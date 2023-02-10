楊思琦

44歲楊思琦扭Pat跳「大媽舞」 被網民作出「溫馨提示」

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繼多次展示其「大媽式」唱腔後，楊思琦近日又在社交平台分享了一條扭Pat跳舞的影片，卻被網民笑爆似跳「廣場大媽舞」，仲「溫馨提示」已44歲的楊思琦要小心一件事！

楊思琦 楊思琦在露台上跳舞，據指背景是惠州的海灘。
楊思琦在露台上跳舞，據指背景是惠州的海灘。（圖片來源：抖音＠楊思琦）

楊思琦 揈手兼扭Pat

現年44歲的楊思琦，近年積極於內地發展，不時都上傳各式各樣的影片，日前她就在社交網上載了一段在露台上瘋狂揈手兼扭Pat的跳舞片，並留言：「哈哈哈，傻傻的動起來！跟我一起擺，搖擺搖擺！」

楊思琦 開頭楊思琦只係向下揈手加扭Pat。
開頭楊思琦只係向下揈手加扭Pat。（圖片來源：抖音＠楊思琦）
楊思琦 之後楊思琦對手愈揈愈高，仲笑得好開心。
之後楊思琦對手愈揈愈高，仲笑得好開心。（圖片來源：抖音＠楊思琦）

被批跳得仲差過「廣場大媽」

不過網民就紛紛取笑她像個「廣場大媽」，在跳「大媽舞」，但 就指她跳得仲差過「廣場大媽」，又笑她條腰太粗，要跳舞甩肉，並「溫馨提示」她年紀已大，要小心不要扭傷條腰。

楊思琦 有網友指楊思琦仲跳得差過「廣場大媽」。
有網友指楊思琦仲跳得差過「廣場大媽」。（圖片來源：抖音＠楊思琦）
楊思琦 最後只係跳咗十幾秒，楊思琦已經嗌晒投降。
最後只係跳咗十幾秒，楊思琦已經嗌晒投降。（圖片來源：抖音＠楊思琦）

曾拍歌舞片為考生打氣惹負評

之前楊思琦亦試過拍唱歌跳舞片為內地高考生打氣，不過由於其打扮和影片背景、顏色等都相當奇怪，網民都直言：「很尷尬」、「唱得不錯，以後別唱了」。

楊思琦 之前又拍跳舞片，不過舞姿停留八、九十年代，勁娘又老土，睇佢嘅表情就知幾咁投入幾咁享受﹗
之前拍跳舞片，舞姿卻停留八、九十年代，勁娘又老土，不過睇佢嘅表情就知幾咁投入幾咁享受﹗（圖片來源：抖音＠楊思琦）

轉變「大媽Style」被指似屯門娜娜

其實楊思琦在回歸到內地發展之後，被指為迎合內地市場，衣著風格都大變，穿搭不時都大紅大紫，非常吸引人眼球。新片中的Style更被指睇落有少少「屯門娜娜」的感覺，令網民慨嘆當年的「童顏女神」思琦妹已消失不見。

楊思琦 楊思琦近年被指為迎合內地市場，衣著風格都大變。
楊思琦近年被指為迎合內地市場，衣著風格都大變。（圖片來源：小紅書@楊思琦）
楊思琦 楊思琦於抖音中打扮大媽味濃。
楊思琦於抖音中打扮被指大媽味濃。（圖片來源：抖音＠楊思琦）
楊思琦 楊思琦衣著配搭怪異。
楊思琦被指衣著配搭怪異。（圖片來源：微博＠楊思琦截圖）
楊思琦 楊思琦被批衣著無星味。
更被批衣著零星味。（圖片來源：抖音＠楊思琦）
楊思琦 公屋 基層藝人
楊思琦曾經係「公屋妹」，細個住大坑西邨，2001年當選香港小姐冠軍，到2014年離巢，開始北上發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊思琦 當年確實靚女。
當年楊思琦確實靚女。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊思琦 當年確實靚女。
早幾年仲出過寫真集。（圖片來源：新傳媒照片庫）
楊思琦 當年確實靚女。
但現在童顏依舊，品味卻被指愈來愈似「大媽」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：抖音＠楊思琦、微博＠楊思琦、新傳媒照片庫

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