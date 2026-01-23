28歲爆乳離巢港姐結婚兩週年宣布喜訊！ 造人成功晒超聲波照

28歲落選港姐楊帆突然在社交平台大爆驚人喜訊，原來她已經秘密懷孕5個月！這位2018年參選港姐20強止步的性感美女，選擇在結婚兩週年紀念日當晚公開這個「小秘密」，更晒出BB超聲波照片，與老公Dennis甜蜜合照慶祝雙喜臨門。楊帆身穿黑色露膊連身裙現身高級餐廳，手抱大束玫瑰花明艷照人，從正面看完全睇唔出已有5個月身孕，令網民大讚其身材管理能力驚人。