港開個唱更被指滯銷，有見及此楊千嬅早前聲言要重新開始，欲把發展基地移回香港。日前有內地網民公開楊千嬅在上海帶仔去買鞋的照片，跪地為10歲仔Torres綁鞋帶這一幕更被內地網民歌頌是絕世好媽媽，不過香港網民就唔係咁睇，大部份留言插爆楊千嬅扮慈母，搞到個仔零自理能力，真係做多咗！

楊千嬅 楊千嬅與丁子高為了方便工作，索性移居上海，而10歲的Torres亦在當地讀國際學校。
楊千嬅與丁子高為了方便工作，索性移居上海，而10歲的Torres亦在當地讀國際學校。（圖片來源：[email protected]

楊千嬅上海鞋店做真人騷

早前先講完欲把工作基地移返香港的楊千嬅，其實一家仍在上海生活，日前有內地網民在小紅書公開多張楊千嬅帶兒子Torres（丁進諾）去買鞋的連環圖，相中的楊千嬅戴了口罩，打扮純樸與一般師奶無異，不過一頭紫色頭髮令人一睇就認出係佢，據知拍攝者是該鞋店的女店員，除了放相她更會回覆網民留言。照片中的楊千嬅全程服待Torres試鞋，又跪低幫忙綁鞋帶，又幫手執鞋盒，做埋店員嗰份好忙。

楊千嬅 一名鞋店女店員在小姐書發帖，公開楊千嬅帶住Torres去買鞋的連環圖，此圖為買完鞋去畀錢，Torres負責拎走戰利品。
一名鞋店女店員在小紅書發帖，公開楊千嬅帶住Torres去買鞋的連環圖，此圖為買完鞋去畀錢，Torres負責拎走戰利品。（圖片來源：小紅書截圖）
楊千嬅 其中一張相可見楊千嬅跪低幫個仔著鞋同綁鞋帶，Torres就乖乖住定等阿媽服待。
其中一張相可見楊千嬅跪低幫個仔著鞋同綁鞋帶，Torres就乖乖住定等阿媽服待。（圖片來源：小紅書截圖）
楊千嬅 女店員從收銀機位置影過去，楊千嬅仲幫忙執鞋盒。
女店員從收銀機位置影過去，楊千嬅仲幫忙執鞋盒。（圖片來源：小紅書截圖）
楊千嬅 女店員表示楊千嬅買了兩對鞋給Torres，合共3千多元人民幣。
女店員表示楊千嬅買了兩對鞋給Torres，合共3千多元人民幣。（圖片來源：小紅書截圖）

店員高度歌頌楊千嬅

楊千嬅為10歲囝囝Torres跪低試鞋的照片在小紅書公開後，引起內地網民熱議，9成9都認為楊千嬅的舉動非常窩心，是個絕世好媽媽，留言包括：「怎麼看著有點感動，褪去舞台的光環是個平凡而偉大的母親」、「好媽媽，一直覺得千嬅好溫柔」、「所有媽媽都會蹲下來給孩子試鞋」等。而公開照片的女店員亦有回覆網民留言，激讚楊千嬅非常溫柔貼地，私下為人說話語氣待人很好，完全沒有明星架子，又大讚她保養得宜。

楊千嬅 內地網民話睇到楊千嬅為仔試鞋覺得好感動，因為現實生活中的她好偉大。
內地網民話睇到楊千嬅為仔試鞋覺得好感動，因為現實生活中的她好偉大。（圖片來源：小紅書截圖）
楊千嬅 女店員大讚楊千嬅好溫柔，冇明星架子。
女店員大讚楊千嬅好溫柔，冇明星架子。（圖片來源：小紅書截圖）
楊千嬅 女店員再回覆網民，垣言楊千嬅好貼地，說話語氣待人很好，very nice。
女店員再回覆網民，垣言楊千嬅好貼地，說話語氣待人很好，very nice。（圖片來源：小紅書截圖）
楊千嬅 網民對於店員公開偷拍楊千嬅，表示如果遇上大牌明星分分鐘被炒，兜個圈又讚楊千嬅平易近人無架子。
網民對於店員公開偷拍楊千嬅，表示如果遇上大牌明星分分鐘被炒，兜個圈又讚楊千嬅平易近人無架子。（圖片來源：小紅書截圖）

