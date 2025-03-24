奪命提示｜楊卓娜被監製揚言「永不錄用」！預告最新一集繼續忘我演出
《奪命提示》楊卓娜 挑戰人生中最難演戲
楊卓娜在上周首播的《奪命提示》中，飾演一名年約60歲的清潔工「娟姨」，這一角色對她來說是前所未有的挑戰。她不僅需要化上老妝，還要進行大量的體力活動，包括跳躍和奔跑等動作戲。楊卓娜曾在訪談中提到，這是她「人生中最難演的戲」，每一場戲都需要極大的體力和情感投入：「啲情緒好似唧牙膏咁要唧晒出嚟，要唧到盡，好多場都要崩潰得嚟又自然，仲要對白好長，我覺得好難呀！」
監製Jazz預告娜姐最新一集再跌落地
監製Jazz對楊卓娜的表現讚不絕口，他在社交媒體上發文表示，楊卓娜的投入程度讓人驚嘆，但同時也讓他擔心她的安全：「有一日，我同楊卓娜講：『你再係咁，我下次唔會再搵你！永不錄用！』佢做戲上嚟嗰種投入程度近乎忘我，成日都唔顧自己身世，又唔攝pad又唔戴保護，下星期一嗰集（3月24日）有場戲，佢失驚無神又跌落地，一入戲就進入忘我mode，好幾次話明做到跌地之前就會再接shot，跟住再鋪軟墊再嚟㗎嘛！吖！你條友吖，一入戲又直做埋落去，跌到砰砰聲，大姐呀！作為監製有你呢啲演員當然開心啦！但作為多年同事，我真係驚你受傷！心痛㗎！咁惡對你都係為你好！下次唔好再嚇我嘞！我心血少呀！」
娜姐認衰：我成日都好衝動
Jazz講緊的是日前播出的一場天井對峙戲，劇中楊卓娜聲稱沒有殺人，拒絕與警察合作，並由平台一躍而下逃走。楊卓娜就回應Jazz：「多謝Jazz 咁照顧我哋每一個，我成日都好衝動！」許多網民都大讚娜姐演技值得攞最佳女配角獎，更直指TVB欠她一個交代：「娜姐好戲」、「真係好佩服佢每一套劇都會好投入，真係睇到有少少驚」、「真係做得好好，好夠癲」、「希望今年最佳女配角可以還返俾佢」、「演得非常好，期待你再接再厲拿最佳女配」、「真係做得好好！咩角色都難佢唔到！大台欠娜姐一個交代」、「真的要俾個獎佢呀」、「TVB差佢一個交代」、「佢值得攞女配好耐啦」等。
網民分析娜姐、堅叔最有可疑
此外網民更對楊卓娜是否個案Big Boss爭論不休，指她經常袋著一大堆朱古力奶鬼鬼祟祟，劇情又講到她之前有個叫強仔的兒子：「講得突破，可能娜姐真係兇手」、「職員甲乙丙丁，卡士竟然有卓娜和堅叔咁大卡士，呢兩個最有可疑」、「通常咁明顯嘅都唔係兇手」、「會唔會同佢個仔強仔有關」等。
《奪命提示》第六集 (03/24) 劇情：
柏飛（陳山聰飾）等人救出予安和佩雯，淑娟（楊卓娜飾）卻不知所蹤。子瑜遺失手錶感失落，獲俊朗（張振朗飾）和嘉莉（劉穎鏇飾）安撫；俊朗希望重修舊好，但嘉莉未能忘記過去。子超（丁子朗飾）相信淑娟善良，俊朗不以為然，二人各執己見。子超找到被通緝的淑娟，得知其往事……柏飛、曦文（劉佩玥飾）察覺桐輝之死有可疑，在案發現場找到重要線索。俊朗和嘉莉得悉子瑜就在疑犯車上，心急追捕。子瑜發現疑犯的殺人罪證，疑犯頓起殺機……柏飛和曦文從Julie提示找到疑犯，發現疑犯正挾持學童……