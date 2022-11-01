楊思琦「大媽式」唱歌惹關注 被指驚變屯門娜娜

一直都被稱之為「童顏港姐」的楊思琦，近年活躍於內地社交平台，一時拍片帶大家掃街食好西，一時又cosplay學生妹，有時候更會唱歌跳舞，雖然有彈有讚，不過楊思琦仍然好積極同網民交流，勁勤力地經營她的內地社交平台！