楊思琦含怨21年終極爆料！台慶綵排撞頭入ICU｜TVB竟落封口令「逼」上台拎獎
楊思琦現身ViuTV重提TVB台慶意外
在ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》中，楊思琦憶述起這段塵封多年的恐怖經歷。事件發生在2004年TVB台慶綵排期間，當時她正與拍檔（黃宗澤）練習一個高難度動作，卻不幸失手，整個人垂直倒插，頭部猛力撞向硬地。她形容當時的衝擊力極大，感覺「好似個腦袋俾人用槌重擊『呯』一聲」，隨即陷入半昏迷狀態，一度以為自己性命不保。
憶述2004年撞頭一刻即送院 急召家人「凝重到好似見最後一面」
意外發生後，她被火速送往醫院，經檢查後證實腦部出現水腫，需立即送入深切治療部（ICU）留院觀察，情況相當嚴重，所有家人更被緊急召到醫院，氣氛凝重得像要見她最後一面。
TVB被指下達封口令 楊思琦負傷上台奪飛躍獎
最令人震驚的是事後的處理方式。楊思琦透露，意外發生後公司隨即下達「封口令」，嚴禁她對外透露自己入住ICU的實情，只能輕描淡寫地交代為「普通受傷」。而且公司通知她幾天後必須如常出席台慶典禮，因為當晚她已被安排奪得「飛躍進步女藝員」獎項。這番言論令在場主持亦忍不住揶揄，形容這真係名副其實用條命換來的「飛躍」獎。這次重創對楊思琦造成永久性傷害，她直言至今仍受記憶力減退、頭部不能吹風等後遺症困擾。
盤點楊思琦被噤聲黑歷史 《人生馬戲團》遇襲最轟動
這次台慶意外並非楊思琦唯一一次被要求封口的經歷。她憶述，當年選上港姐冠軍後，代表香港參選華裔小姐前夕，曾在一項活動中被駱駝重擊受傷，但TVB當時告知她「歷任港姐冠軍沒有人缺席華裔小姐比賽」，最終她只能負傷脫下頸箍頂硬上。另外更為人熟知的，是2006年她與鍾嘉欣在番禺拍攝劇集《人生馬戲團》期間，於街頭遇襲並一度失蹤，當時同樣遭公司下令封口。直到離巢後，她才敢公開細節，指當年是遭一群手持武器的大漢追殺，兩人拚命逃跑並躲在草叢中才僥倖逃過一劫。
網民留言兩極 有人鬧爆TVB亦有人重提舊情史
楊思琦這次的終極爆料，隨即在網上引發熱烈討論，網民反應呈現兩極化。大部分網民對她的遭遇表示同情，並怒轟電視台的做法不近人情，紛紛留言狠批：「呢D先至係CLS公司」、「呢啲咁嘅垃圾公司，人哋條命都唔緊張 ，仲要唔畀人講嘢」。不過，亦有部分網民將焦點轉移到她的個人情史上，留言諷刺道：「唱衰TVB都唔及你移情別戀仲有埋個女咁有話題喎」，認為她的舊聞同樣充滿爭議性。