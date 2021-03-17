與楊思琦分手十年 李泳豪台灣女友曝光 鼎爺開口恨飲新抱茶
撰文：東方新地 圖片：《Stephen‧傾》網上影片截圖、楊思琦IG圖片、Agnes Lin fb圖片、李泳豪IG圖片
李泳豪終於有著落
當年被楊思琦狠飛，對李家鼎細仔李泳豪來說是個很巨大的打擊，其後李泳豪雖然曾與洪天明舊愛、中韓混血兒Miki有過一段情，不過只是曇花一現，之後一直單身，有指李泳豪因楊思琦的變心對感情一事已失去信心。十年後的今日，李泳豪終於走出陰霾，對外承認與來自台灣的Agnes Lin正在蜜運中，表示有拖拍當然非常開心，李泳豪仲話拍得拖就視對方為結婚對象。
李泳豪女友行奶奶老爺政策
據知，李泳豪與Agnes同是愛犬之人，認識後一拍即合，台灣女仔出名溫柔體貼，Agnes亦相當識做，每次與李泳豪拍拖見面都唔介意與施明、李泳豪4歲的姪仔Alfie四人同行，而李家上下都對Agnes讚不絕口，早已認定她是準新抱，李家鼎與施明更希望已40歲嘅李泳豪盡快成家立室。李家鼎在訪問中直認已見過Agnes，大讚對方是一個好女仔、為人細心又好尊重老人家，李家鼎仲話想李泳豪唔好兩頭遊，快啲畀佢飲到呢杯新抱茶！
楊思琦有口難言
李泳豪缺失的感情終於有著落，楊思琦就為當年的錯誤決定付出沉重的代價。楊思琦當年戀吳帥搞到變成未婚媽媽，逃去美國生女後兩個月返港，成為一時佳話，14年楊思琦約滿無綫電視後決定不續約，近年為養家攻入內地市場，去年唔聲唔聲又陀仔，已經行錯一次的楊思琦今次仲離奇，老公與兒子生父身份隻字不提，只強調對方是圈外人不想曝光。愈神秘就愈惹人揣測，陳志雲在其網上節目《Stephen‧傾》內多方位單刀直問，楊思琦多次保持緘默唔知點答好，仲試過黑面。
楊思琦痛失知心友落淚
陳志雲由楊思琦參選港姐開始問起，講到她是屋邨港姐，楊思琦表示好懷念以前讀書的日子，還透露早前一位要好的中學同學離世，她忍不住落淚說：「好突然，佢走咗之後冇耐，我就收到首〈仲夏陽光〉，我即刻喊咗出嚟，歌詞就好似講緊我同佢。我每晚瞓唔到，佢讀書好叻，係一位兒童心理學家，好值得我學習，佢善解人意、細心、有善心及愛心，對任何人都唔發脾氣，係我一個soulmate。」陳志雲見楊思琦好感觸，繼續問到底，結果搞到楊思琦喊得好傷心，她對陳志雲說：「本來只想輕描淡寫咁講，我強忍住，畀你咁問……」
重提豪仔 楊思琦好多嘢唔想講
其實楊思琦上得陳志雲節目就預了要答刁鑽問題，不過當話題轉到前度李泳豪時，楊思琦妹態度迴避，表示感情世界好難拿捏，面對負面新聞指她專搵有錢人，楊思琦叫陳志雲幫佢平反。對於當年未婚誕女，她說自己諗清諗楚，決定獨力撫養，自言好鍾意小朋友，不會因為其他因素抹殺生存權利，不過陳志雲不斷追問當年的情況，楊思琦就話：「呢啲嘢唔想答唔想講！細節嘢唔想提！」楊思琦只肯回答當年她與吳帥，最後是由她主動斬纜。
楊思琦聲稱不接受有婦之夫
對於楊思琦再生第二胎，陳志雲來來回回不停追問，對於虛擬老公被質疑根本無此人，楊思琦堅持老公是圈外人要低調，即使永遠不曝光都無所謂，不過陳志雲就追問如何可以永遠不曝光，又問楊思琦與老公怎樣共同生活，楊思琦的答案全部都好虛，不停在遊花園。陳志雲繼續窮追不捨，問楊思琦會不會接受與其他人共享一個男人，楊思琦面色一沉答得有點遲疑：「如果對方結咗婚唔可以接受！」
楊思琦自爆被在位者傷害
講到當年在美國生女的經歷，楊思琦突然自爆當年某人做了傷害她的事情，現在已原諒對方：「佢做過傷害我嘅事，我可以原諒佢對我做過嘅嘢，我唔係講緊另一半嗰啲，係在位者！因為嗰個人係在位者，當其時嘅在位者。如果依家見到我都會同佢打招呼！」陳志雲表示對在位者身份好好奇，不過楊思琦不肯透露半句內情，陳志雲笑言訪問後會私底下問清楚楊思琦。
Stephen．傾 (嘉賓：楊思琦) 去片：
睇返原片，網友表示「志雲大師在引導受訪者交心方面的技巧是絕對高超的！」