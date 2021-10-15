楊思琦手遊代言都撈埋 嬌艷古裝扮聶小倩

楊思琦當年與吳帥珠胎暗結，點知投資失誤男方走佬，她咬緊牙關誕下女兒楊卓穎，從此母兼父職，兩年前楊思琦再離奇懷上第二胎，兒子Kody出世後生父成謎，BB都係跟阿媽姓楊，雖然楊思琦屢以老公是圈外人希望保持低調為由解釋，但虛擬老公全方位失蹤，楊思琦要獨力搵錢養家。43歲的楊思琦早前為美容公司拍廣告，著三點式扭盡蛇腰，最近仲做埋手機遊戲代言人，以古裝扮相示人！

撰文：東方新地 圖片：楊思琦IG、微博、楊思琦寫真集