楊思琦慶生片段曝光12歲女兒近照 中性打扮竟撞樣跳水金牌全紅嬋？
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早前被梁思浩開名話經常扮可憐的前香港小姐楊思琦，關於佢嘅是非總算告一段落，8月7日慶祝了她的46歲生日，並罕有地分享了與她12歲女兒楊卓穎的慶生片段，而愛女楊卓穎的中性打扮引起網民熱議，甚至有人指出她與當紅跳水新星全紅嬋有幾分相似。
楊思琦慶生片段 12歲女兒罕有曝光
楊思琦在社交平台Instagram上寫道：「Happy birthday to me！願所有的美好如期而至，願以後的生活不將就也不辜負，感謝經歷，感謝所有陪伴，祝自己生日快樂！」在慶生片段中，楊思琦與女兒在一家蛋糕店內慶祝，桌上擺放了三個蛋糕，其中一個是粉紅色的CHANEL主題蛋糕，上面寫著「思琦，生日快樂」的生日牌。
中性打扮竟撞樣跳水金牌全紅嬋？
楊卓穎戴著眼鏡，興奮地舉起雙手為媽媽慶祝，當她摘下眼鏡拍照時，她的眼神與全紅嬋極為相似，引起了網友的關注。楊卓穎的父親吳帥曾是一名跳水運動員，楊思琦也曾透露女兒有運動細胞，曾參加武術比賽，但尚未確定是否遺傳了跳水天賦。全紅嬋則是在巴黎奧運中奪得金牌，目前在內地享有極高的人氣。
圖片來源：楊思琦@微博、TVB