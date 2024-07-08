楊思琦被爆成日扮可憐 梁思浩代出頭反擺烏龍 「蝦人」真相揭盅
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梁思浩早前孖住江美儀、吳家樂主持YouTube節目《娛樂好好玩》，梁思浩再爆娛圈猛料，透露了前香港小姐楊思琦經常扮可憐，更指被同劇組兩位女星欺負，最後卻被梁思浩發現真相並非如此⋯⋯
梁思浩大爆有女星曾喊住訴苦：我幫錯咗人
梁思浩在節目中向江美儀透露，指有一位TVB女星曾經喊住與他和吳家樂訴苦，指有人在劇組欺負自己：「隻眼未流眼淚，不過都已經『浪』住（眼淚），咁嗰時家樂未結婚，就唔知係咪睇中人啦！就問喇『咩事呀』，對方『我…我…唔講喇…』，最怕呢啲呀！」梁思浩表示，他們多次關心該女星，最終決定為她出頭。不過到最後才發現情況並非如此：「我話『你哋啲劇組呀，蝦人呀』，點知原來唔係……我而家都要同嗰個人道歉呀，因為我幫錯咗人呀！」
梁思浩直接開名批評楊思琦
對於楚楚可憐的女星真正身份，梁思浩一開始並沒有開名，只透露該位女星是香港小姐出身，目前在香港的電視圈中少有露面，並在內地也沒有太多作品，不過最後都直接開名講明是楊思琦。梁思浩指發現原來最後只是因為同劇組兩位女星在楊思琦講台詞不順的時候，在旁勸籲要多讀劇本，並非楊思琦所講的故意欺負。
網民猜測涉事女星 鎖定兩大港姐
此外，對於另外兩位涉嫌欺負楊思琦的女星，梁思浩提到一個關鍵線索，該女星當時聲稱自己在拍攝一部由三位女星主演的電視劇時遭到欺負，網民推測這可能是指《無名天使3D》，當時有傳言指出郭羨妮和佘詩曼因為多次合作關係良好，可能有意排擠新晉的楊思琦，甚至在公開場合也不與她交流。
圖片來源：YouTube@娛樂好好玩、YouTube@Stephen·傾