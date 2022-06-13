楊思琦43歲化身重妝學生妹搵青春 校服Look被指激似空姐

近日內地進入畢業季，楊思琦都趁熱鬧在社交網出post，大晒自己著上校服的靚相，並貼上「青春」、「學生妹」、「校服」等標籤，問大家：「你們有多久沒有穿過校服？」不過網民留言都紛紛指她著上校服後，似空姐多過似學生妹！