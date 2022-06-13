楊思琦43歲化身重妝學生妹搵青春 校服Look被指激似空姐
楊思琦：突然間後生咗
現年43歲的楊思琦近年主力在廣州發展，經常拍片和網友分享她的日常生活，日前她就在社交網上載了一段短片，片中她著上一套深藍色校服，笑言自己已好多年冇著校服：「我以前件校服係旗袍嚟㗎！」又分享了幾張在街頭拍攝的相片，表示著回校服後，美好的校園回憶都回來了，仲話覺得自己「突然間後生咗㖭！」
網友指似制服誘惑
有網友大讚楊思琦即使已43歲，但著上校服後仍然充滿青春氣息，完全零違和感，但亦有網友指她身上所著「看起一點都不像校服」、「似著制服多過似校服」、「制服誘惑」、「空姐服裝，正」、「以為係空姐或者輕鐵服務員」、「像酒店服務員」等等。
2019年著韓國高中校服拍攝
有眼利網民發現楊思琦同友人在街頭拍攝的照片中，竟然仲有好耐無露面的向海嵐，原來這輯相是她在2019年和向海嵐一同主持ViuTV節目《香港親善小姐》時所拍攝，當時兩人一同飛到韓國首爾，著上韓國高中校服，進行另類親善訪問。
故意扣上褸扣遮肚
值得一提的是，當時楊思琦正在懷著第二胎囝囝，因此故意扣上校褸的褸扣，又用手遮肚，回憶起當時拍攝的情況，楊思琦曾笑言：「離開校園之後都未試過再穿校服出街，韓國的學生會在校服掛上自己名牌，香港得個校章，好多遊客認得我們，以為我們在拍劇。」
重溫楊思琦載歌載舞為內地高考生打氣 騎呢look加奇怪背景惹負評
現年43歲嘅楊思琦近年將事業發展嘅重心放喺內地，除了不時登台表演之外，亦經常拍拍上抖音，同內地網友互動。早前適逢內地高考開鑼，不少內地藝人都喺社交平台發文為學生們打氣，而楊思琦向來緊貼風向，亦於抖音上拍咗一段歌舞片為高考生加油，但就引來一堆負評。片中楊思琦由打扮、歌聲同舞姿都十分奇怪，加上背景場地風格怪異，令人睇到十分尷尬。
騎呢look載歌載舞，奇怪背景勁重風塵味
片中所見楊思琦身著藍灰色渲染T恤加爛牛加黑色鞋，配搭不倫不類。而佢喺片中翻唱咗李克勤跟王赫野合作嘅洗腦神曲《秒針》，此歌係廣東話加普通話混合，楊思琦演繹時不但甩beat，仲要發音極唔準，再配搭過時又唔協調嘅舞姿令觀眾睇得好尷尬。而楊思琦拍片的背景亦非常奇特，有甩漆嘅墻、晾在外嘅衫、紅燈籠同懷舊燈箱，極具年代色彩，亦令短片充滿風塵味。而有眼利嘅網民就發現原來背景係位於廣州一間以還原八、九十年代嘅舊廣州生活色彩為主題嘅網紅小食店。
觀眾睇到尷尬癌發作，引大量網民留言負評
短片上載後令觀眾睇到尷尬癌發作，已經忽略為學子們打氣嘅重點，大量網民睇完後留言表示負評，批評她的歌聲同舞姿不堪入目。網民指楊思琦歌聲難頂，跟不上節奏，發音不準，舞姿更加係毫無美感，網友紛紛留言表示「下次不許唱了」、「告訴我你是故意的好嗎」、「這讓我很尷尬」等等，還有網民留言話「點樣設置以後不刷到你」。
昔日港姐淪酒吧登台，全因品味出事
楊思琦係2001年香港小姐冠軍，亦係單屆獲獎最多嘅21世紀港姐，但如今人氣大不如前，自去年開始到內地發展，雖然北上發展通常係拍劇、帶貨直播、登台，但見到楊思琦近日於內地酒吧登台，亦令網民唏噓不已，認為楊思琦係「一手好牌打到爛」。但有不少網民認為除了因為昔日醜聞和人氣下降外，更係因為楊思琦衣著品味差，打扮欠缺氣質和吸引力，日常穿著配搭奇怪，經常出事，所以先會令佢北上發展高不成低不就，不如人意。
常見問題
楊思琦因咩事著返校服？
楊思琦近年主力在廣州發展，經常拍片和網友分享她的日常生活，日前她就在社交網上載了一段短片…….詳情請看
楊思琦如何為內地高考生打氣？
楊思琦經常拍片放上抖音，早前適逢內地高考開鑼，楊思琦向來緊貼風向，亦於抖音上拍咗一段歌舞片為高考生加油，但就引來一堆負評⋯⋯詳情請看