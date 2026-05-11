47歲楊思琦首度開腔回應舊愛李泳豪家變風波！背負拜金惡名15年終獲平反 11字盡顯高情商

47歲前港姐冠軍楊思琦背負「拜金」惡名長達15年，當年與李泳豪分手後被李家全家聯手唱衰，形象一落千丈。想不到事隔多年，李家內部矛盾大爆發，兩兄弟反目的錄音曝光後，網民風評180度逆轉，大批人湧入社交平台設「楊思琦道歉區」為她平反。昨日思琦首度公開現身回應事件，僅以11字展現超高情商，令人感嘆這位曾經飽受網絡欺凌的女人，到底捱過了幾多辛酸。