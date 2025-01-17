楊天命精準點評日本大地震加本港疫情 曾「燈中」特朗普有暗殺危機

每逢新一年開啟，唔少人都會十分關心該年嘅運勢，尤其近年經歷過疫情及其他國家嘅天災後，大家對該年嘅運情就更為在意。日前（16日）堪輿學家楊天命師傅就現身網民台節目，仲在訪問中連環分享對2025蛇年運程嘅預測，當中更準點評日本幾時會有大地震，以及本港會否再陷疫情困局……