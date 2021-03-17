與楊思琦分手十年 李泳豪台灣女友曝光 鼎爺開口恨飲新抱茶

楊思琦入行廿年，最出位應該是當年棄拍拖九年的李泳豪搭上空心老倌吳帥，結果未婚生女被指拜金一沉百踩。去年楊思琦再被踢爆離奇生多個仔，事後她解釋與圈外老公已結婚，不過虛擬老公成謎，早前她為陳志雲的網上節目《Stephen‧傾》做嘉賓，幾度被問到面有難色，期間更當場傷心痛哭……至於被楊思琦狠心背叛的李泳豪，事隔十年亦終於守得雲開，走出楊思琦陰霾，幾個月前與來自台灣的新歡Agnes拍拖，據知Agnes賢良淑德，行奶奶政策氹得「未來奶奶」施明好開心，仲不時在社交網為「未來老爺」李家鼎宣傳，難怪鼎爺對她讚不絕口，歡迎隨時入門。

撰文：東方新地 圖片：《Stephen‧傾》網上影片截圖、楊思琦IG圖片、Agnes Lin fb圖片、李泳豪IG圖片