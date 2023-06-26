楊思琦新跳舞片一頭粉紅髮暴瘦樣唔認得 網民一句重點：看得出嫁得不好

今年44歲的楊思琦，多年來無論樣貌身材依然Keep得好好，早前曾復出拍電視綜藝節目，不過近年她鮮有參與幕前演出，專注於北上發展，而且十分熱愛營運社交媒體，在小紅書及抖音等平台上不時自拍短片分享近況，與網民互動。日前她在抖音發佈了一條短片，片中的她一頭粉紅色長髮，看似暴瘦又變樣，第一眼真的很難認得出是她。