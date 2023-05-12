「最強繼母」楊卓娜細女越大越靚獲網民力讚 視繼女如己出不求回報
楊卓娜細女越大越靚獲網民力讚
現時44歲，有「最強繼母」之稱的楊卓娜近日上傳了細女豹豹的近照，並留言寫道：「14歲啦！話咁快！媽媽又要偷偷抹眼淚，時間真係太快！今日做阿四，lunch送外賣，又要準備晚餐」。從照片中可見，楊卓娜細女輪廓與媽媽越來越似，臉子尖尖越大越靚。作為媽媽睇到子女成長當然感動，網民都紛紛留言大讚豹豹靚到可以參加選美！
「最強繼母」誕女14年 未簽紙不求名份
楊卓娜與「燈箱大王」楊志翹一直未辦結婚手續，2009年未婚懷孕，如今囡囡已14歲。對於感情事，楊卓娜曾選擇逃避對方追求，「佢兩個女兒係我做手工藝老師時嘅首批學生，最初佢追我時，我拒絕咗好多次。」多年來楊卓娜和兩個繼女相處融洽，關係如好朋友。不過二人至今仍未正式註冊結婚，楊卓娜表示對方已求婚多次，現時只欠手續。
楊卓娜與繼女關係極好
楊卓娜同「廣告燈箱大王」楊志翹結婚後，更成了兩個女兒舒婷和舒雅的後母 ，丈夫因早年喪妻，遺下兩名女兒，後來卓娜成了她們的手工藝老師，繼而認識丈夫，舒婷和舒雅既是父母的女兒，更是父母的紅娘。舒婷覺得媽咪雖並非親生，但一樣好偉大，從未為人母仍能接受另一半有兩個女兒。「媽咪一直視我為己出，唔會只對親生好，我同二妹都覺得好warm，有番媽咪愛錫。」一下子成為三女之母，楊卓娜湊BB的同時亦面對大女的青少年反叛期，她覺得青少年問題比湊BB更困難，青少年有自己思想，會質疑父母，她要邊湊邊學，見招拆招。「最重要係喺三個小朋友身上，我都得到好多愛。」
三姊妹相處融洽
三姊妹年齡相距頗大，分別27、23和14歲，但年齡毋阻三人融洽相處，兩個家姐對同父異母的妹妹亦毫無隔膜，特別是舒婷比較開朗，在維繫三姊妹的關係亦唔簡單。「妹妹比較內向，好多嘢都收收埋埋，我好多時要主動同佢傾偈先知佢諗咩。一家人嘅性格都唔同，要互相體諒。」卓娜覺得一家人最重要有愛，女兒感到愛就自自然然愛對方，毋須刻意提醒要相親相愛。「佢哋三姊妹都好愛對方，大家姐一有時間就帶兩個妹出去玩。佢哋年紀相差好遠，社交生活完全唔同，不過二家姐同細妹仲係學生，返學放學時間差唔多，一齊喺屋企時間耐啲，所以佢哋更加糖黐豆，細妹甚至視佢為榜樣。」
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