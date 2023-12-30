楊埕怒斥TVB「花膠女藝人」收6位數酬勞無申報貪得無厭
楊埕怒斥TVB「花膠女藝人」貪得無厭
楊埕日前在Facebook出Post表示早前其公司舉行活動，邀請了「三線花膠女藝人」出席，對方亦收到六位數字的酬勞，又指對方無向TVB申報，當然亦沒有上繳公司。楊埕表示近日再發現這位女藝人竟跳過TVB及活動公司，直接向主辦單位再索取5位數，楊埕怒斥，長文如下：
這種藝人我奉勸全香港PR演藝公司 #干祈唔好接觸
「做人最緊要飲水思源」
前排公司有個活動請左三線花膠女藝人幸運地佢收到了六位數字
她沒有申報 TVB也沒有交回公司
近日再發現花膠女藝人跳過TVB跳過活動公司直接向主辦單位要索取5位數
成件事都好無稽
帶挈佢拎了六位數字
還要破壞活動公司及主辦方三方關係
老實講 呢個價錢現今世代
搵一線歌手、演員過嚟唱多幾首歌都仲得
識咗10年先至打算搵佢 中到呢個job都恭喜佢
冇諗過區區幾萬蚊看出人格
最近得知呢件事咁肉酸 真的無言以對
#唔識規舉（矩）第一日出黎做？ #好眉好貌生沙虱
楊埕與對方認識10年 大爆其丈夫身分
楊埕文中提及與對方認識了10年，沒有想過區區幾萬元看清對方人格。之後更貼出與友人的對話，指對方「靚大晒呀？有老公大晒呀？」當中友人提到「三線花膠女藝人」已婚，其丈夫是落選區議員。友人表示事後「三線花膠女藝人」願意交還酬勞，算是有誠意解決事件，不過楊埕就認為這不是錢的問題，而是個人修養和工作操守的問題。不過事件發酵僅一日，楊埕已將帖文及所有相關相片刪除，似乎都想息事寧人，停止任何紛爭。
「花膠公主」謝芷倫被指嫌疑最大
不少網民大吃花生，並在對話細節中尋找「花膠女藝人」老公的身分，並指疑似是2014年參選港姐的謝芷倫，因為謝芷倫在社交網上以「花膠公主」自居，在2021年12月在IG宣布結婚，而早前被揭其老公原來就是香港新方向的馬志恆，今年更出戰參選九龍城南選區區議會選舉，當時謝芷倫更陪伴身旁以行動支持老公參選。目前，謝芷倫並沒有對事件作出任何回應。
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