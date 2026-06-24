中國慈善榜北京揭曉 英皇集團楊受成楊政龍分獲「領航者」與「標竿」稱號 惠英紅同奪殊榮
廣告
英皇集團主席楊受成博士連續19年登上中國慈善榜，今日在北京舉行的「致敬榜樣2026」頒獎典禮上再獲殊榮，副主席楊政龍同場獲封「公益慈善事業標竿」，父子同台領獎的畫面令人矚目，而集團過去半世紀累計投入的慈善金額遠超外界想像。
楊受成楊政龍父子北京同台領獎場面矚目
今日在北京舉行的「中國慈善榜致敬榜樣2026」頒獎典禮上，楊受成博士獲頒「公益慈善事業領航者」稱號，楊政龍先生則獲頒「公益慈善事業標竿」稱號。同場英皇娛樂藝人惠英紅亦獲頒「公益慈善事業星力量」，表揚她在演藝及公益領域的突出貢獻。楊受成博士已連續19年獲得該榜單肯定，是香港商界中獲此殊榮次數最多的企業家之一。
楊受成承諾帶領英皇讓慈善力量生生不息
楊受成博士在頒獎禮上表示：「我會帶著這份信任和榮譽，帶領英皇集團，為中國慈善事業的發展貢獻力量，讓慈善力量生生不息，使仁愛精神代代相傳。」楊政龍先生則表示：「青年是祖國的未來，我希望幫助廣大青年向上流動，同時引導他們用善行回饋社會，讓越來越多的青年人成為中國公益慈善事業的中堅力量。」惠英紅亦在現場分享：「做公益對我來說從來不是工作，是本能。」
英皇半世紀慈善版圖涵蓋逾3,000張床位
楊受成博士超過半世紀投身慈善事業，早在70年代已是「南九龍獅子會」創會會長，其後成立「英皇慈善基金」及「楊受成慈善基金」，專注長者善終服務及青年教育工作。集團在內地及香港共資助興建十多家長者服務中心和兒童福利院，提供逾3,000張床位。2025年底大埔火災事件中，楊受成博士聯同楊政龍先生及英皇娛樂藝人總捐款逾3,000萬港元，展現集團對社會災難的即時回應能力。
網民讚楊受成父子身體力行不止捐錢
消息傳出後，不少網民對楊受成父子的慈善投入表示認同。有網民留言：「19年連續上榜唔係靠運氣，係靠堅持」，亦有人指：「楊政龍搭建青年溝通橋樑呢件事好實在，唔係淨係捐錢」。另有網民提到惠英紅獲獎實至名歸：「紅姐入行幾十年一直低調做善事，終於被睇到」。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期