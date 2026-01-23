28歲爆乳離巢港姐結婚兩週年宣布喜訊！ 造人成功晒超聲波照
楊帆秘藏5個月孕肚零走樣
楊帆在Instagram寫道「Happy 2nd Wedding Anniversary，A happy moment to share，藏咗5個月嘅小秘密」，並上載與老公Dennis在高級西餐廳慶祝的溫馨照片。相片中可見兩人一同手持BB超聲波照片，臉上洋溢著初為人父母的喜悅。最令人驚訝的是，楊帆雖然已懷孕5個月，但從正面看身材完全沒有「走樣」，四肢依然纖幼，只有從側面才能看出孕肚明顯凸起。她更在限時動態感嘆懷孕的辛苦，表示「終於同大家分享呢個消息啦，呢幾個月都體驗到嘅辛苦，經歷咗好多，每個媽媽都好偉大」。
爆乳港姐轉戰金融界創業有成
回顧楊帆的發展軌跡，當年她憑出眾外形和爆乳身材參選港姐被視為大熱，可惜最終在20強止步。落選後她加入TVB發展，但因嫌人工太低、機會少而決定轉投金融界。近年她重返校園進修港大工商管理碩士（MBA），同時創立自家服裝品牌，事業發展相當不俗。楊帆經常在社交網絡大晒性感照派福利，其火辣身材一直備受網民關注。如今事業有成兼即將榮升人母，可謂人生勝利組的最佳寫照。
Dennis瑞士豪華婚禮回顧
楊帆與圈外男友Dennis的愛情故事同樣精彩，2023年底Dennis以價值過百萬的3.5卡巨型鑽戒成功求婚，當時閃爆全場。兩人於2024年7月遠赴瑞士舉行浪漫豪華婚禮，場面夢幻唯美。如今適逢結婚兩週年，楊帆選擇在這個特別日子公布懷孕喜訊，可謂雙喜臨門。從求婚到結婚再到懷孕，這對夫婦的每個重要時刻都充滿浪漫色彩，令不少網民羨慕不已。
網民祝福聲不絕
楊帆公布懷孕喜訊後，大批網民湧入留言祝福。有網民留言「恭喜晒！BB一定好靚」、「終於等到好消息」、「祝願母子平安健康」等。不少粉絲更大讚楊帆懷孕5個月身材依然保持得宜，直言「真係睇唔出有咗5個月」、「孕婦都咁靚」。也有網民好奇BB性別，紛紛留言詢問是男是女。楊帆的好友圈同樣送上祝福，整個社交平台充滿溫馨氣氛，見證這位前港姐人生新階段的開始。