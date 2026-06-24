中國慈善榜北京揭曉 英皇集團楊受成楊政龍分獲「領航者」與「標竿」稱號 惠英紅同奪殊榮

英皇集團主席楊受成博士連續19年登上中國慈善榜，今日在北京舉行的「致敬榜樣2026」頒獎典禮上再獲殊榮，副主席楊政龍同場獲封「公益慈善事業標竿」，父子同台領獎的畫面令人矚目，而集團過去半世紀累計投入的慈善金額遠超外界想像。