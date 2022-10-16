44歲楊卓娜21年前被指批肘楊思琦大熱倒灶 不忿大爆：呢行好黑暗

楊茜堯（原名楊怡）家姐楊卓娜參加港姐入行至今第21年，多年來在劇集中飾演過數之不盡的寡婦、單親與失婚媽媽角色，因而有「御用寡婦」的稱號。近日她獲葉念琛欽點參與台慶劇《美麗戰場》，劇中楊卓娜飾演惡毒繼母芳姐，而現實生活她亦是位繼母。日前楊卓娜在電台受訪時提及當年選美大熱倒灶一事時大爆：「直覺呢行好黑暗好想退選。」