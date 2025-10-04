楊思琦含怨21年終極爆料！台慶綵排撞頭入ICU｜TVB竟落封口令「逼」上台拎獎

前港姐冠軍楊思琦近年雖已離巢，但昔日在TVB的辛酸史近日再度被揭開！她在ViuTV節目中驚天爆料，重提21年前一次台慶綵排的嚴重意外，當時她頭部猛烈撞地，情況危殆得需即時送入ICU，但公司不僅下達「封口令」，更要求她數日後必須如常上台領獎。究竟當年電視城內還隱藏著多少不為人知的秘密？