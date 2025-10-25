楊受成40週年紅寶石婚星光熠熠政商猛人到賀 許冠文黃子華同台妙論婚姻
楊受成台上大讚太太萬中無一
晚宴由楊博士多年老友陳欣健及岑建勳擔任司儀，有趣的是二人十年前也曾在楊博士30週年珍珠婚宴會上擔任相同角色。楊博士伉儷上台感謝各位來賓見證兩人相愛40載的美好時光，楊博士在台上風趣地分享婚姻長久穩定的秘訣全賴太太，更搞鬼地向來賓細數太太的種種優點。他盛讚太太是萬中無一的女性，表示自己對她感到非常佩服和欣賞，展現了這對夫妻深厚的感情基礎。
許冠文黃子華首度同台妙論婚姻
為慶祝楊博士伉儷的紅寶石婚，兩大喜劇巨匠許冠文、黃子華首次在電影合作以外的場合同台亮相。他們受邀與楊博士、馬時亨、岑建勳及陳欣健一起上台大談婚姻之道，期間妙語連珠，黃子華更是一貫作風地爆出神級金句。這個含金量極高的對談環節成為全場最高潮的時刻，與楊博士是多年好友的許冠文同樣是愛妻一族，更表示與楊博士一樣深諳與老婆相處的「生存之道」。
朱芸編二胡演奏驚艷全場
今年初榮獲金像獎最佳電影音樂獎的音樂家朱芸編也受邀參與晚宴，她在台上大秀二胡功架，用優美的樂聲為這對恩愛夫妻送上甜蜜祝福，精湛的演奏技巧驚艷了在場所有賓客。整場活動星光熠熠，場面隆重盛大，充分展現了楊博士在各界的深厚人脈和影響力。
容祖兒壓軸獻唱爭氣表心意
晚宴有超過50位英皇藝人到場祝賀，人才鼎盛。容祖兒、張敬軒及李幸倪三位實力唱將更上台表演，大唱數首耳熟能詳的經典情歌為晚宴增添浪漫氣氛。容祖兒壓軸演唱兩首歌曲，分別是她的代表作「我的驕傲」和最能代表楊博士和英皇精神的「爭氣」。她與司儀互動時笑言十年後兩位的金婚及之後的「金婚Plus和金婚Pro Max」也一定會參與，幽默的話語引來全場歡笑。
謝霆鋒巡演空檔專程回港撐場
謝霆鋒近月正展開內地巡迴演出，先後在杭州、廣州、重慶站開場，正積極籌備11月初蘇州站演唱會的他專程趁空檔回港參加晚宴。他表示上次杭州及廣州站演唱會老闆也有遠道前來觀看，兩位就如自己親人般，能安排的話一定要抽空到場支持。這份真摯的情誼充分體現了英皇大家庭的溫暖氛圍。
張敬軒見證老闆恩愛羨煞旁人
張敬軒在晚宴當天連走兩場活動，雖然緊接還有下一個工作，仍早早到場與賓客合照。十年前珍珠婚也在場的他當時與蔡卓妍浪漫跳舞，被司儀問到與當時相比有什麼改變，他表示藝人在英皇大家庭及老闆悉心照顧下成熟了不少，同時也獲得更多成績。他特別提到見證老闆及老闆娘越來越恩愛，這麼多年每一個大大小小的活動、藝人音樂會等兩位都出雙入對支持，令人羨慕不已。