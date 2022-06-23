楊思琦收費陪聊5分鐘要4位數 被網友嘲缺錢要狂撈金
楊思琦 直播宣傳收費陪聊項目
現年43歲的楊思琦日前在抖音開直播和網友聊天時，被發現直播間的右下角多了一個「付費連線」的連接，有指直播時楊思琦更對在直播間約1,500名網友表示：「大家想和我聊天的，可以點擊下邊的付費連線！」
楊思琦「付費連線」需填寫申請理由
這個「付費連線」顯示網友需要支付8,888抖幣，才可以與楊思琦進行1對1的付費限時連線，而連線最大時長為5分鐘，但需要填寫申請理由，然後被楊思琦選中才能通過。
楊思琦陪聊5分鐘收費過$1,400
抖幣為在抖音使用的虛擬幣，與人民幣的兌換率為7:1，換算8,888抖幣約為1,270元人民幣，即約1,484港元，即楊思琦每陪網友聊天5分鐘，便可收取約需1,484港元。
網友嘲吃相難看
網友對楊思琦此舉議論紛紛，有不少網友留言指她貴為港姐冠軍「這個方式不太好吧？一個演員能缺錢到這種程度」、「這撈金撈得也太明顯了吧」、「吃相難看」等，但也有網友認為「這件事情很正常，沒必要過分解讀」、「不想花錢的可以不連線啊，人家又沒強迫你支付」等等。
重溫楊思琦載歌載舞為內地高考生打氣 騎呢look加奇怪背景惹負評
現年43歲嘅楊思琦近年將事業發展嘅重心放喺內地，除了不時登台表演之外，亦經常拍拍上抖音，同內地網友互動。早前適逢內地高考開鑼，不少內地藝人都喺社交平台發文為學生們打氣，而楊思琦向來緊貼風向，亦於抖音上拍咗一段歌舞片為高考生加油，但就引來一堆負評。片中楊思琦由打扮、歌聲同舞姿都十分奇怪，加上背景場地風格怪異，令人睇到十分尷尬。
楊思琦騎呢look載歌載舞，奇怪背景勁重風塵味
片中所見楊思琦身著藍灰色渲染T恤加爛牛加黑色鞋，配搭不倫不類。而佢喺片中翻唱咗李克勤跟王赫野合作嘅洗腦神曲《秒針》，此歌係廣東話加普通話混合，楊思琦演繹時不但甩beat，仲要發音極唔準，再配搭過時又唔協調嘅舞姿令觀眾睇得好尷尬。而楊思琦拍片的背景亦非常奇特，有甩漆嘅墻、晾在外嘅衫、紅燈籠同懷舊燈箱，極具年代色彩，亦令短片充滿風塵味。而有眼利嘅網民就發現原來背景係位於廣州一間以還原八、九十年代嘅舊廣州生活色彩為主題嘅網紅小食店。
觀眾睇到尷尬癌發作，引大量網民留言負評
短片上載後令觀眾睇到尷尬癌發作，已經忽略為學子們打氣嘅重點，大量網民睇完後留言表示負評，批評她的歌聲同舞姿不堪入目。網民指楊思琦歌聲難頂，跟不上節奏，發音不準，舞姿更加係毫無美感，網友紛紛留言表示「下次不許唱了」、「告訴我你是故意的好嗎」、「這讓我很尷尬」等等，還有網民留言話「點樣設置以後不刷到你」。
昔日港姐淪酒吧登台，全因品味出事
楊思琦係2001年香港小姐冠軍，亦係單屆獲獎最多嘅21世紀港姐，但如今人氣大不如前，自去年開始到內地發展，雖然北上發展通常係拍劇、帶貨直播、登台，但見到楊思琦近日於內地酒吧登台，亦令網民唏噓不已，認為楊思琦係「一手好牌打到爛」。但有不少網民認為除了因為昔日醜聞和人氣下降外，更係因為楊思琦衣著品味差，打扮欠缺氣質和吸引力，日常穿著配搭奇怪，經常出事，所以先會令佢北上發展高不成低不就，不如人意。
常見問題
楊思琦直播陪聊收費幾多？
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楊思琦有經濟困難嗎？
網友對楊思琦此舉議論紛紛，有不少網友留言指她貴為港姐冠軍這個方式⋯⋯詳情請看