本地網民持相反意見

不過，本地的網民似乎有另一種睇法，不少人都覺得已經10歲的Torres應該有一定有自理能力，懂得自己著鞋及綁鞋帶，根本不用楊千嬅服待周到，所以對這位多功能阿媽的過份溺愛並不認用，網民大部份留言都鬧爆楊千嬅扮慈母：「十歲都要阿媽跪低…真叻仔」、「假人假動作」、「以為可以洗白」、「自導自演真人騷」，還有不少網民質疑楊千嬅別有用心，當騷咁做，亦有人話楊千嬅一定係轉性，重提她出名臭寸的往事。

楊千嬅 香港網民覺得10歲仔仲要阿媽幫手好可悲。
香港網民覺得10歲仔仲要阿媽幫手好可悲。（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 曲線讚Torres叻仔。
曲線讚Torres叻仔。（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 直指楊千嬅做戲。
直指楊千嬅做戲。（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 仲連累個仔受到抨擊唔識自理。
仲連累個仔受到抨擊唔識自理。（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 網民問愛國千嬅點解唔幫襯中國牌子。
網民問愛國千嬅點解唔幫襯中國牌子。（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 又曲線讚楊千嬅。
又曲線讚楊千嬅。（圖片來源：討論區截圖）

曾遭空姐爆惡行

早年有自稱莎姐的空姐，被裁後索性轉行做youtuber，開live暢談空中服務員在機艙上遇到的奇人奇事，又揞名爆明星客的種種惡行，當中直指以「大笑姑婆」形象見稱的女星，其實人前人後兩個樣。事緣該空姐是楊千嬅的小粉絲，但每次上機個女星都瞓咗覺，直到落機終於可以影番張合照，點知個女星就好晦氣話：「影喇影喇咁想影！」空姐小粉絲當堂嚇一嚇，自此割席不再喜歡個女星。

楊千嬅 網民質疑楊千嬅唔會咁順攤。
網民質疑楊千嬅唔會咁順攤。（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 網民重提楊千嬅臭寸事件。
網民重提楊千嬅臭寸事件。（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 香港的網民都好直接。
香港的網民都好直接。（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 唔通楊千嬅在內地做得真人騷多，真係做慣咗？
唔通楊千嬅在內地做得真人騷多，真係做慣咗？（圖片來源：討論區截圖）
楊千嬅 大部份香港網民都覺得千嬅刻意扮慈母。
大部份香港網民都覺得千嬅刻意扮慈母。（圖片來源：討論區截圖）

繼續敗走內地

近年楊千嬅一家長期在上海生活，早已適應當地生活節奏，過農曆年一家曾返港過年，據知2月底已返回上海，雖然楊千嬅口講想回歸香港，但放風試水溫後，香港樂迷的反應都麻麻，明知大勢已去，楊千嬅只好繼續專注在內地搵工作機會，早前她被現身上海機場，也是飛去北京工作，估計短期內都不會返港。

楊千嬅 49歲的楊千嬅，想回歸香港似乎有難度。
49歲的楊千嬅，想回歸香港似乎有難度。（圖片來源：[email protected]
楊千嬅 得Torres一粒仔，楊千嬅不用工作都會陪仔周圍玩。
得Torres一粒仔，楊千嬅不用工作都會陪仔周圍玩。（圖片來源：[email protected]
楊千嬅 其實Torres都幾乖，曾經幫阿媽手整蛋糕，佢識得打蛋㗎！
其實Torres都幾乖，曾經幫阿媽手整蛋糕，佢識得打蛋㗎！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖、[email protected]、討論區截圖

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