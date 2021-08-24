43歲楊思琦回春大勇 著三點式拍廣告 扭盡蛇腰風騷吸客
撰文：東方新地 圖片：楊思琦IG、微博、楊思琦寫真集
楊思琦身材十年如一日
楊思琦是港姐冠軍級人馬，雖然已經是20年前的事，但她得天獨厚，身為一女一子之母身材依然堅挺，成為美容公司代言人多年的她，早前拍了一輯夏日特輯廣告，楊思琦狀態大勇，彷彿回到當年最Fit時。
自放社交網公諸同好
43歲的楊思琦身材比起做女時有過之而無不及，她亦唔介意有好嘢開心Share，在自己的社交網上載性感照片，最近更把三年前推出的噴血寫真照再次出土，讓大家回味。
楊思琦為仔女產後急撲水
產前陀住巨肚依然搏命搵錢的楊思琦，產後極速修身為細仔的奶粉錢努力，未坐滿月已周圍𢱑job，即使肺炎疫情對娛樂圈影響甚大，楊思琦依然大無畏唔介意接洽內地登台騷，看來唔容許手停口停。思琦講到虛擬老公錫到佢燶，但產後即復出撲水養家，真係講唔通囉！
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辛苦養家月供五物業
楊思琦絕對是圈中奇女子，當年因飛甩拍拖多年感情穩定的李泳豪，搭上空心吳帥錯晒，在美國生埋大女楊卓穎後，她返港重過新生活，辛苦養家又要供五個物業，搵少啲都唔掂，所以楊思琦14年離開無綫後，密集式中港兩地走，拍劇、拍電影、代言、登台與酒吧騷來者不拒，生活上自己慳得就慳，甚至為工作捱到病都要供囡囡讀國際學校，培育女兒多方面發展。
虛擬老公從未online 為錢返內地出騷唔驚
前年10月楊思琦突然被驚爆大肚，近年冇承認過有拍拖，第二胎經手人自然備受關注，每次被追問老公身份，她都避重就輕遊花園，只表示在對的時間遇上對的人，對方是圈外人卻十分支持她的工作，對於被質疑老公在懷孕期間冇影，她又解釋老公要低調，到兒子出世被發現都是與大女一樣跟楊思琦姓楊，外界對其老公是否真的存在更加成疑。據知情者透露：「真係從來冇人見過思琦老公，佢喺香港生，冇理由一次都未見過佢有男人陪佢產檢，就算影孕前同產後寫真，爸爸都係冇出現，搞到思琦好似一直喺度虛擬緊自己個老公咁，成件事真係好奇怪，所以大家都猜測 BB生父唔見得光嘅種種原因。最離奇就係生前同生後思琦都繼續搏命搵錢，佢講到個虛擬老公對佢咁好，又點解會忍心佢未坐完月已經急住復出做嘢？」
去年2月兒子 Kody出世後，楊思琦即急不及待搵專人幫她紮肚修身，很快小蠻腰已經歸位，而她亦四出放風準備好產後復出，可惜香港受新冠肺炎影響，九成九的演藝工作都叫停，據知楊思琦非常心急，不斷聯絡國內的中介單位，知情者說：「原來內地好多夜場都繼續經營，思琦話唔驚，佢會做好抗疫措施，總之有登台同騷佢都照接，可以繼續安排。」楊思琦博成咁，全因有對年幼仔女要養又要孭起頭家，而佢口中嘅好老公究竟身在何方呢？
43歲楊思琦曾獲《香港小姐》六大獎項
時光飛逝，當年嘅思琦妹已經蛻變成思琦媽媽了，升呢為一女一子之母。仲記得19年前，思琦參加《香港小姐競選》獲得冠軍，同時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」等六個獎項，認真巴閉！2018年，即將踏入四十歲嘅思琦，決定推出個人寫真集《 Miss Szeki》，絲毫不減當年勇態，童顏笑臉依然殺死人！