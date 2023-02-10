44歲楊思琦扭Pat跳「大媽舞」 被網民作出「溫馨提示」
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繼多次展示其「大媽式」唱腔後，楊思琦近日又在社交平台分享了一條扭Pat跳舞的影片，卻被網民笑爆似跳「廣場大媽舞」，仲「溫馨提示」已44歲的楊思琦要小心一件事！
楊思琦 揈手兼扭Pat
現年44歲的楊思琦，近年積極於內地發展，不時都上傳各式各樣的影片，日前她就在社交網上載了一段在露台上瘋狂揈手兼扭Pat的跳舞片，並留言：「哈哈哈，傻傻的動起來！跟我一起擺，搖擺搖擺！」
被批跳得仲差過「廣場大媽」
不過網民就紛紛取笑她像個「廣場大媽」，在跳「大媽舞」，但 就指她跳得仲差過「廣場大媽」，又笑她條腰太粗，要跳舞甩肉，並「溫馨提示」她年紀已大，要小心不要扭傷條腰。
曾拍歌舞片為考生打氣惹負評
之前楊思琦亦試過拍唱歌跳舞片為內地高考生打氣，不過由於其打扮和影片背景、顏色等都相當奇怪，網民都直言：「很尷尬」、「唱得不錯，以後別唱了」。
轉變「大媽Style」被指似屯門娜娜
其實楊思琦在回歸到內地發展之後，被指為迎合內地市場，衣著風格都大變，穿搭不時都大紅大紫，非常吸引人眼球。新片中的Style更被指睇落有少少「屯門娜娜」的感覺，令網民慨嘆當年的「童顏女神」思琦妹已消失不見。
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