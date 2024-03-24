前港姐楊帆婚前IG曬溫泉性感相 或成「收山之作」？
廣告
2017年落選港姐楊帆（Krystal）當年參選因仙氣飄飄備受網民歡迎，雖然最終大熱倒灶，之後仍順利簽約無綫，在2021年自認缺乏星運而退出娛樂圈轉投金融業，仍不時在IG發放福利圖，楊帆去年底宣布將與音樂才子男友結婚，日前（23日）公開一輯性感泳裝照，並表示可能是收山之作。
仙氣港姐楊帆轉戰金融界 不時活躍社交網派福利
楊帆2017年參選港姐，雖未落選但因其仙氣美貌而吸引網民關注。大熱倒灶後，她成功與無綫電視簽約，但在2021年楊帆坦言自己缺乏所謂的星運，最終決定退出娛樂圈，轉而進入金融行業。不過楊帆依然活躍社交平台，不時與粉絲保持聯繫兼大派福利照。去年底，她更在IG上宣布了一項重大消息——她宣布將與音樂才子男友結婚。
楊帆曬溫泉性感泳裝照 表示或成「收山之作」
日前（23日），楊帆在IG上公開了一系列性感的泳裝照片，這可能會是她在社交媒體上的「收山之作」。在照片中，楊帆展現了她完美無瑕的身材和無可匹敵的氣質。不過，這位楊帆就透露一個讓粉絲感到惋惜的消息，原來她即將要進行切膽手術，而手術後的疤痕可能會讓她不再願意拍攝和分享這樣的照片。
楊帆：紀錄自己靚嘅時刻
在她的IG貼文中，楊帆留下了這樣一段話：「一直覺得女仔一定要多啲紀錄自己靚嘅時刻，因為以後你一定會懷念以前嘅自己，呢套泳衣唔知係唔係自己嘅收山之作？因為就來做切膽手術啦，以後有疤，可能就唔會再影啦。」這段話不僅透露了她對於即將到來的改變的無奈，也鼓勵所有女性要珍惜並記錄下每一個美好的瞬間。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@krystal_kyf