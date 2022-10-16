44歲楊卓娜21年前被指批肘楊思琦大熱倒灶 不忿大爆：呢行好黑暗
楊卓娜是當年三甲大熱
楊卓娜和視后細妹楊茜堯在電視台浸淫多年，早已看透圈中是非以及選美過程中的殘酷現實。怏將45歲的楊卓娜日前接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，2001年曾參選香港小姐的她，當年和楊思琦同是三甲熱門，可惜最後不幸大熱倒灶，她說「我由細到大零自信，碰到難題只會驚同逃避……好記得係叻哥（陳百祥）點名，睇好邊3個大熱，我係其中一個。次次大熱嘅name lise都有我份，可能我都唔係咁差，係有諗過（自己）會入圍三甲，但點解會失敗應該係我冇晒信心。」
全因批肘惹禍
回看當年的港姐新聞，2001年港姐是到日本和韓國拍攝外境，當時更爆出批肘事件，有極大量報道針對式地抹黑楊卓娜，從而打擊其自信心：「當時於日本傳媒點名三個大熱出嚟影相，可能我動作太大手肘撞到思琦妹（楊思琦），之後就有報道寫我哋鬆肘不和，明明之前（報道）都好好，但之後每次都寫到我好衰，有成半版紙講我，同所有人都不和，咁大個女都係第一次，搞到我諗咗好多嘢，好唔開心真係有苦自己知。去到韓國又凍又要著三點式，之後個人瘦晒，就被寫成孤獨精，內心好大打擊，直覺呢行好黑暗no good，當時只係好想退出。其實我同思琦妹好好，私底下仲有whatsapp聯絡。」
阿妹推薦初嘗拍劇
楊卓娜的性格比較內斂，入行初期為逃避拍劇避免受罵，直接走去TVB8做主持，白白浪費了十年青春。直到2010年，有報道指妹妹楊茜堯向梅小菁推薦家姐參演《公主嫁到》，楊卓娜才正式加入戲劇組。楊卓娜坦言初期月入只有6,000蚊 ，她限制自己只花2,000蚊生活，並感激妹妹楊怡多年來揹起全家人的開支，她自言愧疚父母。
楊卓娜愧疚父母淚崩
在節目中楊卓娜感觸淚崩說：「其實我好愧疚，我唔想每次訪問講起呢個話題都喊⋯⋯你講得啱！我一直逃避呢個話題⋯⋯我真係好內疚，尤其係對我養父都好內疚，因為我未有能力供養佢但佢已經走咗。所以，我最大目標就係努力工作，依家媽媽行得走得都係靠妹妹照顧，如果將來媽媽有事，我希望有一日有能力可以照顧佢。」
愛情路上的掙扎
訪問中楊卓娜還談及與「燈箱大王」楊志翹的多年情，2009年未婚懷孕，如今囡囡已13歲。對於感情事，楊卓娜曾選擇逃避對方追求，「佢兩個女兒係我做手工藝老師時嘅首批學生，最初佢追我時，我拒絕咗好多次。因為我係好簡單嘅人，最怕複雜。首先係佢前妻離世有兩個女，我唔知點樣做人繼母，另外我當時有一個交往咗11年但冇晒感情嘅男朋友。我哋足足拖拉咗年幾。人就係犯賤，到放棄想做回番朋友，我先認清佢係我嘅soul mate，我亦好感激佢同佢嘅家人，將好多我以為好複雜嘅問題變得好簡單。」
等待浪漫求婚
多年來楊卓娜和兩個繼女相處融洽，關係如好朋友，問到怎樣令繼女接受自己，楊卓娜哽咽感動說：「最初都要小心奕奕，我冇要求佢哋叫我做媽咪，係佢哋先主動同Daddy講：『我唔想再叫Miss Yeung，想叫媽咪！』我好感動係在於我嘅默默付出，小朋友係睇到同感受到。」至於為何二人至今仍未正式註冊結婚，楊卓娜表示對方已求婚多次，現時只欠手續，亦希望男友能精心炮製一次浪漫求婚，讓她畢生難忘。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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