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楊思琦「大媽式」唱歌惹關注 被指驚變屯門娜娜

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一直都被稱之為「童顏港姐」的楊思琦，近年活躍於內地社交平台，一時拍片帶大家掃街食好西，一時又cosplay學生妹，有時候更會唱歌跳舞，雖然有彈有讚，不過楊思琦仍然好積極同網民交流，勁勤力地經營她的內地社交平台！

楊思琦曾拍歌舞片為考生打氣惹負評

現年44歲的楊思琦，近年積極於內地發展，不時都上傳各式各樣的影片，早前仲試過拍了一段唱歌跳舞片，為內地高考生打氣，不過由於其打扮和影片背景、顏色等都相當奇怪，網民都直言：「很尷尬」、「唱得不錯，以後別唱了」。

楊思琦 之前又拍跳舞片，不過舞姿停留八、九十年代，勁娘又老土，睇佢嘅表情就知幾咁投入幾咁享受﹗
之前拍跳舞片，舞姿卻停留八、九十年代，勁娘又老土，不過睇佢嘅表情就知幾咁投入幾咁享受﹗（圖片來源：抖音＠楊思琦）

新片娘味濃 令人老尷

近日楊思琦再於內地社交媒體上傳在廣州拍攝的唱歌片，片中她用粵語唱出關淑怡的首本名曲《難得有情人》，同時她身上穿著一襲黑色低胸裝，再配加上一條富有中華文化氣息的束腰長裙，令網民都將目光放於其身上。不過網民就指楊思琦唱歌的確有點老尷，仲帶有一絲絲「娘味」。

楊思琦 楊思琦新片衣著被指好老土。
楊思琦新片衣著被指好老土。（圖片來源：小紅書@楊思琦）

網民之前對於其又唱又跳的影片都有讚有彈，今次楊思琦只唱不跳，有網民就大讚思琦妹身材唔錯，而且樣貌都keep到咁年輕；另一邊則有網民認為其「對嘴型」的唱法似足內地流行的「土味視頻」，即係老土到爆的影片。

楊思琦 今次楊思琦只唱不跳，但仍被指娘味十足。
今次楊思琦只唱不跳，但仍被指娘味十足。（圖片來源：小紅書@楊思琦）

轉變「大媽Style」被指似屯門娜娜

不過楊思琦在回歸到內地發展之後，被指為迎合內地市場，衣著風格都大變，穿搭不時都大紅大紫，非常吸引人眼球。新片中的Style更被指睇落有少少「屯門娜娜」的感覺，令網民慨嘆當年的「童顏女神」思琦妹已消失不見。

楊思琦 楊思琦近年被指為迎合內地市場，衣著風格都大變。
楊思琦近年被指為迎合內地市場，衣著風格都大變。（圖片來源：小紅書@楊思琦）
楊思琦 楊思琦於抖音中打扮大媽味濃。
楊思琦於抖音中打扮被指大媽味濃。（圖片來源：抖音＠楊思琦）
楊思琦 楊思琦衣著配搭怪異。
楊思琦被指衣著配搭怪異。（圖片來源：微博＠楊思琦截圖）
楊思琦 楊思琦被批衣著無星味。
更被批衣著零星味。（圖片來源：抖音＠楊思琦）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：抖音＠楊思琦、小紅書@楊思琦、微博＠楊思琦

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