楊思琦「大媽式」唱歌惹關注 被指驚變屯門娜娜
楊思琦曾拍歌舞片為考生打氣惹負評
現年44歲的楊思琦，近年積極於內地發展，不時都上傳各式各樣的影片，早前仲試過拍了一段唱歌跳舞片，為內地高考生打氣，不過由於其打扮和影片背景、顏色等都相當奇怪，網民都直言：「很尷尬」、「唱得不錯，以後別唱了」。
新片娘味濃 令人老尷
近日楊思琦再於內地社交媒體上傳在廣州拍攝的唱歌片，片中她用粵語唱出關淑怡的首本名曲《難得有情人》，同時她身上穿著一襲黑色低胸裝，再配加上一條富有中華文化氣息的束腰長裙，令網民都將目光放於其身上。不過網民就指楊思琦唱歌的確有點老尷，仲帶有一絲絲「娘味」。
網民之前對於其又唱又跳的影片都有讚有彈，今次楊思琦只唱不跳，有網民就大讚思琦妹身材唔錯，而且樣貌都keep到咁年輕；另一邊則有網民認為其「對嘴型」的唱法似足內地流行的「土味視頻」，即係老土到爆的影片。
轉變「大媽Style」被指似屯門娜娜
不過楊思琦在回歸到內地發展之後，被指為迎合內地市場，衣著風格都大變，穿搭不時都大紅大紫，非常吸引人眼球。新片中的Style更被指睇落有少少「屯門娜娜」的感覺，令網民慨嘆當年的「童顏女神」思琦妹已消失不見。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
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有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》