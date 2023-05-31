楊思琦著「阿婆打底衫」跳「挖呀挖」 被網民狠批：好尷尬

今年44歲的楊思琦，近年專注於北上發展，而且十分熱愛營運社交媒體，不過她在小紅書及抖音等平台上分享的不少影片，都被網民笑指「唔知睇咗啲乜嘢」，而近日她拍片挑戰黃老師跳「挖呀挖」，更被網民狠批睇到「好尷尬」！