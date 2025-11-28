英皇藝人捐款2,000萬助大埔災民｜李幸倪紅館兩場演唱會收益全捐

英皇集團主席楊受成博士及副主席楊政龍先生率領旗下一眾藝人，為大埔宏福苑火災受災居民伸出援手，集團上下合共捐款超過港幣2,000萬元。除了即時救援物資外，李幸倪更宣布將明年2月紅館演唱會全數收益捐出，展現娛樂圈對災民的關懷與支持。