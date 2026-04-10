施明離世｜楊思琦與李泳豪分手原因再被翻出 網民整理5大重點掀兩極反應

李家鼎前妻施明離世引發的爭產風波，意外令網民重新關注李泳豪與楊思琦當年的九年情斷真相。有網民發長文為楊思琦平反，詳細分析當年分手原因，指出李家家庭關係惡劣、李泳豪不思進取等問題，認為楊思琦當年的選擇是「及時止損」而非「貪慕虛榮」。隨著李家兄弟近期的公開爭執，當年楊思琦所描述的李家內部矛盾似乎得到印證，令這段14年前的娛樂圈轟動事件再次成為熱話。