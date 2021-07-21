鄭州水浸 楊受成博士及楊政龍率英皇眾星捐贈人民幣1,360萬馳援鄭州抗洪救災
河南多處地區自上周六開始出現暴雨，當中鄭州巿地鐵更出現水浸情況，今日市委宣傳部在官方微博證實水浸事件造成最少12人死亡、5人受傷。英皇集團宣佈率先通過「英皇慈善基金」捐贈合共人民幣1,360萬元支援河南防汛搶險救災工作，捐贈主要用於保障當地群眾人身安全、採購救災物資，全力助力政府與社會各界抗洪救災，務求盡快幫助受災同胞，希望他們平安渡過難關。
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫及TVB新聞截圖
楊受成博士及楊政龍共捐1,000萬人民幣
國家防總在昨晚宣布啟動三級防汛應急響應，再在凌晨提升至二級，並派工作組到現場協助抗洪搶險工作。省防總凌晨3時將防汛應急響應級別提升為Ⅰ級，國家防總就派工作組到河南抗洪搶險，解放軍、武警消防部隊約20,000多人全員出動救災。英皇集團今日宣佈率先通過「英皇慈善基金」捐贈合共人民幣1,360萬元支援河南防汛搶險救災工作，捐贈主要用於保障當地群眾人身安全、採購救災物資，全力助力政府與社會各界抗洪救災，務求盡快幫助受災同胞，希望他們平安渡過難關。其中捐款將會不斷更新，捐贈名單如下：
- 楊受成博士暨楊政龍先生共捐人民幣 1,000 萬
- 謝霆鋒 人民幣 100 萬
- 陳偉霆 人民幣 100 萬
- 容祖兒 人民幣 50 萬
- 蔡卓妍 人民幣 50 萬
- 鍾欣潼 人民幣 30 萬
- 李克勤 人民幣 30 萬
鄭州多個水庫出現險情
鄭州市內多條道路出現嚴重水浸，部分汽車隨水漂流。鄭州市當局指，當地自星期日起下大雨，市中心的降雨量在周二下午4時至5時達201.9毫米，創全國陸地每小時降雨量新高。暴雨由深夜到凌晨落未停，鄭州多個水庫出現險情，鄭州市的常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，其中郭家咀水庫水位快速上漲，並於凌晨1時半潰壩。現時解放軍、武警消防部隊約20,000多人正全員出動搶救。