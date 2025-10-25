楊受成40週年紅寶石婚星光熠熠政商猛人到賀 許冠文黃子華同台妙論婚姻

英皇集團主席楊受成博士與夫人昨晚在香港瑞吉酒店舉辦盛大的40週年「紅寶石婚晚宴」，筵開超過20席，邀請政商娛樂界名人好友以及英皇集團同事一同慶祝。這場星光熠熠的慶典吸引了逾300位名人紅星到場祝賀，包括馬時亨、林建岳、劉鑾雄與甘比、向華强夫婦等政商界重量級人物，以及謝霆鋒、容祖兒、Twins、張敬軒等英皇娛樂旗下藝人。楊博士的子女及一眾兒孫均有出席，場面溫馨隆重。