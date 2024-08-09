楊思琦慶生片段曝光12歲女兒近照 中性打扮竟撞樣跳水金牌全紅嬋？

早前被梁思浩開名話經常扮可憐的前香港小姐楊思琦，關於佢嘅是非總算告一段落，8月7日慶祝了她的46歲生日，並罕有地分享了與她12歲女兒楊卓穎的慶生片段，而愛女楊卓穎的中性打扮引起網民熱議，甚至有人指出她與當紅跳水新星全紅嬋有幾分相似。

