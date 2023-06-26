楊思琦

楊思琦新跳舞片一頭粉紅髮暴瘦樣唔認得 網民一句重點：看得出嫁得不好

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今年44歲的楊思琦，多年來無論樣貌身材依然Keep得好好，早前曾復出拍電視綜藝節目，不過近年她鮮有參與幕前演出，專注於北上發展，而且十分熱愛營運社交媒體，在小紅書及抖音等平台上不時自拍短片分享近況，與網民互動。日前她在抖音發佈了一條短片，片中的她一頭粉紅色長髮，看似暴瘦又變樣，第一眼真的很難認得出是她。

楊思琦 今年44歲的楊思琦，多年來無論樣貌身材依然Keep得好好
今年44歲的楊思琦，多年來無論樣貌身材依然Keep得好好（圖片來源：[email protected]
楊思琦 早前曾復出拍電視綜藝節目，與一班港姐企埋一啲都唔輸蝕
早前曾復出拍電視綜藝節目，與一班港姐企埋一啲都唔輸蝕（圖片來源：[email protected]

楊思琦粉紅髮暴瘦樣惹網民擔心近況

楊思琦日前在抖音發佈了一條短片，片中的她染了一頭粉紅色長髮，對著鏡頭在跳手勢舞，跟隨著背景音樂做出各種手勢和擺動身體，還造口型跟著唱歌，跳得相當投入，她在影片下只寫了兩句：「#寶貝在干嘛手勢舞 #今天長這樣」而網民的焦點落在楊思琦的樣子上，皆因片中的她整個樣貌變得完全不似她，看來瘦了一大個圈，整塊面變得又瘦又長。網民紛紛留言表示擔心：「好驚嚇」、「什麼鬼？我眼花了嗎？」、「變化好大，現在的樣子沒以前那麼好看」、「給直播熬壞了」、「這是AI換臉」、「怎麼不一樣了」、「根本認不出來」、「變了另一個人」、「整容了」。

楊思琦
（圖片來源：抖音@SZEKI.47）
楊思琦
（圖片來源：抖音@SZEKI.47）
楊思琦
（圖片來源：抖音@SZEKI.47）
楊思琦
（圖片來源：抖音@SZEKI.47）

網民心痛不眠不休直播賺錢

而在她早前的短片中就有不少網民指她經常捱夜直播，甚至會通宵直播，心痛她嫁了人湊住兩個小朋友，還要這麼辛苦不眠不休直播賺錢，又慨嘆指她：「天天都想賺錢」、「看得出來嫁得不好」、「長期熬夜不睡覺真的容易猝死」。不過另外都有網民力撐她：「嫁得好不好也可以努力賺錢的」、「人家想努力上進，靠本事賺錢有錯嗎」。

楊思琦 另外都有網民力撐她
另外都有網民力撐她（圖片來源：[email protected]
楊思琦 不少網民指她經常捱夜直播，甚至會通宵直播，心痛她嫁了人湊住兩個小朋友，還要這麼辛苦不眠不休直播賺錢
不少網民指她經常捱夜直播，甚至會通宵直播，心痛她嫁了人湊住兩個小朋友，還要這麼辛苦不眠不休直播賺錢（圖片來源：[email protected]

楊思琦近年造型經常出事

其實楊思琦在回歸到內地發展之後，被指為迎合內地市場，衣著風格都大變，穿搭不時都大紅大紫，非常吸引人眼球。早前她用粵語唱出關淑怡的首本名曲《難得有情人》時，身上穿著一襲黑色低胸裝，再配加上一條富有中華文化氣息的束腰長裙，就被網民指其打扮充滿「娘味」。

楊思琦 楊思琦近年被指為迎合內地市場，衣著風格都大變。
楊思琦近年被指為迎合內地市場，衣著風格都大變。（圖片來源：[email protected]
楊思琦 楊思琦於抖音中打扮大媽味濃。
楊思琦於抖音中的打扮經常被指大媽味濃。（圖片來源：抖音＠楊思琦）
楊思琦 楊思琦衣著配搭怪異。
又被指衣著配搭怪異。（圖片來源：微博＠楊思琦）
楊思琦 楊思琦被批衣著無星味。
更被批衣著零星味。（圖片來源：抖音＠楊思琦）

楊思琦跟風跳「挖呀挖」挑戰黃老師

幼稚園黃老師憑藉洗腦兒歌《小小花園》中的歌詞「挖呀挖呀挖」爆紅，其可愛動作及顏值亦是成功的要素之一。楊思琦近日post出一條以「我的花園種子」為題的影片，大唱《小小花園》這首兒歌，並寫上：「早安，希望今天是個大晴天！閒來無事養養花。花又開了，這麼美，您在哪裡？還不趕緊過來看看我的花園種子！」

楊思琦 楊思琦被網民狠批一把年紀扮可愛。
楊思琦被網民狠批一把年紀扮可愛。（圖片來源：[email protected]
楊思琦 片中楊思琦跳唱洗腦兒歌《小小花園》，學黃老師「挖呀挖」。
片中楊思琦跳唱洗腦兒歌《小小花園》，學黃老師「挖呀挖」。（圖片來源：[email protected]

表情誇張令網民直呼「好尷尬」

影片中楊思琦跟著黃老師的聲音跳得起勁，不時眉飛色舞表情誇張，睇完影片之後都令不少網民直呼「好尷尬」，認為她一把年紀不應仍以「可愛」作賣點，叮囑她：「做番自己，别扮小女孩」，有網民更直言「似發花癲多啲」，亦有網民認為楊思琦只是跟風，直指「人哋紅你又跟！氣質都完全唔同啦！」

楊思琦
（圖片來源：[email protected]
楊思琦
（圖片來源：[email protected]

肉色打底被指勁娘

楊思琦為人垢病的除了扮可愛跳舞外，還有其造型，影片中她穿著一襲白色連身裙，而上身胸前位置則是交叉設計，不過其交叉位置下方配以肉色打底衫，被不少網民狠批係「阿婆打底衫」，紛紛指：「其實可以上衣換同色背心，不要露出肉色部份，真係有啲尷尬」、「第一次睇以為肚巢晒皮，原來係件衫」、「件肉色打底，好似個肚做咗個大手術咁。好核突，你都係返去抖音啦」等等。

楊思琦
（圖片來源：[email protected]
楊思琦
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圖片來源：抖音＠楊思琦、[email protected]

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