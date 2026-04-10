施明離世｜楊思琦與李泳豪分手原因再被翻出 網民整理5大重點掀兩極反應
網民發長文為楊思琦洗白平反
近日有網民在社交平台發表長文，重新整理楊思琦與李泳豪2011年分手事件的來龍去脈。該網民表示「果然是2026年。當年冇乜人信楊思琦與弟弟李泳豪九年戀情決裂原因，現在信了吧？！」文中詳細引述楊思琦當年接受《明報周刊》專訪時的說法，包括李家家庭關係惡劣、李泳豪將所有工資上繳家用但母親仍嫌不夠、李泳漢曾出手打弟弟等內容。網民更指出，楊思琦當年承認發短信謊稱「有了別人的孩子」，目的是讓李泳豪死心不要再糾纏，事後她亦懊悔處理方法太蠢。
李家兄弟爭產風波印證當年說法
李家鼎前妻施明上月21日因肺炎病逝後，雙胞胎兄弟李泳漢與李泳豪的矛盾全面爆發。大孖李泳漢公開指責細孖李泳豪夫婦對年邁父親鼎爺實施監控，更爆出泳豪曾索取300萬港元欲「分身家」。另一邊廂，泳漢被指行使監護令「封鎖」母親消息，泳豪一年多沒有見過媽媽。目前泳漢一家五口居住在市值千萬的九龍塘祖屋，而泳豪則早已搬出另覓愛巢。這些家庭內部的爭執和矛盾，似乎與楊思琦當年所描述的李家狀況不謀而合。
楊思琦當年詳述分手三大原因
根據網民整理的資料，楊思琦當年在專訪中詳細剖白分手原因。首先是李家家庭關係惡劣，李泳豪在家中地位極低，將所有工資上繳家用但母親仍說不夠，逼他刷信用卡，有時連吃飯都沒錢。李泳漢更曾出手打弟弟，「打到他的手幾乎斷了，我勸架時他還說不關我事……這樣會搞出人命的！」其次是李泳豪不思進取，當楊思琦問「拍了9年不如結婚啦」時，李泳豪回應「結婚只是形式，欠張紙而已」。第三是雙方家庭「不相往來」，李家上下將她當作空氣，過節連一個電話問候都沒有。
李泳豪劇中自揭戴綠帽心聲
諷刺的是，李泳豪近年在《愛·回家之開心速遞》中曾有一幕與眾「綠帽俠」圍爐吐苦水，他剖白「我之前畀過條女戴過幾頂帽囉！雖然分開咗好多年，但係每次諗起戴帽嗰種痛，我都係好傷心㗎！」不少觀眾認為編劇「有心玩嘢」，因為大家仍記得當年李泳豪與楊思琦分手一事鬧得滿城風雨。現年42歲的李泳豪已與台灣女友Agnes結婚，並表示已徹底放低舊愛楊思琦，明白好多人擔心他走不出情傷，現在終於遇到對的人可以投入婚姻新生活。
楊思琦神秘老公身份成謎
楊思琦方面，她在2020年2月被踢爆離奇生仔，事後解釋與圈外老公已在2019年結婚，不過從來沒有人見過她口中的老公。最近她接受內地《南方周末》訪問時難得提到神秘老公，笑言「我有老公啦喎！因為佢係圈外人，佢本身過住一個正常嘅生活，我唔想令到佢畀人哋去追訪，搞到佢未必可以接受得到。」不過網友對她解釋隱瞞老公身份多年的原因依然拒絕收貨，繼續追問楊思琦神秘老公的真正身份。
網民反應兩極化討論激烈
網民對楊思琦平反一事反應兩極化。有網民認為「楊思琦就是戀愛腦，李泳豪就是媽寶」，亦有網民表示「我覺得就算當時楊思琦無縫接軌、甚至搵到個先飛李泳豪都完全無錯。姓李成家都咁kam，條仔又垃圾，9年青春都俾咗你，無欠佢囉。我係楊思琦阿媽嘅話我嫌佢飛得佢遲添呀」。不過亦有網民持相反意見，留言「你咪未楊思琦洗白啦 佢就係貪錢」。隨著李家近期的爭產風波持續發酵，相信這場14年前的情感糾葛真相將會繼續成為網民熱議話題。
施明離世｜長子李泳漢爆驚人內情 斥李家鼎被泳豪夫婦監控 曾收驚慌求救電話
施明離世｜李家鼎首回應新抱被禁入靈堂 長子泳漢延遲通知施明死訊原因
施明離世｜李泳漢堅拒弟媳出席母親喪禮 哽咽提施明缺席兒子李泳豪婚禮原因
施明離世｜李泳豪破沉默悼亡母 首度回應母子決裂 揭施明救1歲命危泳豪經過
施明離世｜李家鼎無法接受前妻離世 自爆當年離婚導火線 多次求復合遭拒 原因曝光
李泳豪走出與楊思琦分手陰霾 與拍拖2年台妹結婚 氣質老婆曝光靠1招成功入門