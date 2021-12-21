54歲楊寶玲美國生活近照曝光 烏黑秀髮勁青春 完全唔似兩度離婚飽歷情傷
1987年香港小姐冠軍楊寶玲現長居美國，日前她與同屆港姐季軍兼好友林穎嫺、賈思樂及蘇姍等在美國聚舊，眼見楊寶玲風采依舊保養得宜，完全不似54歲！
文：東方新地 ｜圖：[email protected] Pauline Murray、[email protected]林穎嫺、新傳媒圖片庫
港姐冠軍楊寶玲近照曝光
54歲的楊寶玲於1987年參選香港小姐入行，當年撃敗同屆大熱的邱淑貞與李美鳳而勇奪冠軍，期後她出戰世界小姐榮獲「亞洲皇后」殊榮及擠身環球小姐五強，成續驕人。現在長居美國的楊寶玲日前孖同屆季軍林穎嫺、賈思樂及蘇姍等在美國洛杉磯聚舊，眾人在聖誕樹前留倩影，甚具節日氣氛。眼見楊寶玲及林穎嫺兩位港姐臉貼臉興奮合照，楊寶玲風采依舊保養得宜，肌膚白晢配合一把烏黑秀髮，仍然青春，完全不似54歲！她亦在社交網留言表示好高興見到一班好友，希望大家：「保持快樂、健康和安全，直到我們再次相見。」
經歷2次離婚終嫁初戀男友
其實楊寶玲感情路波折重重，入行沒多久便與音樂人陳容森在澳洲秘婚，二人維持3年婚姻後便正式宣布離婚。但離婚後負面消息不斷，更爆出「閨中秘事」，之後楊寶玲選擇息影從商，成為珠寶王國掌舵者。到2002年楊寶玲在美國與拉斯維加斯賭場任職副總裁的Nelson Wong展開第二段婚姻，並在2007年開刀誕下兒子Nathan，不過婚後楊寶玲仍然專注在工作上，漸漸地與老公聚少離多，最終在2014年第2度離婚，結束12年婚姻。翌年，楊寶玲因出席舊同學聚會而與初戀情人Gavin重遇，二人一見即合重燃愛花，拍拖3個月便火速成婚。楊寶玲帶著與第二任丈夫所生的兒子Nathan改嫁，並與老公的兩名女兒一家五口定居美國，過著幸福美滿生活。