楊思琦著「阿婆打底衫」跳「挖呀挖」 被網民狠批：好尷尬
楊思琦跟風跳「挖呀挖」挑戰黃老師
幼稚園黃老師憑藉洗腦兒歌《小小花園》中的歌詞「挖呀挖呀挖」爆紅，其可愛動作及顏值亦是成功的要素之一。楊思琦近日post出一條以「我的花園種子」為題的影片，大唱《小小花園》這首兒歌，並寫上：「早安，希望今天是個大晴天！閒來無事養養花。花又開了，這麼美，您在哪裡？還不趕緊過來看看我的花園種子！」
表情誇張令網民直呼「好尷尬」
影片中楊思琦跟著黃老師的聲音跳得起勁，不時眉飛色舞表情誇張，睇完影片之後都令不少網民直呼「好尷尬」，認為她一把年紀不應仍以「可愛」作賣點，叮囑她：「做番自己，别扮小女孩」，有網民更直言「似發花癲多啲」，亦有網民認為楊思琦只是跟風，直指「人哋紅你又跟！氣質都完全唔同啦！」
肉色打底被指勁娘
楊思琦為人垢病的除了扮可愛跳舞外，還有其造型，影片中她穿著一襲白色連身裙，而上身胸前位置則是交叉設計，不過其交叉位置下方配以肉色打底衫，被不少網民狠批係「阿婆打底衫」，紛紛指：「其實可以上衣換同色背心，不要露出肉色部份，真係有啲尷尬」、「第一次睇以為肚巢晒皮，原來係件衫」、「件肉色打底，好似個肚做咗個大手術咁。好核突，你都係返去抖音啦」等等。
影片傳送門
楊思琦近年造型經常出事
其實楊思琦在回歸到內地發展之後，被指為迎合內地市場，衣著風格都大變，穿搭不時都大紅大紫，非常吸引人眼球。早前她用粵語唱出關淑怡的首本名曲《難得有情人》時，身上穿著一襲黑色低胸裝，再配加上一條富有中華文化氣息的束腰長裙，就被網民指其打扮充滿「娘味」。
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