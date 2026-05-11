47歲楊思琦首度開腔回應舊愛李泳豪家變風波！背負拜金惡名15年終獲平反 11字盡顯高情商
楊思琦背負拜金惡名15年終獲平反
楊思琦與李泳豪曾拍拖長達9年，期間已同居兼達談婚論嫁階段，惟2011年思琦單方面宣布分手，並爆出與前內地跳水運動員吳帥交往兼已懷孕。當年李家上下聯手反擊，李泳漢狠批她是「披着羊皮的狼」，更羅列其罪狀，包括在李家白食白住、將泳豪當傭人及叫施明「食屎」等，令思琦被全城圍攻。思琦當年曾哭訴分手導火線是跟施明及泳漢難以相處，指二人視她如同空氣，泳漢不務正業要她與泳豪負起李家經濟重擔，更曾目睹泳漢差點把泳豪的手打斷，但當時網民一面倒相信李家，令她飽受網絡欺凌，惟有轉戰內地搵食。
李家內鬥錄音曝光網民風向大逆轉
近日李家鼎前妻施明離世後，長子李泳漢與次子李泳豪的家事糾紛越鬧越大，兩兄弟對話錄音流出，外界終於見識到李家內部的真實關係。網民驚覺當年楊思琦所講的一切皆為事實，紛紛為她翻案，認為她當年與李家生活9年實在辛苦，分手根本是「及時止蝕」。社交平台上更出現「楊思琦道歉區」，大批網民留言懺悔，為當年的惡意攻擊向思琦致歉，令受屈多年的她終於「沉冤得雪」。
楊思琦首度開腔回應：過去由得佢過去
昨日（10日）楊思琦帶同6歲細仔Kody及媽媽三代同堂出席母親節活動，首度公開回應李家風波。她透露近日做直播時不少網民留言問她是否要爆料，但她得體回應：「我冇乜要講，估唔到大家反應咁大，好多來自不同地方嘅網民留言話支持我。我初時唔知咩事，收到好多人嘅支持、鼓勵同埋善意關心。」被問到是否覺得自己終獲平反，她僅以11字總結：「時間過咗去好耐，由佢過去。」展現出極高情商，既不落井下石，亦不翻舊帳。
楊思琦10字形容與李泳漢關係耐人尋味
被問到與李泳漢是否相熟，楊思琦以10個字回應：「停留喺當年嘅階段。」言簡意賅但耐人尋味，似乎暗示二人關係從來都不好。至於當年李家的家人關係是否跟現時一樣，她非常有口德，只說：「我知大家好想睇到事情嘅發展，但希望大家畀啲空間佢哋，我唔方便評論太多。」被追問是否相信李泳豪的指控，她亦只寄語「加油」二字，不作正面回應，全程以「局外人」自居，拒絕捲入是非漩渦。
見鼎爺消瘦楊思琦嘆氣送祝福
談到李家鼎近日因家庭風波愁眉深鎖、身形暴瘦，楊思琦忍不住「唉」了一聲，坦言見到鼎爺照片瘦了很多，望對方好好照顧自己，最重要是身體健康。她又透露得悉施明去世的消息後感到不開心，只能跟他們講節哀順變。至於與李泳豪分手後有否聯絡，她直言大家都有各自家庭，祝福對方各自安好，不再糾纏過去。
網民湧入道歉區懺悔為思琦平反
今次事件令網民對楊思琦的評價徹底翻盤，不少人留言表示：「當年真係誤會咗思琦」、「原來佢講嘅嘢全部係真」、「喺李家捱咗9年真係辛苦佢」。亦有網民大讚她的回應展現高情商：「換轉係我一定忍唔住爆」、「思琦真係大器，受咗咁多年委屈都唔記仇」。不過亦有人感嘆遲來的正義：「15年喇，佢當年受嘅傷害邊度補得返」、「網絡欺凌真係好恐怖，希望大家以後唔好咁輕易信一面之詞」。
楊思琦轉戰內地自食其力養家
事實上，楊思琦當年因形象受損而轉戰內地搵食，為養育一對子女，近年變身網上博主，每晚開直播長達10多小時，有時更要深夜獻唱，完全自食其力。昨日她帶同媽媽和兒子出席母親節活動，三代同堂場面溫馨，兒子Kody向她獻花又獻吻。她笑指女兒Krystal因有學校活動未能出席，由兒子做代表，又爆兒子知道能出席活動很興奮，但來到現場見到人多有點怕羞，認為活動可以訓練他的膽量。經歷15年風雨，楊思琦終於等到遲來的公道，而她選擇以最優雅的姿態翻過這一頁。